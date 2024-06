La aprobación de la ley bases permitió que el mercado de bonos argentinos no colapsara a la baja, estábamos en un mercado comprado, y si hubiéramos tenido una decepción, muchos inversores habrían vendido buena parte de su cartera.

Estas nuevas leyes tan favorables al gobierno no contagiaron el ánimo de nuevos inversores a ingresar al mercado, tampoco a incrementar las tenencias de posiciones existentes. Hubo cautela y no derroche de entusiasmo, en el mercado argentino no existe la exuberancia irracional.

Los inversores esperarán el pago de la amortización y renta de los bonos soberanos en dólares que opera el próximo 9 de julio, en el día de ayer corto cupón el bono en pesos DICP, que comienza un largo recorrido de pagos semestrales de amortización y renta siendo una buena opción para el inversor que busca estar colocados en pesos ajustados por inflación, este título hoy rinde inflación más 7,72% y se termina de pagar en el año 2033 con una duración de 4 años. Un bono en dólares que vence en el año 2035 como el AL35 rinde 18,7% y la duración es de 5,5 años. Para nosotros la inflación en dólares hace más atractivo al DICP.

Los dólares alternativos siguieron siendo un indicador de desconfianza, los dólares alternativos cotizaron en torno de $1.350 cuando el dólar mayorista cotiza en $911,75, esto implica una brecha del 48,1% que complica el escenario económico, ya que invita a postergar la liquidación de exportaciones a la espera de una devaluación, y acelera al mismo tiempo la compra de productos importados.

Las medidas de la fase 2

En los primeros 5 meses del año las exportaciones según el indec fueron de u$s31.556 millones, mientras que lo efectivamente cobrado según el Banco Central ascendió a u$s27.060 millones.

La diferencia no ingresaría nunca, porque de lo exportado el 20% se liquida en el exterior, con lo cual entre las exportaciones cobradas deben contabilizarse adelantos de exportación, ya que el dinero que quedaría en el exterior por las exportaciones que nos indica el Indec ascendería a u$s6.313 millones, que refleja el costo de tener un dólar exportación que permite liquidar el 80% con dólar mayorista y 20% afuera con dólar CCL.

Las exportaciones en 5 meses fueron superiores a lo que recibió el BCRA.

En lo que respecta a las importaciones, según el indec ascendió a u$s22.742 millones, mientras que lo efectivamente pagado según el Banco Central ascendió a u$s12.253 millones, esto implica que estamos con una deuda de importaciones de u$s10.489 millones al mes de mayo. Debemos recordar que el stock de reservas al 28 de junio asciende a u$s29.016 millones. Estamos flojos.

En este marco de restricciones el Ministerio de Economía y el Banco Central lanzaron una serie de medidas que las presento como una fase dos del plan económico, con una sugerente propuesta de emisión cero.

El rol del BCRA

La primera etapa es trasladar la deuda del Banco Central a la tesorería, recordemos que hay dos tipos de deuda, los Bopreales que son una deuda nominada en dólares y cuyo monto asciende a U$S 10.044 millones, en este caso no hubo especificaciones si se procederá a transferirlo a tesorería.+ En segundo caso es la deuda en pesos que tiene el Banco Central que en todo concepto asciende a $ 17,8 billones o su equivalente en dólares u$s19.499 millones.

En este último caso se crearía una letra de regulación monetaria, cuya tasa sería la referencia del sistema y la pagaría la tesorería. De esta forma se hace justicia, porque la deuda del Banco Central surgió por el déficit que tenía la tesorería, de esta forma todo vuelve a su lugar de origen. Los argentinos deberemos realizar mayores esfuerzos para pagar esos intereses, esto implica incrementar ingresos fiscales y bajar gastos, la recesión no segura acompañando.

El BCRA solo emitirá pesos para comprar dólares.

En segundo lugar, el Banco Central solo emitirá pesos para comprar dólares, esto implica que seguiremos con el comercio exterior intervenido, quien exporte no podrá acceder a los billetes por una suma superior al 20% ya reglamentado, el resto pasa por el Banco central, y recibirá pesos.

En tercer lugar, el Banco Central se compromete a emisión cero, salvo la emisión de pesos para la compra de dólares expresada en el párrafo precedente.

