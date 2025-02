El dólar bajo la lupa: ¿Caputo tiene margen para evitar una devaluación?

En la primera rueda de la semana, el dólar blue se vende este lunes con una suba de diez pesos a $1.230 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $1205 (+0,6%), mientras que el dólar MEP opera en $1.208 (+2,1%).

En un escenario marcado por el debate sobre el equilibrio del tipo de cambio real, expertos relevados por iProfesional observaron un consenso en cuanto a la solidez del balance comercial. Lo especialistas coincidieron en que el régimen actual no genera problemas en el sector de bienes, pues el potencial exportador del país – impulsado por sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro – se traduce en un flujo de divisas que respalda una balanza positiva a mediano plazo.

Los analistas subrayaron que, aun en un escenario de crecimiento económico, los fundamentos estructurales favorecen la acumulación de superávit comercial. Además, detallaron que el aumento de las importaciones derivado del crecimiento del PIB se ve contrarrestado por el fuerte desempeño en exportaciones, que incluye aportes significativos del petróleo, la minería y el agro, además de los ahorros generados por medidas como la reversión del Gasoducto Norte. Esta simetría en el comportamiento de ambos rubros refuerza la perspectiva de estabilidad sin necesidad de ajustes abruptos.

Por otro lado, los especialistas remarcaron que la estrategia económica vigente se apoya en políticas orientadas a reducir la inflación y mejorar los salarios reales, lo que resulta incompatible con una devaluación del peso en un contexto de superávit comercial. Asimismo, las fuentes coincidieron en que la llegada de financiamiento externo y fondos de organismos multilaterales fortalecería aún más el plan económico, brindando margen de maniobra para la acumulación de reservas sin recurrir a medidas drásticas.

Por último, los expertos concordaron en que la continuidad del régimen cambiario actual es clave para sostener la estabilidad macroeconómica. Y resaltaron que, al combinar un fuerte potencial exportador con políticas prudentes, se consolida un panorama optimista para el mediano plazo, en el que la credibilidad y el dinamismo del sector exterior se convierten en pilares fundamentales para el futuro económico del país.

El debate cambiario

Desde Econviews señalaron que el debate actual sobre el tipo de cambio ha tomado fuerza con declaraciones oficiales y posturas encontradas. Los planteamientos parten de un escenario en el que se contrapone la defensa de un peso fuerte con afirmaciones que apuntan a un atraso cambiario.

Los expertos de la consultora explicaron que, mientras el gobierno defiende que la economía argentina se ha vuelto más productiva gracias a la desregulación y la apertura económica, existen críticos que insisten en señalar problemas estructurales. Por ejemplo, Milei salió a defender que no hay atraso cambiario, contrastando con declaraciones provenientes del oficialismo. Esta divergencia de opiniones ha encendido un debate que no se limita a la teoría económica, sino que se extiende a la percepción y la credibilidad de las políticas implementadas.

Sus analistas apuntaron que se han citado voces disonantes como la de Domingo Cavallo, quien afirmó que existe un atraso del 20%. Asimismo, instituciones con enfoques económicos distintos, como el CEDES, han ofrecido interpretaciones que difieren de la narrativa oficial. Estas divergencias reflejan la complejidad de evaluar el estado real del tipo de cambio en un contexto de cambios estructurales y expectativas encontradas.

En este escenario, la discusión sobre el tipo de cambio va más allá de simples cifras. Se trata de un enfrentamiento de perspectivas en el que cada actor defiende su visión de la economía nacional. Así, desde Econviews resaltaron que comprender este debate implica analizar tanto las propuestas del gobierno como las críticas surgidas de experiencias pasadas.

Posturas encontradas

Los expertos de Econviews explicaron que, desde el gobierno, se defiende la fortaleza del peso basándose en el argumento de una economía que ha ganado productividad. La desregulación y la apertura económica han sido señaladas como factores clave que han impulsado el potencial exportador, especialmente en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro. Esta visión optimista sostiene que la transformación económica está en marcha y que, a mediano plazo, los resultados serán positivos.

