En el debut de la "fase 2" del plan Caputo, los dólares paralelos se hundieron pero en el mercado de acciones y bonos no reinó el optimismo

El mercado bursátil se vió sacudido el lunes tras los nuevos anuncios del Gobierno, debido a que las acciones líderes se desplomaron hasta 15% y los bonos en moneda estadounidense cayeron hasta 11%, en línea al retroceso en los precios de los dólares financieros. En este nuevo contexto, los analistas consultados por iProfesional rearman las carteras y realizan nuevas recomendaciones para invertir ahora, donde los papeles en pesos pueden recobrar atractivo.

En resumidas cuentas, las medidas anunciadas por el Gobierno el último fin de semana para tranquilizar al mercado, buscan que a partir de ahora el "peso sea la moneda escasa y demandada", debido a que se acentuará un "recrudecimiento monetario", donde el Banco Central dejará de emitir dinero también para comprar divisas, con el fin de contener la inflación, frenar la suba de los tipos de cambio paralelos y bajar la brecha cambiaria.

"A partir de ahora, la cantidad de dinero queda igual o se reduce. Es decir, si el BCRA comprara dólares en el mercado único de cambios (MULC), la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)", detalló el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Por lo tanto, este lunes cayeron de forma notora los dólares financieros, y en consecuencia también todos los instrumentos atados a la moneda norteamericana.

De acuerdo a fuentes bursátiles consultadas por iProfesional, estas medidas oficiales se trata de una "intervención oficial prolija del dólar", debido a que se busca "bajar la brecha cambiaria y mantener baja a la inflación, pero el mercado no se va a tranquilizar porque hay poca cantidad de reservas y las medidas son recesivas. Es mejor sacar el cepo, que el tipo de cambio tome la cotización que la plaza fije y después se estabilice la situación", opinan desde la City.

En ello coincide Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum, al afirmar que en la medida que el Gobierno use cada vez más dólares para bajar los tipos de cambio, "vamos a ir hacia un esquema de mayor fragilidad en el Banco Central, ya que en lugar de fortalecer el activo en divisas lo van a deteriorar para sostener un tipo de cambio poco realista para la Argentina actual. Sin cambios más profundos que permitan quitar el cepo, el efecto será temporal", advierte.

Las medidas del Gobierno para que la brecha entre el dólar oficial y el libre se acorte genera cambios en las carteras de inversión.

Inversiones en alerta y cambios para los ahorristas

Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, donde se controlará de forma más exhaustiva al precio del dólar libre, con el fin de reducir la brecha con el tipo de cambio oficial, que había llegado al 60% el viernes, generaron bajas generalizadas en cotizaciones de acciones y de bonos en dólares.

"La gente con menos experiencia pierde la cabeza estos días, porque al bajar 8% el MEP, todos los activos bursátiles también bajan, como acciones y bonos en dólares (hard dólar). Creo que no hay que entrar en pánico, se debe ver todo en dólares, cuyos precios suben a nivel mundial", grafica a iProfesional José Bano, economista y analista financiero.

En especial, le preocupa que los papeles "hard dólar" no terminan de revertir la tendencia a la caída que ya tenían desde antes, en un escenario que se pensaba que iban a subir porque "el Gobierno necesita comprar dólares para pagar el año que viene más de u$s10.000 millones de deuda. Es que hay posibilidades de conseguirlos, con Vaca Muerta y agro, no es imposible, pero tampoco es tarea fácil. Por eso caen estos títulos", acota.

El dato positivo es que el lunes el Banco Central compró dólares para las reservas, en alrededor de u$s36 millones.

"Lo que se está viendo es una corrección en el valor del dólar, me parece que las estrategias en definitiva no cambian y, en líneas generales, mantengo el escenario de principio de mes", tranquiliza Marcelo Bastante, analista de mercado.

Al respecto, agrega que los que deberán "recalcular" sus inversiones son aquellos ahorristas que apostaron a que se iba acelerar la devaluación del peso con la compra de inversiones en dólares y dólar linked, que son los papeles que ajustan según el movimiento del tipo de cambio oficial.

"Yo no era de esa corriente de estas recomendaciones, por eso, en mi caso, el escenario general no cambia", aclara Bastante.

Tras las medidas para frenar al precio del dólar, las inversiones en pesos a corto plazo vuelven a tomar cierto atractivo.

En qué invertir tras el debut del plan de shock

Con este nuevo contexto en que el Gobierno intentará mantener controlado al dólar libre, los analistas consultados por iProfesional anticipan que puede volver el carry trade. Es decir, que el precio del dólar vuelva a estar "congelado" por un tiempo, por lo que la tasa de interés en pesos podría volver a ganarle a la divisa estadounidense, como ocurrió en los primeros meses de este año.

Por lo tanto, las recomendaciones giran en torno a inversiones cortas en pesos.

"La recomendación ahora es hacer carry en pesos, como la compra de las Lecap (Letras de capitalización) a 60 días de plazo, y los bonos CER, que son los que ajustan por inflación y están baratos. Por ejemplo, el emitido al año 2026 (TX26) es una buena alternativa", afirma Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management.

En este sentido, Repetto coincide: "Invertiría a todo de muy corto plazo, como Lecaps con vencimiento para agosto, bonos en dólares muy cortos, Bopreal 2025 (2026 para alguno más jugado) y Obligaciones Negociables (ON) de empresas buenas también de poca duración, como de YPF. Todo corto porque la estrategia de dilapidar reservas, que además no son propias, nunca funcionó. Es un atajo para no afrontar las consecuencias de los errores cometidos antes, donde en el caso de este gobierno fue bajar la tasa y apreciar el tipo de cambio".

En este sentido, Bastante coincide que para los ahorristas más conservadores las Lecaps "son una buena opción", con una tasa de rendimiento aproximado del 4% mensual en pesos, "nada que ver con los rendimientos de los meses de inicio del año, pero la disminución de las tasas de rendimiento y de la inflación ha sido general". A ello se le suma que precio del dólar ahora tiene una tendencia bajista.

Y para los más inversores arriesgados, agrega que "las acciones siguen teniendo su atractivo, luego de la corrección que sufrieron en el último mes y medio, sobre todo los sectores vinculados a la energía, por el potencial de los proyectos RIGI recientemente sancionados".

Por su parte, Rubén Pasquali, analista de Fernández Laya y Asociados, comparte: "Los Cedears pueden seguir siendo una buena alternativa y las acciones argentinas relacionadas al rubro energético siguen siendo una oportunidad, no cambió nada esa tendencia. Y los bonos me siguen gustando, porque dentro del equilibrio fiscal que dice tener el Gobierno se incluyen como gastos los pagos de la deuda en moneda estadounidense, por lo que eso es un buen signo".

Y completa: "De hecho, las compras de dólares que hará el Gobierno con el superávit fiscal, no van a pasar, ni afectar, al contado con liquidación. Así que es todo positivo, más allá de la reacción del lunes".-