Flojas reacciones del mercado post triunfo de Milei: las acciones y los bonos operan con caídas de más de 3%

Tras la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en la víspera, la renta variable y renta fija operan con pérdidas generalizadas. Si bien en el pre market los primeros números parecían mostrar una jornada en verde, luego de la apertura los activos se dieron vuelta y cotizan con marcadas caídas.

En este contexto, los papeles que cotizan en el NYSE marcan descensos liderados por Grupo Financiero Galicia (-3,5%), BBVA Argentina (-3,4%); y Central Puerto (-2,7%). A nivel local, la bolsa porteña retrocede un 1,4%. En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York, registran pérdidas generalizadas encabezadas por el Global 46 (-2,1%); el Global 30 (-0,5%); y el Global 35 (-0,4%).

"Con la Ley Bases aprobada, el tipo de cambio debería converger a valores más estables, dándole algo de tranquilidad al Gobierno a corto plazo. Eso debería venir acompañado por un incremento en la recuperación de las reservas, que en julio se frenaron", dijo Gustavo Neffa, economista y analista de Research for Traders (RfT) a iProfesional.

Es que el agro se encuentra liquidando divisas de las exportaciones pero los próximos meses serán de menor acumulación neta por los compromisos de dólares a pagar. "Igualmente, esto ocurrirá en un contexto de mayor optimismo porque el Gobierno va a tener sus primera leyes aprobadas y cierta legitimidad y consenso político", acotó Neffa.

Qué advierte la city

De acuerdo con el analista financiero de la Consultora Epyca, Eric Panigua, la aprobación "es siempre una buena noticia" para los inversores internacionales. No obstante, señaló que gran parte de la euforia que tuvieron los bonos y las acciones en las últimas semanas o meses ya se habían descontado la aprobación de esta ley.

"Esta confirmación en el Congreso, debería ser una reafirmación del buen momento de los activos argentinos. Pero no creo y no se está viendo en la de la rueda un aumento extraordinario exacerbado de esos valores. A mediano plazo y mirándolo con una vista un poco más larga, si no se materializa alguno de los cambios que la ley propone realmente en la economía real es difícil que los activos se mantengan firmes y al mismo tiempo que se mantenga el interés por, por la recuperación argentina a nivel mundial", estimó el economista.

Los financistas se preguntan cómo hará el Gobierno para asegurar la competitividad de la economía sin atraso cambiario

A su turno y en la misma sintonía, desde Portfolio Personal inversiones indicaron que el resultado positivo ya se encontraba en precios, por lo que "son lógicos" estos movimientos. En este sentido, señalaron que los títulos Globales podrían exhibir retornos más contundentes con el correr de las jornadas, ya que dicho desenlace mejora la perspectiva de corto/mediano plazo.

"De hecho, al comparar con los precios de los bonos soberanos de principio de mayo, cuando aún no había certezas sobre la aprobación de estas leyes, vemos que aún queda un considerable recorrido en el tramo medio/largo de la curva", precisaron.

Alerta de inversores: ¿qué alertan tras la aprobación de la Ley Bases?

Por ahora, en medio de la cosecha gruesa y con el Banco Central vendiendo divisas en lugar de comprar, que sucedió fue que apareció más pesimismo entre los grandes inversores.

Bancos y fondos de inversión de Wall Street salieron en las últimas horas a bajar la ponderación de la Argentina.

El banco de inversión Jefferies, uno de los referentes de Wall Street, se puso escéptico sobre la marcha de la economía argentina. Pasó de ser optimista a "neutral", lo que en la práctica funciona como una recomendación a sus clientes para vender bonos de la deuda argentinos hasta nuevo aviso.

Jefferies se suma a otros bancos y fondos de inversión que en las últimas semanas se despegaron de la Argentina y ahora sugieren ventas de bonos de la deuda.

Inversores de Wall Street desconfían del plan económico argentino

La clave es lo que está pasando con las reservas del Banco Central y el incipiente atraso cambiario.

De hecho, el Banco Central lleva este mes casi la misma cantidad de jornadas comprando divisas que con ventas, algo anormal. En plena cosecha gruesa, el BCRA debería adquirir no menos de u$s150 a u$s200 millones cada día.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia positiva, tras la última lectura del índice básico de Gastos de Consumo Personal (indicador seguido de cerca por la Fed) y mientras los inversores sopesaban las consecuencias del debate Biden-Trump.

El último dato significativo de los primeros seis meses del año llegó en forma del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. El índice básico de Gastos de Consumo Personal (PCE), que excluye el coste de los alimentos y la energía y que es seguido de cerca por la Reserva Federal, subió un 0,1 % en mayo respecto al mes anterior, en línea con las expectativas de Wall Street.

Fuentes de mercado señalaron que a pesar de otra señal positiva de que la inflación está disminuyendo después de haber sido más alta de lo esperado en el primer trimestre, "no es probable" que el banco central recorte las tasas en su próxima reunión a fines de julio.

Los analistas señalaron que probablemente la Reserva Federal "necesite más tiempo" y pruebas de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia su objetivo del 2%, lo que hace más probable un primer recorte más adelante este año.

En el frente político, con las elecciones estadounidenses de noviembre en lo más alto de la lista de riesgos, los inversores tomaron nota del débil desempeño del presidente Joe Biden en su primer debate contra el presunto candidato republicano Donald Trump. Se considera que los recortes de impuestos y las medidas drásticas comerciales prometidas por el ex presidente impulsarán las acciones.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street registran resultados positivos. Así, el S&P 500 gana 0,35%; el industrial Dow Jones avanza 0,20%; y el tecnológico Nasdaq sube 0,37%.

Merval

El Merval marca una caída de 1,4%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registrados por Central Puerto (-2,6%); Banco Macro (-2,2%); y BBVA Argentina (-2%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con mayoría de resultados adversos. De esta manera, las bajas son anotadas por Grupo Financiero Galicia (-3,5%), BBVA Argentina (-3,4%); y Central Puerto (-2,7%).

Bonos

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York, registran pérdidas generalizadas encabezados por el Global 46 (-2,1%); el Global 30 (-0,5%); y el Global 35 (-0,4%).

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.436 puntos básicos.