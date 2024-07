Para los inversores, julio fue "muy duro", a pesar que el último día hábil registró subas de hasta 10%, debido a las bajas generalizadas. Es que en todo el mes hubo desplomes que llegaron a acumular 15% en el período. En esa sintonía, los analistas consultados por iProfesional aconsejan en qué acciones y bonos se deben invertir en agosto.

Por eso, el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval, cayó 8% en todo el mes, que en dólares representa una caída de 3,6%.

Las principales retrocesos en las cotizaciones bursátiles las encabezaron las acciones líderes de Telecom, con una caída de cerca de 15%, seguido por Banco Macro y Transener, donde en ambos casos bajaron 14% en el mes.

Algo similar ocurrió en Wall Street, donde las empresas argentinas que cotizan con los formatos de ADR y acciones, que descendieron hasta 12% en dólares en julio, como fueron los casos de Despegar y Telecom.

A nivel local, los bonos estuvieron en la misma sintonía negativa, debido a que se registraron bajas de hasta 13% en el mes, en el caso de los emitidos en dólares, como el caso del título de deuda emitido a 2030 (AL30) y el Global al mismo año (GD30).

"Cerró un mes bastante duro para el mercado argentino, bajó casi todo, entre esas cosas el dólar MEP, que cayó más de 4% y es lo único positivo de todas las señales. Además, se castigaron mucho a los bonos por la suba del riesgo país, que ascendió 4%", resume a iProfesional José Bano, analista de mercados.

En este sentido, Guido Nigra, analista financiero de Balanz, sostiene que fue "un mes de fuertes correcciones y muchos anuncios, donde se destacó por grandes recortes en bonos soberanos, bopreales y las acciones del S&P Merval. A lo largo del mes, el Gobierno continuó avanzando en sus reformas, incluyendo la recompra de puts por parte del BCRA a los bancos y el cambio en la política cambiaria, con la entidad monetaria anunciando su intervención en el mercado de contado con liquidación (CCL)".

Acciones y bonos con la mira en la economía

Las caídas registradas en julio en acciones y bonos se fundamentaron en la baja de los precios de los dólares bursátiles y en el incremento del riesgo país, como consecuencia de la venta de divisas por parte del Banco Central, por lo que caen las reservas netas.

De hecho, en las últimas seis jornadas de julio el BCRA vendió 405 millones de dólares. "Claramente es una mala noticia eso para los tenedores de bonos", agrega Bano.

En este sentido, Lucas Decoud, analista de IEB, detalla: "Si bien los bonos rebotaron algo durante la semana, luego de que el Presidente dijera que los vencimientos de capital del 2025 se pagan ´como sea´ y que ya tienen preparado un swap como alternativa, la tendencia acumulada de julio sigue siendo negativa".

Y completa: "A pesar de los buenos datos fiscales, las reformas estructurales a través de la Ley Bases y la inflación desacelerándose fuertemente, el mercado sigue enfocado en la dinámica de las reservas. El Banco Central desaceleró el ritmo de compras en el mercado oficial (MULC) abruptamente y el segundo semestre del año, estacionalmente, es más desafiante en términos de acumulación de reservas, dado que caen las liquidaciones".

En esta línea, el Gobierno afirmó que tendría como poder de fuego para intervenir alrededor de u$s1.900 millones, por lo que Decoud concluye que "será fundamental conocer si existirá un ingreso de dólares extra, ya sea proveniente del blanqueo, un nuevo acuerdo con el FMI u otros organismos internacionales, como Banco Mundial o CAF".

En qué invertir en agosto

Para analizar en qué se debe invertir en agosto, los expertos detallan que se deben tener en cuenta los anuncios del Gobierno, como que tienen asegurado el pago de los bonos hard dólar para el próximo año y medio, y que Luis "Toto" Caputo aseguró que las reservas volverán a subir en agosto y septiembre, debido a que julio fue un mes deficitario por la importación estacional de energía.

"Para este nuevo mes, tenemos la misma perspectiva que los meses pasados, y consideramos que las bajas de los bonos es una reacción de corto plazo al igual que esta medida momentánea de intervención en los tipos de cambio financieros. Por eso, seguimos convencidos que para un perfil agresivo o moderado, la recomendación es en inversiones en bonos soberanos como el Global al 2035 (GD35) y en las acciones energéticas y financieras, apuntando a la llegada de nuevas inversiones y la normalización de la economía. De forma puntual, Vista, YPF y Banco BBVA, son las mejores opciones", resume a iProfesional Rocco Abalsamo, analista de PPI.

En tanto, para Nigra, para agosto, "las expectativas son de estabilidad cambiaria, dado que la administración actual ha anunciado la continuación de la flexibilización de las restricciones al cepo y un avance en la reducción de la inflación. A su vez, el Gobierno instrumentó detalles del nuevo blanqueo de capitales y eso tendrá un impacto directo en los activos financieros. En este contexto, existen diversas alternativas para cada tipo de inversor".

Por eso, sostiene que para aquellos inversores con un perfil defensivo y una necesidad de liquidez, las Lecaps se presentan como una "opción destacada", ya que ofrecen "rendimientos significativamente superiores a los de las cuentas remuneradas de las app de celulares y a los plazos fijos tradicionales en bancos".

Para los inversores defensivos que buscan protección contra las variaciones del dólar MEP, Nigra recomienda los Bopreales ya que sostiene que son una "excelente alternativa". En particular, selecciona el Bopreal Serie 3, con un cupón del 3% anual, vencimiento en 2026 y pagos trimestrales, donde para fines de julio se encontraba rindiendo una cifra superior al 20% de tasa de retorno (TIR).

"Estos bonos son considerados más seguros y defensivos en comparación con los bonos soberanos (Bonares y Globales), ya que fueron emitidos por el BCRA y no por el Tesoro", agrega Nigra a iProfesional.

Y finaliza: "Para los inversores con un perfil más agresivo y optimista de largo plazo, los bonos Global 2035 (GD35) y el bono en dólares al 2038 (AE38) presentan oportunidades interesantes, debido a su baja paridad y su elevado upside en caso de que Argentina converja en niveles de TIR similares a la región".

En acciones, sugiere a las de las empresas del sector bancario y energético.

Desde la opinión de Bano, recomienda los bonos CER, como el emitido a 2025 (TZX25) o 2026 (TX26), por ejemplo, ya que dan inflación más 10 a 12 puntos porcentuales.

"La verdad que ganarle por un punto porcentual a la inflación todos los meses es muy buena tasa, y es para estar tranquilos en esos bonos", detalla Bano.

Y agrega que aquél ahorrista que "se la quiera jugar un poco más, están las Letras, porque es tasa fija y en pesos, ya que presentan un riesgo si se escapan la inflación y el dólar. Pero si se mantiene todo calmo como hasta ahora, las Letras que dan entre 3,5% y 4% mensual de tasa, pueden llegar a salir bien paradas".

Por ejemplo, sugiere la Lecap con vencimiento al 29 de noviembre que viene (S29N4) para un perfil más conservador porque rinde menos. Y también sugiere a la Lecap con vencimiento al 31 de marzo de 2025 (S31M5), que es la "más extensa de todas".

"Los únicos bonos que no me gustan son los bonos dólar linked, porque ahí se depende de una devaluación. Y como hoy tiene una tasa negativa bastante alta, complica. Me mantendría alejado de estos papeles", finaliza Bano.