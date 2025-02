El Merval y los bonos en dólares caen con fuerza, tras el traspié de Milei por $LIBRA

El índice Merval cae un 3,2% en una jornada marcada por la controversia en torno a la criptomoneda $LIBRA. Presentada como una herramienta para fomentar inversiones nacionales, su precio se disparó rápidamente para luego colapsar, generando tanto grandes ganancias como fuertes pérdidas.

La volatilidad de este activo dejó al presidente Milei en el centro de la polémica, luego de que la respaldara, a través de su cuenta en la red social X.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares se negocian con tendencia adversa a lo largo de la curva de hasta 3,9%, liderados por el Bonar 41. Mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan descensos de hasta 0,2%, encabezados por el TX26.

En una jornada sin operaciones en Wall Street por el Día de los Presidentes, los ADRs argentinos del NYSE no registran operaciones.

Milei y la criptomoneda $LIBRA en el centro de la polémica

El viernes pasado, el presidente Javier Milei promocionó en la red social X una criptomoneda cuyo presunto objetivo era financiar proyectos en Argentina. La publicación generó un fuerte impulso en la cotización del activo digital, pero pocas horas después sufrió una abrupta caída.

Ante la volatilidad y el revuelo generado, Milei aclaró que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto" y que, tras informarse al respecto, decidió dejar de difundirlo. Como consecuencia, eliminó el post original y negó cualquier vínculo con el desarrollo de la criptomoneda. Sin embargo, en declaraciones a Bloomberg Línea, había confirmado previamente que el proyecto era "real".

Tras la controversia, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que confirmó que Milei había mantenido reuniones con la empresa desarrolladora de la criptomoneda en octubre pasado. No obstante, aclaró que Hayden Mark Davis, señalado como el proveedor de la infraestructura tecnológica del proyecto, "no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino". El documento también explicó que el mandatario eliminó su publicación para evitar especulaciones y no amplificar la difusión del proyecto.

Desde Portfolio Personal Inversiones anticiparon que probablemente sea vea una mayor volatilidad en los activos en la medida que los hechos se vayan esclareciendo y que entorpecerá las negociaciones en el Senado en lo que es una semana clave para definir qué pasará con la suspensión de las PASO.

"De cara a las elecciones de medio término, si la debilidad política persiste, también se podrían ver afectadas las negociaciones por las listas. Si bien de fondo no vemos un cambio estructural, entendemos que la oposición tiene un activo tangible para socavar la posición del gobierno", alertaron.

Reacciones y repercusiones políticas

Asimismo, la Oficina del Presidente anunció que Milei ordenó la intervención inmediata de la Oficina Anticorrupción (OA) para investigar si existió una conducta impropia de algún funcionario del Gobierno, incluido él mismo. Además, se informó la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) bajo la órbita de la Presidencia de la Nación para analizar el caso en profundidad.

La oposición reaccionó con rapidez ante la situación. Los diputados del bloque Unión por la Patria anunciaron que impulsarán un juicio político contra el presidente Milei.

En cambio, otras fuerzas opositoras, como el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, evitaron respaldar el pedido de juicio político, pero exigieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

El episodio generó un debate en el ámbito político y financiero sobre el rol de las criptomonedas en la economía y el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos al referirse a proyectos privados. Mientras la investigación avanza, el impacto en los mercados y la confianza institucional sigue siendo motivo de análisis.

Qué pasa en los mercados del mundo

Con motivo del President’s Day, hoy los mercados de Wall Street permanecen cerrados. La semana pasada, el S&P 500 alcanzó máximos históricos, impulsado por nuevos datos de inflación que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas próximamente. Durante ese período, el Nasdaq Composite subió más del 2,5%, el S&P 500 se incrementó en casi un 1,5% y el Dow Jones Industrial Average avanzó aproximadamente un 0,5%.

De cara a los próximos días, el calendario económico se presenta con un flujo de datos más moderado. Los inversores estarán atentos a las minutas de la reunión de enero de la Fed, así como a las actualizaciones sobre la actividad en los sectores manufacturero y de servicios, y a la evolución de la confianza del consumidor.

Cabe destacar que dos nuevas lecturas de inflación para enero revelaron que los precios aumentaron por encima de las previsiones de Wall Street. Sin embargo, en el análisis se identificaron señales alentadoras tanto para los mercados como para la propia Reserva Federal. Los componentes clave del Índice de Precios al Consumidor (CPI) y del Índice de Precios al Productor (PPI) alimentan el indicador de inflación preferido por la Fed, el índice de Gastos en Consumo Personal (PCE), sugiriendo que la presión sobre los precios pudo haberse moderado en enero.

Los economistas ahora proyectan que el PCE "subyacente", que excluye los sectores volátiles de alimentos y energía, registrará un aumento del 2,6% en enero, frente al 2,8% de diciembre. En consecuencia, los mercados continúan valorando la posibilidad de uno o dos recortes de tasas por parte de la Fed en 2025, proyección que se mantiene prácticamente sin cambios respecto a la semana anterior. Muchos analistas sostienen que la Reserva Federal se encuentra más cerca de reducir las tasas que de aumentarlas.

Wall Street

Sin operaciones por feriado

Merval

El Merval marca una baja de 3,4%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registradas por Edenor (-5,9%); Mirgor (-5,4%); y Grupo Supervielle (-4,8%).

ADRs

Sin operaciones por feriado

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares se negocian con tendencia adversa a lo largo de la curva de hasta 3,9%, liderados por el Bonar 41. Mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan descensos de hasta 0,2%, encabezados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 675 puntos básicos.