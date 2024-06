El dólar blue bajó el jueves $10 al cerrar en $1.355 mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación subió 0,3% al finalizar en $1.345, su nuevo valor récord, mientras que el MEP terminó estable en una jornada en la que exhibieron gran volatilidad durante la espera de la votación en Diputados de la Ley de Bases y el paquete fiscal. Los analistas prevén que la aprobación de ambas normas tras seis meses de idas y vueltas, no tendrá un gran impacto en la cotización de los dólares paralelos.

Los expertos plantean que la sanción de ambas iniciativas ya está descontada por el mercado, y aunque es una noticia positiva porque permitirá consolidar el frente fiscal, no es suficiente para descomprimir la incertidumbre en el frente cambiario. Y es que hoy una de las principales preocupaciones del mercado es que en junio se frenó la acumulación de reservas, una variable clave para la salida del cepo. De hecho, el Banco Central el jueves registró un saldo neto vendedor de u$s85 millones con lo cual acumula en lo que va de junio ventas netas por u$s46 millones.

"Por primera vez desde diciembre de 2023, el saldo mensual de la intervención oficial es negativo, un dato que genera cierta inquietud, habida cuenta que se está en el proceso pleno de comercialización de la cosecha gruesa", destacó el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios.

La dificultad de acumular reservas se da en un escenario de mayor demanda de divisas por la normalización en los pagos de importadores y menos oferta por una menor liquidación de exportadores, por varios factores, entre ellos, el dólar blend 80-20 que le resta divisas al mercado oficial, la baja de tasas y un crawling peg de 2% mensual desde la devaluación de diciembre frente a una inflación superior que fue atrasando el tipo de cambio real y desincentiva a liquidar.

Y los analistas auguran que para el BCRA será más difícil acumular reservas en el segundo semestre donde la estacionalidad juega en contra. En este contexto, aumentó la demanda por cobertura y se acrecientan las expectativas de devaluación lo que se reflejó también en subas en el mercado de futuros.

En ese sentido, algunos en el mercado especulan que tras la sanción de la Ley de Bases, podría haber una devaluación del 10% en caso de que el ministro de Economía Luis Caputo cumpla con la promesa de bajar el Impuesto PAIS 10 puntos de 17,5 a 7,5%.

El dólar Contado Con Liquidación cerró el jueves a un récord de $1.345 a la espera de la votación en Diputados de la Ley Bases

No obstante, los analistas consultados por Iprofesional.com creen que se mantendrá el crawling de 2% porque el ministro prioriza la baja de la inflación, y además al haber negado tantas veces la posibilidad de una devaluación le restaría credibilidad al funcionario hacia adelante.

Dólares paralelos: ¿qué efecto tendrá la aprobación de la Ley Bases?

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, no prevé un impacto significativo en los dólares paralelos: "El mercado ya pasó página de Ley Bases, se dio por descontado que se aprueba y está mirando más el desempeño de la compra de dólares del BCRA, están más asustados por ese lado, como viene la brecha, y si el gobierno va a cambiar algo".

"La aprobación no te va cambiar hacia adelante lo que ya tenes incorporado.La duda es el tema cambiario,si es que efectivamente bajan el impuesto PAIS o no y si cuando haga eso hay algo más o no, si se sostiene el dólar blend o no, el crawling. Está todo muy abierto, no cambia la incertidumbre", opinó.

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores dijo que "no veo que por la aprobación del paquete fiscal y la Ley de Bases sea un driver para que bajen los dólares paralelos, deberían pasar otras cosas para eso, hacer algo integral que incluya señales ciertas de salida del cepo".

De igual visión, Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE juzgó que "estos eventos ya están descontados, con lo cual el efecto es neutro, en el margen ayuda que se incluyan las reformas a Ganancias y Bienes Personales Personales para darle fuerza al blanqueo, aunque también es lo que se esperaba"

"Lo relevante es si habrá cambios o no en el dólar blend, cosa que el gobierno ha negado hasta ahora, baja del impuesto PAIS para importadores, que si se anunció que se realizara tras la aprobacion de la ley aunque sin indicar una fecha, y si una eventual baja del impuesto PAIS lleva a un salto del 10% en el dólar oficial que compense el efecto para los importadores, cosa que no creemos que suceda", remarcó.

