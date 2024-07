En la segunda rueda de la semana, el dólar blue cede este martes a $1.405 en las cuevas del microcentro porteño. Así, acumula una caída de $100 en dos ruedas y la brecha se ubica cercana al 49%.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.288, lo que representa una caída del 1,9% en la jornada. Por su parte, el MEP opera en $1.286, lo que significa una baja también del 1,9%.

Martín Guzmán "banca" la medida del Gobierno

Para el ex titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán, la suba de la brecha cambiaria aceleró la discusión sobre las definiciones del régimen cambiario. En ese contexto, el FMI publicó el "Staff Report", en el que dejó en claro su posición: traducido, lo que ese reporte realmente sugería era una salida relativamente rápida del cepo cambiario hacia un régimen de libre flotación cambiaria, lo que a su vez implicaría redefinir la política de tasa de interés del BCRA.

Un esquema similar al que se adoptó durante el gobierno de Macri, cuando Federico Sturzenegger era presidente del BCRA. El Staff del FMI se mostró del lado de Sturzenegger y enfrente de Milei y Caputo. El Ministerio de Economía rápidamente marcó su desacuerdo con tal posición. El presidente Milei también mostró su enojo con el FMI, cargando las tintas sobre el director del departamento para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés.

"La incertidumbre aumentó. No quedaba claro cuál rumbo finalmente se seguiría en el frente cambiario. Cuando todos los ojos aquel viernes por la tarde estaban puestos en qué se anunciaría sobre el régimen cambiario, el ministro de Economía y el presidente del BCRA anunciaron una medida que corría sobre otro eje: sin decirlo, el de seguir preparando el terreno para la dolarización", estimó

¿Guzmán la empezó a ver?

De acuerdo con Suramericana, la consultora que dirige el ex ministro de Economía, Martín Guzman, la política anunciada, en la medida en que no afecte a la productividad de la economía ni al stock de deuda externa, no debería tener impactos estructurales, de mediano plazo, en el tipo de cambio real (aunque los motivos por los que se toma la medida sí tienen impactos estructurales de mediano plazo).

"La intervención en el CCL implica, ceteris paribus, una mayor oferta de divisas. Al mismo tiempo, implica una menor acumulación de reservas del BCRA. Cuanto más alta sea la brecha cambiaria, producto de la regla de compras en el CCL anunciada, mayor es la acumulación de reservas del BCRA cuando compra divisas en el MULC, lo que actúa como un mecanismo que contiene la inestabilidad asociada a situaciones en las que la brecha cambiaria sube", explicó.

Martín Guzmán "banca" la iniciativa de Luis Caputo que mantiene el dólar bajo control

El experto detalló que las cotizaciones de los bonos denominados en moneda extranjera deberían sufrir el impacto de las expectativas de una menor acumulación de reservas internacionales que la que habría en ausencia de esta medida, lo que afecta negativamente principalmente a los bonos con madurez más corta.

"Nuestra lectura es que el eje de la medida es nuevamente la dolarización, bajo la muy confundida visión de que el valor del tipo de cambio real lo determinan solamente factores monetarios. La medida implica una variación aún menor de la base monetaria, y por lo tanto una convergencia más rápida a un valor necesario de dólares para dolarizar que le resulte factible al Gobierno", concluyó

Premisas verdaderas y falsas sobre el dólar

La consultora Econviews analizó la premisa de que el dólar no podía subir porque el Banco Central había secado de pesos el mercado (con los Bopreal y por no prestarle al Tesoro). Al respecto, señaló que si realmente hubieran secado el mercado el precio de los pesos (la tasa de interés) tendría que haberse ido a las nubes. Pero pasó lo contrario, la tasa de interés bajó muchísimo.

"Donde está el error de cálculo: en que hay instrumentos en pesos como plazo fijos, bonos del Tesoro, Deuda del banco Central o simplemente tomando préstamos con los que se puede correr el dólar. No importa sólo la base monetaria, lo que importa son los activos financieros con los que se puede hacer un cambio de portafolio y correr al dólar cuando cambian las expectativas", indicaron.

En segundo lugar, analizaron la hipótesis de que el tipo de cambio no está atrasado. En este sentido, señalaron que para saber si el tipo de cambio está atrasado, "adelantado" lo mejor es compararlo con los "fundamentals" como la situación fiscal, el marco regulatorio y competitivo, etc.

Para los expertos, Argentina hoy sigue siendo una economía con baja productividad, poca competitividad, sin acceso a crédito externo, con restricciones al acceso al mercado de cambios y con una necesidad imperiosa de aumentar las reservas internacionales.

"El tipo de cambio que hace falta hoy estaría en muchos aspectos más cerca de momentos en que faltaban dólares y había riesgo país alto, que de los momentos de bonanza. Ese tipo de cambio es muy distinto del que seguramente tendremos una vez que la economía tenga 40 o 50 mil millones de dólares de reservas, que sea más competitiva, en la que se materialicen las inversiones", observaron.

Para Guzmán la medida es otro paso hacia la dolarización, bajo la visión de que el valor del tipo de cambio real lo determinan factores monetarios

Premisas verdaderas y falsas sobre la emisión

Desde Ecoconviews analizaron la premisa de que con la "reforma monetaria" el Banco Central vuelve a tener control sobre la emisión monetaria que había perdido como resultado de que su deuda aumentaba con la tasa de interés que se pagaba sobre las leliqs y los pases.

En el nuevo esquema, los analistas de Econviews detallaron que los pases se canjean por las Lefis, que son los bonos del Tesoro con las cuales los bancos van a manejar su liquidez. Y en caso de que quieran aumentar los préstamos al sector privado los bancos le tendrán que vender lefis al Tesoro o al Banco Central, que se comprometen a comprarlas.

"El Tesoro lo haría con los depósitos que tiene en el Banco Central y este último con fondos propios. En ambos casos se expandiría la base monetaria y la cantidad de dinero. Esto implica que las necesidades de fondos de los bancos para prestar van a ser un factor importante que expanda o contraiga la base monetaria, lo que va a seguir siendo endógena. Y en este caso si los bancos quieren dar más crédito y eso expande la base (endógenamente), sería una excelente noticia porque ayudará a levantar la alicaída actividad económica", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1405 para la venta y a $1375 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.283; mientras que el MEP opera en $1.282.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $941.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $923,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.505,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 53%

• CCL: 42%

• MEP: 42%