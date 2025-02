Arranca una segunda quincena atípica por el ruido que se generó en el mercado financiero tras el escándalo cripto. Todo arrancó el viernes por la noche, cuando Milei sorprendió al anunciar en X (ex Twitter) el lanzamiento de Viva La Libertad Project, una iniciativa presentada como un puente entre inversores internacionales y emprendedores argentinos, a través del token $LIBRA.

En su publicación original, el presidente describió el proyecto como una herramienta para financiar pequeñas empresas y startups. Poco después, confirmó a Bloomberg Línea que el proyecto era real y que implicaba "puro financiamiento privado", aunque aclaró que no estaba directamente involucrado en su desarrollo.

Según la web oficial de Viva La Libertad Project, el token $LIBRA operaba en la blockchain de Solana, y prometía financiar proyectos locales a través de un formulario de registro online. Sin embargo, no especificaba criterios de selección ni detalles técnicos sobre la distribución de los fondos, lo que despertó dudas en el mundo cripto.

Sin embargo, en cuestión de horas, todo se desmadró. Es que el token $LIBRA, en pocas horas, registró una suba exponencial en su cotización y llegó a valer lo mismo que un gran banco de la Argentina, unos u$s6.000 millones. Así, tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares. El problema es que la euforia duró poco: rápidamente se desplomó a 0,99159 dólares.

Pese al fuerte ruido político que se generó durante el fin de semana, los analistas prevén que los dólares paralelos se mantendrá estables en la segunda quincena de febrero. Por ahora, no hay señales de que los activos financieros locales puedan verse afectados por este escándalo. Las pérdidas o ganancias vinculadas a este activo digital quedaron limitadas al ámbito privado, sin generar consecuencias sobre el patrimonio argentino, según sostienen fuentes oficiales.

A nivel internacional, el episodio tuvo repercusión casi exclusivamente en medios especializados en activos digitales. Los principales referentes de la prensa económica global apenas le dedicaron espacio, y en la mayoría de los casos, con coberturas mínimas. Y, muy importante, en el mercado cambiario el impacto fue mínimo. Las stablecoins, utilizadas para acceder al dólar a través de billeteras cripto, mantuvieron su cotización sin variaciones significativas.

Además, expertos aseguran que el Gobierno, de ser necesario, seguirá con la estrategia de intervención, dado que necesita que haya calma cambiaria para consolidar el proceso de desinflación, la prioridad en un año electoral, aunque eso implique sacrificar reservas.

En este contexto, los expertos no esperan que el BCRA vuelva a bajar la tasa monetaria en la segunda quincena de febrero a pesar de que la inflación de enero fue 2,2%, menor a lo esperado, porque podría agregar un condimento de presión sobre los dólares, y estiman que la entidad podría tomar esa medida en marzo o más adelante, dependiendo del próximo dato inflacionario.

Dólares paralelos: ¿qué rumbo prevén para lo que resta de febrero?

El dólar blue registró su primera suba semanal en un mes, ya que desde el 17 de enero la divisa informal no cerraba una semana en alza. El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, señaló que "si bien el blue subió, el ajuste no fue significativo", ya que "todavía sigue bastante lejos de los máximos del año anterior".

Quintana juzgó que la tendencia alcista del dólar informal "respondió a un ajuste que tiene que ver con contagio de los dólares financieros", que en la semana exhibieron más volatilidad en medio de la caída de los bonos soberanos y las acciones argentinas en Wall Street por una toma de ganancias luego de un fuerte rally y de que el riesgo país en la semana superara los 700 puntos.

Quintana sostuvo que "no hay causas que puedan generar inquietud" sobre los dólares paralelos porque afirma que el Gobierno continuará con la estrategia de intervención para contenerlos.

"El escenario internacional presenta un panorama de volatilidad y eso puede estar impactando en los dólares financieros. Pero el flujo de ingresos del campo se va a ir acentuando y el BCRA tiene elementos para acotar los movimientos", auguró.