El BCRA revirtió el saldo comprador este jueves y en lo que va de junio acumula ventas netas por u$s46 millones

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "el mercado ya descontó que salía la Ley una vez que volvió a Diputados, por lo que no tendrá un efecto significativo" con lo cual espera que de fondo "seguirá la tendencia alcista" para seguir recuperando lo que perdieron frente a la inflación.

"Con el rumbo actual que lleva la economía, el mercado decidió tomar mayor cobertura en dólares, para que eso se modifique debería cambiar este rumbo que muestra signos de agotamiento, y eso podría ser de distintas formas desde conseguir dinero fresco, hasta subir tasas", manifestó.

Dólar blue:¿hasta qué valor podrían bajar tras la aprobación de la Ley?

El analista financiero Gustavo Ber proyectó que "la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal podría abrir espacio a que aflojen algo los dólares financieros y el blue, hasta la zona de los $ 1.300". Pero el experto enfatizó que ante una brecha del dólar en torno al 50% para descomprimir la incertidumbre cambiaria "no solo es necesario la aprobación de Ley de Bases, sino también es importante que rápidamente se brinde mayor claridad sobre la hoja de ruta para la salida del cepo".

En ese marco, Ber pronosticó que si esa hoja de ruta que se presente para el segundo semestre convence, los dólares paralelos "podrían aflojar a la zona de los $1.250".

Por su parte, Quintana consideró que "la aprobación de la ley es un triunfo para el gobierno y por lo tanto, tendría impacto en los mercados, a los dólares financieros; una menor tensión política puede derivar en una menor tensión cambiaria y contribuiría para que los precios frenen su escalada alcista". Y señaló que "hay que esperar hasta mediados de la semana próxima para ver el nivel en el que se acomodarán todos los valores, pero tengo la impresión que estamos en el comienzo de un techo de los precios".

Carla Alegre, investigadora del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI) , también opinó que "la aprobación final de la Ley Bases en Diputados dotará de mayor credibilidad al gobierno, y puede ayudar a aliviar la tensión cambiaria, pero en líneas generales el mercado ya descuenta su aprobación" y dijo que "no creemos que haya ningún cambio importante en la política monetaria del gobierno en el corto plazo, ni tampoco en el crawling peg",aunque acotó que "el BCRA sigue comprando dólares, si bien a un ritmo menor que a principio de año continúa esa dinámica y sin necesidad de una devaluación"..

Para analistas, la aprobación de la Ley de Bases en el Congreso no tendrá gran impacto sobre los dólares paralelos porque estaba descontado por el mercado

A su vez, el economista Federico Glustein prevé que habrá "una tendencia bajista en todo el segmento cambiario, principalmente cuando se reglamente y comience a impactar las medidas". Según su visión, parte de la reciente escalada de los dólares paralelos es "por la incertidumbre por la política económica" por lo que prevén que "van a retornar a los valores previos a las modificaciones de la Ley de Bases, por lo que el blue y el MEP podría bajar a $1,250 el blue y el CCL a $1.270".

Dólar: ¿ven chances de una devaluación del 10%?

En Delphos Investment evaluaron que la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal "habilitan nuevos cambios en la política económica, comenzando por la anunciada rebaja del del impuesto PAIS de 17,5% al 7,5%". Y señalaron que, en paralelo el mercado comienza a pricear un ajuste discreto en el ritmo de devaluación antes de fin de año, que podría ir de la mano de la finalización del dólar "blend".

