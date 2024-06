En las últimas semanas, el precio del dólar blue volvió a escalar, para ubicarse en torno a los $1.250, por lo que varios economistas empiezan a preguntarse si el billete estadounidense comenzó a acercarse y tomar de referencia el valor oficial máximo convalidado por el mercado, que es el del "dólar tarjeta" o "turista", que se ubica en alrededor de los $1.470. Por lo que también surgen distintas vías de escape para abonar el menor precio cambiario posible en las transacciones cotidianas con divisas.

Es decir, aquellos argentinos que pagan consumos en el exterior con tarjetas de crédito o débito, o que son provistos por servicios desde el extranjero en moneda norteamericana, deben convalidar a la cotización del tipo de cambio oficial más 60% de componente impositivo.

De esta manera, si se canalizan varias operaciones por el mercado oficial, se debe pagar un precio que es 17,6% más alto que en la plaza libre por cada dólar "consumido".

Por lo tanto, entre los economistas surge la pregunta respecto a si la referencia más alta es la que buscará el Gobierno para acomodar al dólar o si realmente le conviene esta diferencia para desalentar su utilización.

Incluso, se debe tener en cuenta que desde principios de mayo hasta ahora el dólar blue subió más de 20%, que representa unos 200 pesos más que antes.

Dólar blue y MEP, en la mira de los ahorristas

Mientras tanto, los ahorristas buscan pagar el precio de dólar más barato, que es el libre, donde el blue y el MEP se encuentran a menos de $1.300.

"Obviamente, esta diferencia estimula la compra de otro tipo de dólar, y no convalidar el que tiene el tarjeta", dice Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

El precio del dólar tarjeta se mantiene en torno a un 20% más alto que el blue, y al Gobierno le sirve para usar menos divisas del BCRA.

Por el lado de Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, sostiene: "Teniendo en cuenta el valor de los dólares financieros y del dólar tarjeta, con todos los impuestos, ese precio es alto en términos generales del mercado".

Por lo que suma que esa brecha produce que se genera demanda en el segmento libre, y evita que se "vayan" esas divisas de las arcas oficiales para pagos de servicios internacionales.

"Por eso se está viendo que para cancelar los pagos con tarjeta la gente está yendo al valor más barato, entonces se sostiene esa cotización libre por encima de los $1.200. Es decir, antes se pagaban los resúmenes de las tarjetas con gastos en moneda extranjera con divisas del Banco Central (MULC) y ahora se pagan con dólares propios. Se ve un desvío ahí", completa Menescaldi.

Por el lado de Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, hoy, en la práctica, "no hay operaciones de cancelación de tarjeta de crédito a ese tipo de cambio alto. Es que se paga el resumen de la tarjeta en dólares en la cuenta para evitar abonar la parte del impuesto adicional, con lo cual pierde sentido como referencia. Así, la brecha puede afectarlo marginalmente porque todavía el blue sigue siendo mucho más barato que el dólar turista".

Dólar tarjeta, ¿por qué se mantiene ese precio alto en el mercado?

Para los economistas, la brecha más alta que conserva el precio del dólar tarjeta (o turista) tiene como meta desalentar el uso de los dólares del Banco Central. Aunque se considera que es una cotización bastante alta para las condiciones actuales de mercado.

"Creo que quedó desactualizado ese valor del dólar tarjeta", sostiene Baer, porque es bastante más alto del que se convalida en el resto de las referencias para la divisa estadounidense.

El dólar tarjeta es el más caro, por lo que varios consumidores compran divisas en el mercado libre para cancelar sus resúmenes.

En ello coincide Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), que afirma que "está caro a $1.470, pero esto pasa, en gran parte, porque los impuestos que tiene incluidos son difíciles de sacar".

Y agrega: "Teniendo en cuenta el resto de las cotizaciones, parecería que ya carece de sentido mirar al ´dólar tarjeta´ debido a que los consumos que uno hace de este tipo los puede pagar en moneda fuerte con a un costo de 24% menos. Lo que entonces nos lleva a pensar la razón de por qué todavía se mantiene esta medida oficial".

Para Salinas, el dólar tarjeta hoy se mantiene a este valor por dos cuestiones centrales.

"La primera es que la gente que hoy puede viajar, en su gran mayoría, paga los consumos en pesos, por lo que no hace el stop debit y todo lo que hay que hacer para que no cobren los impuestos genera complicaciones. Incluso, los que frenan el pago en pesos para que no se los conviertan a un tipo de cambio más alto, tampoco están contentos, ya que los bancos muchas veces son mañosos con las devoluciones y los tiempos", detalla.

La segunda cuestión es que el dólar tarjeta se compone del dólar oficial, más 30% de impuesto país y 30% de adelanto de Ganancias, "ambos impuestos están en el top de recaudación para este Gobierno y, sobre todo, el primero tomó muchísima relevancia este año", completa Salinas.

Por ende, al Poder Ejecutivo le aporta un ingreso interesante en estos momentos de reducción del déficit, más allá que el monto que aporta el Impuesto País por venta de divisas no es tan relevante como, por ejemplo, el pago de importaciones.

"Creo que si se aprueba el paquete fiscal que se está queriendo introducir el Gobierno y las condiciones macroeconómicas acompañan, vamos a empezar a ver levantamiento de restricciones cambiarias de manera escalonada. Por lo tanto, algunas como la que llevan las compras en el exterior, que no representan un gran volumen, pueden ser unas de las primeras en desaparecer. Todo depende del contexto y de cómo se vaya desarrollando todo", finaliza Salinas.