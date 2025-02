Conseguir trabajo no es una tarea fácil y menos para quienes recién terminaron el secundario, están comenzando una carrera o para quienes aún no eligieron su camino profesional. Lo más complicado suele ser armar un buen Curriculum Vitae, ya que este suele ser completado con la experiencia laboral que uno tiene, por lo que para quienes no tienen experiencia aún, puede ser más difícil llenar esa hora.

Sin embargo, esto no tiene por qué ser un impedimento para armar un CV llamativo e interesante que pueda captar la atención de los reclutadores, y mucho menos debe ser una excusa para no buscar trabajo. Armar un curriculum sin experiencia laboral se puede y para eso, un influencer experto en armado de CVs y portales, búsquedas laborales y mas, explicó cuáles son las claves para crear un buen curriculum para que te elijan las empresas, aunque no tengas experiencia.

Cómo hacer un Curriculum Vitae desde cero

El experto en búsquedas de trabajo, conocido como @hernilamanna, compartió en sus redes un video donde explicaba cuál es la forma más sencilla y eficaz de realizar un curriculum vitae para que se entienda y, al mismo tiempo, sea atractivo para los reclutadores. "¿Saliste del secundario, no tenés experiencia y estás buscando trabajo? Te voy a enseñar cómo hacer tu curriculum", expresó el influencer.

La mejor opción, según el especialista, es ingresar a la famosa plataforma de diseño gratuita llamada Canva, y escribir "Curriculum Vitae" en la parte de búsquedas, allí se desplegarán todas las opciones. Se recomienda elegir el que tenga todas sus secciones bien estructuradas para que se entienda bien y sea cómodo para la vista.

Estos son algunos de los datos clave que compartió el experto: en primer lugar, se debe colocar arriba de todo una foto bien prolija y profesional. Luego, se deberá poner los datos de contacto, es decir el teléfono, el correo electrónico y la localidad (pero no la dirección exacta). Además, al lado, se escribe el nombre y la orientación del puesto que uno está buscando o a lo que uno se está dedicando actualmente, dependiendo el caso.

Por otro lado, se deberá colocar una breve descripción de la persona, allí será importante recalcar que aunque no se tenga experiencia, se tienen muchas ansias por comenzar a trabajar, que se es comprometido, proactivo, etc. y que se está en constante aprendizaje.

Qué poner en el CV si no tengo experiencia, según un experto

En el caso de que no tengas experiencia, seguramente tu CV esté un poco vacío, pero no hay que desesperarse ya que este experto explicó los mejores tips para poner en tu curriculum, si no tenés nada de experiencia laboral. "Es muy sencillo, simplemente tienen que contar que no tienen experiencia, están entusiasmados por arrancar una carrera profesional", explicó el influencer.

Por otro lado, indicó que se debe poner la formación académica y luego, otro apartado con las "Habilidades" (ya sea blandas o duras) que se tengan. Por otro lado, otro apartado que puede sumar espacio y enriquecer el CV es el de los "Objetivos profesionales" y también uno con las "Herramientas" que se posean o conocimientos, por ejemplo, informáticos.

Por último, obviamente, nunca pueden faltar los "Idiomas", y los "Datos de interés", como por ejemplo la movilidad propia. Y la otra clave que resaltó Hernán fue la de agregar la "Disponibilidad" para trabajar, por ejemplo, en el caso de no estar trabajando, sería muy valioso colocar que se cuenta con disponibilidad full-time o incluso que se tiene disponibilidad inmediata, ya que esto puede ser un plus que consideren las empresas al momento de elegir un candidato.