En ese sentido, un informe de Delphos Investment planteó que "la prometida eliminación de 10 puntos del impuesto PAIS abre la puerta a cambios mayores, ya que en la práctica permitiría mover 10% el tipo de cambio oficial sin que se produzcan grandes cambios en los precios internos de productos importados o con componentes importados"

"A su vez, el dólar Blend 80/20 actúa de la misma manera pero en el otro frente, el de los productos de exportación (transables). Este dólar Blend nos deja también casi un 10% de margen para mover el tipo de cambio oficial casi sin que se produzcan cambios en los precios domésticos de los bienes transables", estimaron

Y afirmaron que "la oportunidad de bajar el impuesto PAIS en 10 debería conectarse con la eliminación del dólar Blend, y con ello sincerar" el tipo de cambio oficial en el mismo porcentaje casi sin efecto inflacionario. La oportunidad del momento y las condiciones recesivas actuales podrían llevar a aprovechar la situación y deslizar el tipo de cambio algunos puntos porcentuales adicionales de manera de darle al exportador algún estímulo adicional para liquidar sus divisas".

Menescaldi dijo que "no veo que hagan una devaluación", y cree que van a seguir con el crawling de 2%" que usan como ancla antiinflacionaria. Y es que alegó que hoy "el único activo que tiene Milei hoy es la baja de la inflación y eso (con una devaluación) se rompe,tiene un costo alto".

En el mercado especulan con una devaluación, pero economistas creen que Caputo mantendrá el crawling de 2%

"En el gobierno esperan que la inflación converja al 2% y mantener el crawling de 2% hasta fin de año. Pero con el dólar blend 80-20 les va a costar comprar reservas,entonces puede ser que tengan que terminar ajustando en algún momento el crawling, pero no creo que lo hagan ya"antes de eso creo van a intentar para controlar la brecha un poco subir tasas, no la del BCRA, sino la de LECAPs", especuló.

Para Menescaldi, "julio será un mes bisagra, según como le vaya con las reservas,el mercado le va a mantener el pulgar o se lo va a bajar,y ahí vamos a ver si va a tener que hacerle un service al programa o no".

De igual mirada, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, estimó que "salvo que el mercado se lo lleve puesto, el gobierno va a tratar de seguir con el crawling de 2% todo lo que pueda, porque es su caballito de batalla,y creo van a mantener el dólar blend". Y acotó: "No veo un salto del 10%. Hacer un cambio brusco implicaría una pérdida de credibilidad para Caputo".

A su vez, Repetto esgrimió que "lo que se percibe es que este esquema es insostenible si se quiere acumular reservas". A su criterio, "bajar el impuesto PAIS es lo que va a pasar a fin de año; si lo bajan y no corrigen el tipo de cambio ya no solo no van a acumular reservas,sino que van a perder mucho más de lo que de por sí va a pasar en julio al tener que pagar más de u$s 3.000 millones de deuda entre bonos soberanos, FMI y organismos multilaterales".

"Es posible que devalúen el 10% cuando saquen el Impuesto PAIS pero eso tampoco es garantía de mejorar la acumulación de divisas porque lo que hay que hacer es resetear el esquema monetario, cambiario. Empezar a enviar señales de liberación del cepo y comenzar a transitar un plan de estabilización", subrayó.

A su vez, un informe de la consultora Outlier sostuvo que "la promesa de baja del impuesto PAIS y el wording del FMI respecto al fin del blend y la necesidad de encarar la salida de los controles de cambios en el corto plazo revivieron las especulaciones, las cuales, además, se retroalimentan ante un segmento oficial de mercado de cambios congestionado y aportando poco a la acumulación de reservas y vencimientos en dólares elevados para julio". Y agregó que "ese es el contexto que justifica el recalentamiento de los futuros por el lado de las expectativas de tipo de cambio".

No obstante, Juan Truffa, director de Outlier consideró que "en el caso de que se cumpla con bajar el impuesto PAIS, y que se produzca un salto de 10% sería restar un poco de credibilidad en un momento donde la credibilidad es una de las pocas cosas que tienen dado que se las hecho complejo la acumulación de reservas". Y opinó "Si bien lo pueden llegar a intentar hacer porque les deja un poco de espacio sin que tenga un impacto tan importante en lo que es importado, porque dejaría el precio en algún punto similar, sería un retroceso en la credibilidad que de cara a una intención a salir del cepo la tienen que tener", opinó.