Consultado sobre si cree que el BCRA buscará que las divisas financieras no superen los $1.200 en lo que resta de febrero, Quintana opinó que "la estrategia del Gobierno no va a cambiar y seguirá utilizando los métodos que viene usando hasta ahora" en alusión a la intervención. Y enfatizó: "No sé si pondrá un techo o no, pero seguramente hará sintonía fina para acotar los movimientos"

En sintonía, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, aseguró que el "Gobierno va a buscar que la brecha siga manteniéndose en torno al 15%-17%, por lo cual veo a los dólares paralelos estables, no avizoro un cambio de tendencia para la segunda quincena".

De todos modos, el especialista remarcó que "va a depender de cuál sea el nivel de liquidación del agro, que por ahora se ve un nivel bastante acotado".

"Hasta ahora cuando necesitaron intervenir, aunque el agro que no está liquidando mucho a pesar de la baja de las retenciones, el Gobierno está alternando días de intervenciones fuertes con días de intervenciones débiles, está regulando", explicó.

En ese contexto, Ramírez pronosticó que los dólares paralelos en la segunda quincena de febrero oscilarán en un rango de entre "$1.200 y $1.250, dado el ritmo del crawl al 1%,y para que se mantenga la brecha acotada como ahora".

"Esto en un contexto donde se mantiene todo igual en el escenario internacional y la liquidación sigue siendo acotada como ahora", aclaró.

Por su parte, el economista Federico Glustein también estimó que los dólares paralelos "estarán calmos, con un movimiento alcista acorde a la demanda de divisas producto de la falta de ingreso por exportaciones".

"No observo fundamentals de riesgo y presión para que haya un salto brusco en los tipos de cambio bruscos, sino movimientos razonables. Creo que el MEP y CCL estarán entre $1.170 y $1.220, con el CCL levemente más arriba, y el blue entre $1.210 y $1.230".

Glustein recalcó como en el dólar blue "no hay intervención oficial como en las divisas financieras, no hay un techo, pero no se aleja mucho de los valores del MEP y el CCL". El experto avizora, intervención oficial mediante, "un techo de $1.220 para el MEP y el CCL para evitar una disparada hasta que entren los dólares de la cosecha, que estimo empezarán a llegar en marzo".

Ian Colombo, Financial Advisor de Cocos Capital, señaló que "por el lado del CCL, la baja de retenciones, incentiva al agro a liquidar la cosecha generando una oferta de dólares". Y en contexto, el especialista manifestó que "esperamos que se mantenga estable en esta zona de $1.185, ya que no esperamos cambios en las tasas de interés en el corto plazo".

En cambio, el analista financiero Christian Buteler concuerda que el BCRA "va a seguir interviniendo porque necesitar mantener la brecha baja, pero la realidad es que la demanda también juega"

"Está habiendo más demanda por vacaciones y por el atraso cambiario. Y no sé hasta qué punto está el Gobierno dispuesto a intervenir porque mostrás reservas que no crecen, y es una manta corta", advirtió.

Además, el especialista dijo que dado que en la última licitación de deuda el Tesoro logró un roll over 79% y quedaron sin renovar $1,4 billones -que se pagaron el viernes- "habrá que hacer un seguimiento de esos pesos que quedan en la calle", al señalar que una posibilidad es que "una parte pueda ir al dólar y es algo que puede llegar a presionar sobre la brecha"

Para Buteler, la demanda seguirá activa, por lo que estima que los dólares fluctuarán entre $1.200 y $1.300.

Asimismo, un análisis del Grupo SBS planteó que "la continuidad en el proceso de desinflación es clave para las aspiraciones electorales del gobierno, y para conseguirlo, será clave la calma cambiaria y evitar cualquier tipo de evento de volatilidad en el dólar".

"Considerando los volúmenes en bonos en dólares, puede inferirse que el Gobierno intervino en el CCL y MEP en la semana, buscando contener presiones por esa vía. De momento, la continuidad en las compras del BCRA en el MULC permite hacer esto, dado que el saldo comprador de la autoridad monetaria en el mercado oficial sigue siendo superior al monto con que interviene en los mercados de dólares alternativos", explicó.

No obstante, consideró a "la liquidación del agro como un tema a seguir de cerca durante los próximos días".

Y es que aseveró que "la mejora en las liquidaciones del agro será una