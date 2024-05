La bolsa porteña y los ADRs argentinos en Nueva York operan con ganancias, pero los bonos siguen con tendencia indefinida

La bolsa porteña avanza un 1%, con lo que extiende las ganancias por tercera rueda consecutiva, alentada por el mejor humor en los mercados emergentes. De esta manera, el índice se ubica ahora en 1256 dólares. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de subas de hasta 4,4%, en una rueda de clima de negocios dispar en la plaza de Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan con tendencia dispar a lo largo de la curva, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan caídas de hasta 0,8%, encabezadas por el TX26.

A nivel local, el gobierno comunicó ayer que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, renunció a su cargo, y que su posición será ocupada por el actual ministro del Interior, Guillermo Francos. Así, el Ministerio del Interior bajará al rango de Secretaría, y su titular será Lisandro Catalán. En tanto, en una entrevista radial esta mañana Francos aseguró que Federico Sturzenegger, ex Secretario de Política Económica (Viceministro de Economía) del gobierno de la Alianza y ex presidente del BCRA en la gestión de Mauricio Macri, se sumará al gabinete como ministro, aunque no especificó de qué cartera, sólo que "será en un área que tiene que ver con la desregulación económica del país".

En el mercado de pesos, el Tesoro licitará mañana 3 Lecaps (la existente S14J4 y las nuevas S12L4 y S16G4), por un máximo de VNO $ 3,5 billones. La licitación implica una continuidad en la intención del Tesoro de armar una curva de papeles en moneda local de tasa fija, lo que pretende utilizar para canalizar liquidez bancaria hoy en pases pasivos del BCRA. La novedad en esta ocasión es que hay un precio máximo de $101,381 para la S14L4, lo que implica una TEM mínima de 4,2%, por encima de lo operado ayer en el mercado secundario. Para S12L4 y S16O4 no hay TEM mínima, y se licita tasa.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street operan con tendencia mixta, tras una semana volátil a medida que los operadores regresan del receso del Día de los Caídos. Las acciones se vieron sacudidas por dos impulsos: el desvanecimiento del optimismo sobre los recortes de tasas, por un lado, y las grandes esperanzas para la IA, por el otro. Este último está liderado por Nvidia.

Los inversores ahora están firmemente de nuevo atentos a la inflación, en la cuenta regresiva para la publicación del indicador PCE preferido de la Reserva Federal el viernes. Los funcionarios de la Reserva Federal lanzaron una serie de advertencias de que los datos deben mostrar un enfriamiento real de la inflación para desencadenar un cambio de política, y Neel Kashkari es el último en unirse a ellos.

Esos comentarios, junto con datos económicos más positivos de lo esperado y actas duras de la Fed, llevaron a los operadores a reducir una vez más las apuestas sobre recortes de tasas de interés este año. Los buscadores de datos recibirán actualizaciones sobre el PIB del primer trimestre y la confianza del consumidor a finales de esta semana que podrían resultar catalizadores.

Por último, la última lectura del índice del Conference Board fue 102, por encima de 97,5 en abril y superior a lo que esperaban los expertos.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados mixtos. Así, el S&P 500 gana 0,06%; el industrial Dow Jones cae 0,33%; y el tecnológico Nasdaq sube 0,50%.

Merval

El Merval marca una suba de 1%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registrados por Transportadora Gas del Norte (1%); Transener (0,1%); y Pampa Energía (0,1%).

ADRs

Los papeles de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se negocian con mayoría de resultados positivos. De esta manera, las ganancias son para Despegar (2,7%); BBVA Argentina (2,4%); y Banco Supervielle (2%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.444 puntos básicos.