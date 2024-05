El reconocido economista destacó que "hay momentos en los que no te podés equivocar porque no hay marcha atrás", dijo sobre las medidas del Gobierno

El economista Claudio Zuchovicki opinó sobre la reciente suba del dólar y explicó los "tres cepos" que existen y el camino que deberá tomar el Ministerio de Economía para eliminarlos.

Sobre la suba de la divisa estadounidense y el impacto en la inflación, Zuchovicki consideró que "la suba de precios es altísima pero sinceraste un montón de precios de la economía, es incomparable con el del año pasado que estaba todo congelado".

Con respecto al cepo, consideró que "lo que están haciendo (desde el Gobierno nacional) es con datos que nosotros no tenemos, deben ver cosas que nosotros no para no liberar las restricciones".

Claudio Zuchovicki: "Quedan tres cepos" para liberar al dólar

En ese sentido, agregó que "quedan tres cepos: el impuesto país, la restricción de hasta 200 palos con CCL y la obligación al exportador de vender" y agregó que "hay momentos en los que no te podés equivocar porque no hay marcha atrás".

"Es como un avión cuando despega: una vez que carreteó no hay marcha atrás, cuando decidió despegar, ya está, tiene que despegar. De afuera es más fácil hablar, es difícil tomar esas decisiones", aseguró sobre el manejo del Gobierno del cepo cambiario y el dólar.

Sobre la salida de la crisis, apuntó que "va a ser bastante selectivo el proceso de mejora, en algunos sectores sí va a pasar como es la minería. Le tengo fe al crédito como movilizador".

Por otro lado, Zuchovicki opinó sobre las reuniones que mantiene el presidente, Javier Milei, en los Estados Unidos con distintos referentes de la industria tecnológica.

"Se juntó seis horas con Elon Musk y un minuto y medio con Trump, eso te marca para donde va el mundo ¿En serio vamos a decir que es solo una foto si vos no hablas con los que producen los satélites del futuro? ¿En serio pensamos que las inversiones son solo físicas y no del conocimiento?", consideró Zuchovicki en diálogo con El Observador 107.9.

Sobre estos encuentros, explicó que "el mundo tiene hoy dando vueltas 8 mil satélites y 4000 son de él, ¿hoy con quién preferís tomarte un café? ¿con alguien así o con un político?".

"Vos no invertís solo porque una ley sea buena, tiene que ser rentable, tenés que ver cómo es la reforma laboral y otras cosas, además de cómo perdura en el tiempo", detalló y explicó cómo puede ayudar al país el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que se propone en la Ley Bases.