Los analistas de la consultora que dirige Miguel Kiguel apuntaron que, en contraposición, los críticos enfatizan los desafíos de corto plazo. Entre ellos, se destaca la falta de reservas internacionales y un riesgo país que ronda los 700 puntos. Estas condiciones crean un ambiente de incertidumbre, en el que la experiencia histórica de gobiernos que defendieron el tipo de cambio fijo sin lograr estabilidad se hace presente. Y comentaron que esta dualidad en las interpretaciones refleja la complejidad del entorno económico actual.

Para sus especialistas, resulta relevante destacar que las voces críticas no se limitan a cuestionar el presente, sino que también rememoran situaciones pasadas en las que se argumentaba que no existía atraso cambiario, para luego enfrentar resultados adversos. Los ejemplos históricos sirven de referencia y advierten sobre los riesgos de basar la estabilidad económica en fundamentos que, a largo plazo, pueden resultar insuficientes.

Desde la consultora que dirige Kiguel indicaron que la confrontación de posturas evidencia una disputa que involucra tanto aspectos técnicos como de credibilidad política. Esta tensión entre visiones optimistas y escépticas se mantiene en el centro del debate público y económico del país.

El debate sobre el equilibrio del tipo de cambio real

A su turno, desde Delphos señalaron que el actual régimen cambiario no representa un problema para el balance comercial de bienes, argumentando que la estructura actual favorece la solidez del sector exportador. Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que, en un contexto en el que se abre el debate sobre el nivel de equilibrio del tipo de cambio real, se observa que la dinámica de exportaciones netas permite sostener un superávit comercial.

Los analistas del bróker apuntaron que, incluso en un escenario de crecimiento de la actividad económica, el potencial de Vaca Muerta, la minería y una buena cosecha serán factores determinantes para mantener la balanza en números positivos durante el 2025. Esta visión se fundamenta en el análisis de las condiciones actuales, sin que se identifique un problema real en el frente comercial.

Para sus especialistas, el debate se centra en evaluar el impacto del tipo de cambio real sobre las exportaciones netas, sin evidenciar que el régimen vigente deba ser ajustado. Desde Delphos señalaron que, al no existir un problema en el balance comercial de bienes, un ajuste del tipo de cambio carecería de sentido y podría incluso contravenir los objetivos de reducción de inflación y mejora de los salarios reales.

Los expertos de la sociedad de bolsa enfatizaron que este análisis se enmarca en una visión integral del contexto económico, donde se deben ponderar tanto las condiciones internas como los escenarios de crecimiento. Así, desde el bróker se concluyó que el régimen cambiario actual resulta adecuado para sostener la economía, sin necesidad de intervenciones abruptas.

Perspectivas y proyecciones del superávit comercial

Los analistas de la sociedad de bolsa explicaron que, para este año, se estima un superávit comercial de u$s 15.000 millones en el escenario base, mientras que un caso optimista podría alcanzar los u$s 19.500 millones, superando incluso los niveles previstos para el 2024. Este análisis se fundamenta en las proyecciones de crecimiento y en el desempeño de sectores estratégicos de la economía.

En este sentido, señalaron que el potencial exportador de sectores como el petróleo, la minería y el agro resulta fundamental para alcanzar estos objetivos. Desde Delphos señalaron que, aun considerando un crecimiento moderado, las cifras apuntan a un robusto desempeño del superávit comercial, lo cual se traduce en mayores ingresos de divisas para el país.

Los expertos de la sociedad de bolsa destacaron que, en un escenario de crecimiento del PIB del 5% en la base, las importaciones aumentarían en u$s 13.000 millones, mientras que en un escenario optimista con un crecimiento del 6%, este incremento se elevaría a u$s 15.250 millones. Este equilibrio entre exportaciones e importaciones resulta esencial para mantener la estabilidad comercial.

