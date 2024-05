Claudio Zuchovicki explicó cómo llegan los dólares "físicos" a la Argentina. En una entrevista al programa de YouTube "Terapia Picante", el economista y analista financiero también se refirió a la cantidad de billetes que tienen los argentinos "debajo del colchón".

En ese sentido, resaltó que Argentina es el país con más dólares billete per cápita del mundo. Algo que definió como "anormal" y remarcó la diferencia que hay en ese aspecto con un ciudadano estadounidense.

Claudio Zuchovicki explicó cómo llegan los dólares a Argentina

Como muchas de las definiciones que suele dar uno de los analistas más escuchados de la city porteña, la definición de Zuchovicky sobre los dólares de los argentinos se volvió viral.

Consultado sobr ecómo se trasladan los "dólares físicos" de un lugar a otro, el economista explicó: "Sí, eso existe y lleva la cuenta la Reserva Federal. ¿Sabías que hay más dólares fuera de los Estados Unidos que dentro?"

"El mayor tenedor de dólares del mundo es Rusia: tiene u$s82.000 millones físicos. China tiene u$s52.000 millones y Argentina, u$s50.000 millones", agregó Zuchovicky.

Quien aclaró: "Per cápita, como somos menos habitantes que los chinos y los rusos, somos el país con más dólares escondidos. No es normal que alguien tenga encanutado 100, 500 o 1.000 dólares. Vos agarrás a un norteamericano, lo das vuelta, y no le encontrás un dólar. Le ves la tarjeta de crédito, tiene 5.000 dólares de deuda. Pero el argentino compra autos cash".

En ese sentido, contó cómo llegan esos billetes de dólares a Argentina: "Esa plata sí es física. Y sí, sale en avión y es exportación. De hecho, cuando hay muchos retiros por algún lío, aumentás la importación de billetes para que los bancos tengan liquidez, para los que se van llevando de las cajas de ahorro. Esa sí viene en avión. No la del FMI, no la institucionalizada".

La mirada de Claudio Zuchovicki sobre las claves de la economía argentina

En otra de sus columnas, Zuchovicki opinó sobre cuáles son las claves para comenzar a dejar atrás la crisis y que la Argentina despegue.

"Acá había que atacar la inflación. El Gobierno vino a hacerlo y una de las consecuencias, o efectos colaterales, de vencer la inflación es la recesión. ¿Cómo salir de ella? Una parte, ojalá sea voluntaria con acuerdo político, con una Ley Bases que permita destrabar la economía real", planteó el analista.

"La otra, es que para que vos salgas del estancamiento, tiene que crecer el PBI. Y para esto tiene que crecer o el consumo, el gasto público (no desde el Estado), la inversión o las exportaciones e importaciones", agregó inmediatamente.

En este sentido, el especialista señaló que el consumo es difícil que crezca, salvo que el mercado lo impulse mediante créditos. "Ejemplo, la competencia de los bancos no es solo crédito hipotecario", apuntó.

Luego, distinguió el gasto público hecho por el Estado del de la obra pública. "Son dos cosas distintas" aclaró y reclamó por una Ley de Inversiones.

"Vos necesitás que venga inversión genuina y que se ahorre toda esa plata, que lo puede hacer el sector privado. Muchas de las obras las hace el sector privado, contra extensión de contratos, contra algún impuesto que no pagas por alguna ley en un momento, o lo que fuera. Bueno, este es el primer punto, pero para eso necesitas sí una Ley Bases porque nadie va a invertir si no hay una ley atrás", concluyó Claudio Zuchovicki.