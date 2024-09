Si no media ninguna modificación del Gobierno, septiembre es el mes clave del blanqueo, ya que cuando concluya se habrá cerrado la primera etapa del mismo, a costo del 5% aquellos que tengan que declarar bienes por más de u$s100.000. Una ventaja clave es que la persona que exterioriza dólares billete pagará menos impuesto que aquel que tiene dinero nacional no declarado si no supera el monto mencionado.

Toda la operación del Gobierno está armada para que ingresen dólares a las cuentas de los bancos. Está claro que la cuestión fiscal no es tan importante. Para recaudar impuestos el ministro de Economía, Luis Caputo, puso a disposición la moratoria.

Además del bajo costo que tiene la exteriorización, ya que ofrece diferentes maneras de limpiar los registros de la AFIP gratis o casi gratis, facilita la declaración de dólares billete.

El esquema hace que el blanqueo de dólares en efectivo sea más barato que exteriorizar moneda nacional, debido a que para calcular el impuesto correspondiente la AFIP toma la cotización oficial, que es mucho más baja que alguna de las versiones de dólares libres.

Suponiendo que una persona declara u$s120.000 y tiene que pagar un impuesto del 5%. La AFIP le va a cotizar los dólares al valor del oficial que hoy sería de $970. Eso da un valor en moneda local de $116.400.000, y determina un impuesto de $5.820.000, que al valor MEP deja un costo de u$s4.476.

Suponiendo que otra persona blanquea pesos por el valor equivalente a u$s120.000 al blue ($1300), serían 156.000.000, de devengan un impuesto de $7.800.000, equivalentes a u$s6.000.

Que ventajas ofrece el blanqueo para declarar dólares en efectivo

Es decir, que a valores equivalentes, la persona que exterioriza dólares billete pagará menos impuesto que aquel que tiene dinero nacional no declarado en caso de que supere la franquicia de u$s100.000 o que en caso de superarla, no quiera esperar al 31 de diciembre de 2025 para sacarlos en cuyo caso no paga el impuesto.

El 30 de septiembre, entonces, se cerrará la ṕrimera ventana para ingresar al 5%, y luego de ello el impuesto especial subirá a 10%. Algunos contadores estaban reclamando a la AFIP que postergue estos plazos, habida cuenta de las dificultades organizativas que tuvo la operación al inicio.

No es de descartar que ello ocurra, sobre todo, si desde el gobierno se advierte que el blanqueo de dólares en efectivo va bien.

Comparado con la exteriorización del gobierno de Mauricio Macri en la que se declararon u$s114.000 millones, en este caso, el gobierno supone que serían u$s40.000 millones. Los privados consideran que si se obtienen u$s30.000 millones deberían todos darse por contentos. Podrían entrar unos u$s5000 millones en efectivo. Pero son especulaciones.

El primer dato concreto del blanqueo ofrecido por un organismo del estado nacional corresponde al número de cuentas especiales abiertas para recibir fondos. El Banco Nación informó que ya abrió unas 1.500. Los bancos privados son renuentes a dar esa información, pero se estima que la cantidad de cuentas abiertas hasta ahora superarían las 10.000.

¿Se incrementará la demanda del dólar blue?

Debido a que el costo de blanquear billetes verdes es más barato que hacerlo en pesos según las circunstancias, es probable que en la medida en que los contribuyentes vayan definiendo su ingreso en las próximas semanas, se pueda verificar un incremento de la demanda de dólares blue siempre en aquellos casos es que el efectivo supere por un centavo a la franquicia de u$s100.000, que como se estableció, es un mínimo exento.

Es diferente el caso de las cuentas bancarias, que tienen tratamiento de bien, y por lo tanto están sujetas al régimen general que establece un mínimo no imponible. El que blanquee u$s120.000 en el exterior en una cuenta bancaria, pagará 5% solo por u$s20.000.

El mismo tratamiento recibirán las cuentas abiertas en proveedores de servicios de activos virtuales (psav). Los que cuenten con criptoactivos pueden declararlos bajo la normativa del régimen general, pero en ese caso el valor de cotización será el más alto entre el momento de la compra de la cripto moneda y el 31 de diciembre de 2023.

Ahora bien, Luis Caputo está mirando atentamente al "sprint final" en la primera etapa del blanqueo para ver cuántos dólares puede sumar en billetes. Se presume que la mayoría de los que van a entrar lo van a hacer ahora. No van a esperar a la segunda etapa.

Un dato a tener en cuenta es que para bien del equipo económico los dólares depositados en los bancos ahora suman u$s19.000 millones lo que marca una extraordinaria recuperación. Volvieron a estar al nivel del gobierno de Alberto Fernández, aunque para llegar a techo histórico falta algo más. Cuando gobernaba Mauricio Macri los depósitos sumaban u$s33.000 millones y bajaron casi u$s13.000 cuando el resultado de las primarias indicaba que iba a volver el kirchnerismo al poder.