Los analistas del bróker enfatizaron que las proyecciones presentadas son producto de un análisis riguroso de los sectores clave y de la expectativa de un flujo de divisas robusto. Desde Delphos se concluyó que, a pesar de que los niveles de superávit puedan ser inferiores a los del 2024, el panorama sigue siendo alentador para la economía.

Perspectivas de estabilización y el camino hacia una moneda fuerte

En la misma línea, los expertos de Econviews señalaron que, si el programa de reformas continúa su curso exitoso, Argentina podría alcanzar una estabilización con una moneda fuerte. Este escenario optimista se fundamenta en la capacidad del país para aprovechar su gran potencial exportador y en la implementación efectiva de las medidas de apertura económica. Sus analistas explicaron que el fortalecimiento del peso dependerá de que las empresas se adapten a las nuevas condiciones del mercado.

Para los especialistas de la consultora, resulta determinante que, en el mediano plazo, las reformas se concreten y se supere la escasez de reservas internacionales. La consolidación de una moneda fuerte no solo implica mantener el peso por encima del dólar, sino también recuperar la credibilidad en los mercados internacionales. Desde Econviews señalaron que este proceso es gradual y que requiere superar desafíos estructurales que han marcado el pasado.

También apuntaron que la recuperación de la credibilidad es un elemento esencial para el éxito del programa de estabilización. La confianza, según los expertos, se gana a lo largo del tiempo mediante la implementación de políticas que demuestren resultados concretos. Así, la transición hacia una economía más robusta y un tipo de cambio estable dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para sortear los desafíos inmediatos.

Para los especialistas de la consultora, el camino hacia una moneda fuerte es un proceso que involucra tanto la ejecución de reformas económicas como la adaptación del tejido productivo nacional. Los expertos explicaron que, aunque el potencial existe, la transición requerirá de un esfuerzo coordinado entre el gobierno y el sector privado para asegurar que la fortaleza del peso se traduzca en estabilidad y crecimiento sostenido.

Impacto de las importaciones y exportaciones en el balance comercial

Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que el desempeño de la balanza comercial dependerá de varios factores determinantes. En cuanto a las importaciones, se espera un aumento significativo, impulsado por el crecimiento del PIB, lo que se traduce en mayores compras externas.

Los analistas del bróker apuntaron que, en el escenario base, el incremento de las importaciones se proyecta en u$s 13.000 millones, mientras que, en el optimista, la cifra alcanzaría los u$s 15.250 millones. Este incremento refleja la dinámica de un mercado en expansión y la necesidad de abastecer una mayor demanda interna.

Para los especialistas de la ALyC, el impacto de las exportaciones es igualmente crucial. Desde Delphos señalaron que se prevé un aporte que oscila entre u$s 2.500 y u$s 7.300 millones por concepto de petróleo, u$s 1.700 millones por minería y u$s 1.300 millones por el sector agropecuario. Estos datos resaltan la diversificación de los ingresos externos y la capacidad de los sectores productivos para enfrentar los desafíos del mercado.

Los expertos de la sociedad de bolsa también destacaron que la reversión del Gasoducto Norte, al reducir la necesidad de importar gas, generará un ahorro de u$s 534 millones, lo cual contribuirá a sostener el saldo comercial positivo. Los analistas del bróker subrayaron que estos factores combinados permitirán brindar el respaldo necesario al Banco Central para cumplir con sus compromisos sin recurrir a ajustes cambiarios drásticos.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1230 para la venta y a $1210 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $1205 (+0,6%), mientras que el dólar MEP opera en $1.208 (+2,1%).

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $1078.

El dólar mayorista se negocia un promedio de $1059.

Por su parte, el dólar turista se ubica en $1.401,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

Blue: 15%

CCL: 13%

MEP: 12%