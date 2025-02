Todos sabemos que conseguir trabajo es una tarea difícil y más aún uno que sea bien remunerado y donde existan condiciones dignas, sin embargo, no hay que rendirse ya que hay muchos puestos de trabajo esperando ser tomado, solo hay que saber dónde buscar.

En el caso de que no tengas estudios superiores, puede que sea un poco más complicado conseguir un puesto de trabajo bien pago, pero no es imposible; hay muchas tareas no calificadas que son vitales para el funcionamiento de una empresa y que son igual o incluso a veces mejores pagas que otros cargos. Algunos de ellos son el de repositor, cajero, administrativo, recepcionista, call center, atención al cliente, mantenimiento, entre tantos más y hay empresas que pagan una buena suma a los empleados que puedan cumplir estas funciones.

Una de ellos es la cadena de supermercados DIA, que ofrece puestos de trabajo como repositor o cajero a sueldos bastante sensatos. Te contamos cuánto está cobrando un cajero en el Supermercado DIA actualmente y cómo hacer para trabajar en esta empresa.

Cuál es el sueldo de un repositor en el Supermercado DIA

Un influencer dedicado a asesorar a personas para hacer un buen CV y conseguir trabajo, llamado @hernilamanna, compartió en sus redes sociales un video en el que revelaba cuánto gana repositor o cajero en el Supermercado DIA y, a su vez, explicó cómo hacer para ganar el sueldo más alto posible dependiendo el tipo de contratación.

El influencer explicó que en el caso de entrar por una agencia, el sueldo de repositor o cajero en los supermercados DIA, por un puesto full time de lunes a sábados, es de $300.000 más $20.000 por presentismo, según lo que le indicaron distintos trabajadores de esta empresa. Sin embargo, él advirtió que hay personas ganando mucho más que eso, esto se debe a la forma en que fueron contratados.

Lo que sucede es que esas personas que cobran un poco más de $300.000 entraron por medio de una agencia, que suele quedarse con un gran porcentaje. Sin embargo, el sueldo por convenio es de $950.000, es decir que siendo contratado de manera oficial desde la empresa en forma directa, ese sería el sueldo a cobrar aproximadamente.

Además, el especialista explicó que dependiendo la franquicia en la que se quiera trabajar, también puede ocurrir que cambien los sueldos y condiciones ya que se trata de distintos contratadores.

Cómo hacer para entrar a trabajar a DIA

Para lograr trabajar en esta empresa, es muy sencillo, lo único que hay que hacer es ingresar a la página "Trabajá en DIA", clickear donde dice "Quiero formar parte" y ahí se abrirá un portal con todas las vacantes disponibles. Luego, ya queda elegir la que más se adapte a tus necesidades y capacidades, completar el formulario y enviar el curriculum.

Además, este mismo portal te da la opción de cargar tu CV para la base general de DIA así puede quedar en la base de datos y te pueden llegar a llamar en caso de necesitar un perfil como el que tengas, es por esto que también se recomienda hacer un buen CV orientado a las necesidades de la empresa y/o del puesto en particular al que se está aplicando.

La otra opción es ingresar al portal "Bumeran" y escribir "Supermercados DIA" y allí se desplegarán todas las opciones de vacantes disponibles. En este caso, aparecerán las búsquedas para cajero o repositor en distintas franquicias. Es muy importante tener en cuenta que, dependiendo la franquicia, puede cambiar mucho el sueldo ya que no es lo mismo que ser contratado por la misma empresa DIA.