Estas ideas se presentaron en conferencia de prensa con la presencia del Ministro de Economía y el presidente del Banco Central. La puesta en escena fue bastante desprolija, ya que muchas medidas para llevar a cabo el traspaso de la deuda del Banco Central a Tesorería aún no fueron del todo analizadas con los bancos, que son los tenedores de dicha de deuda. Ambas autoridades anticiparon que hubo dificultad para incrementar reservas por la ola de frío que obligo a la compra de energía y las menores ventas de granos, aduciendo un problema de inundaciones en Brasil en mayo y mayores exportaciones de este país en junio (algo que no parece muy real, o acorde a lo que vemos en el mercado).

En esta conferencia ambas autoridades expresaron la voluntad de que la curva de pesos, que son colocaciones en letras de la tesorería, más la colocación de esta letra de regulación monetaria, se hará a una tasa de interés positiva frente a la finalicen. Desde nuestro punto de vista, tasas positivas deberían desalentar la compra de dólares, y ese parecería ser el fin último de lo anunciado el día viernes.

Las Lecap colocadas en el mercado nos muestran una tasa interna de retorno del 69,0% para la letra que se coloca en el mes de marzo del año 2025, esto estaría descontando que la inflación bajaría para dicha fecha a un nivel inferior en términos porcentuales. Nos parece que el gobierno tiene expectativas demasiados positivas para los precios en los próximos meses, creemos que, si el gobierno desea que el dólar descienda, la tasa de las lecap o la letra de regulación monetaria debería superar el 80% anual, para poder disciplinar al tipo de cambio que está muy demandado y rebelde.

Las conclusiones tras una semana clave

Hay varias conclusiones en la mira:

Primero, los anuncios del ministerio de economía y el Banco Central se agradecen, y festejamos que se siga en la senda del superávit fiscal y no emisión monetaria sin respaldo.

Creemos que fue un tanto apresurado el anuncio, porque no hubo precisiones de la implementación del traspaso de la deuda. En cambio, se leyó entre líneas, un reconocimiento explícito de dificultades, que fueron presentadas como fase dos del plan.

Arranca una semana clave para economía.

Dos temas para destacar, el primero la eliminación del impuesto país se llevará adelante cuando la tesorería pueda medir el ingreso de la recaudación de las nuevas medidas lanzadas por la ley bases, ello ocurriría entre agosto y setiembre, nada es inmediato. En segundo lugar, el cepo va para largo, en esto el gobierno muestra seriedad, no hay que apresurarse con medidas que si no salen bien pueden generarle un costo político enorme.

Otro tema interesante es que aún no hay avances en el acuerdo con el FMI, no se habló de nuevos desembolsos, y no está a mano un sendero de objetivos a cumplir entre las partes.

La pregunta del millón ¿Cómo abrirán los mercados el lunes? Creo que abrirán en positivo, con muchas dudas de cómo quedara el flujo de fondos de los bancos con las medidas a adoptarse, el gobierno el 9 de julio va a honrar la deuda pública, y eso es una gran noticia.

Sin embargo, está claro que el mercado pide más definiciones para seguir comprando bonos, la emisión cero es un buen slogan, si se acompaña de una tasa de interés más alta, podría disciplinar al dólar, la gran recesión podría bajar la cotización de los dólares alternativos.

Nuestro pronóstico es que el Presidente acelera en las curvas, buscara más superávit fiscal, no emitirá pesos (salvo cuando compra dólares) y creemos que elevará la tasa de interés, con estas medidas debería disciplinar la cotización del dólar. No hay en el horizonte una devaluación del peso más allá del 2,0% mensual, los devaluadores de pico están complicados.

Evidentemente se presentó la fase dos del plan, y no mostraron preocupación por la coyuntura, justo la inversa de lo que a mí me sucede, no estoy tan preocupado por la coyuntura, me preocupa la implementación de la fase dos del plan. Los bonos y acciones no mostraran subas imortantes hasta que se conozcan más detalles de la nueva propuesta monetaria, sería bueno explicitar el plan financiero para saber cómo se lograra refinanciar la deuda 2024/25. Suerte presidente y equipo, es una parada difícil.