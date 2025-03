Pese al enojo del presidente Javier Milei, el exministro de Economía Domingo Cavallo, explicó en su blog personal cómo debe hacer el Gobierno para subir las reservas sin devaluar.

Cavallo dio cuenta de cuatro mecanismos para que permitirían aumentar las reservas del Banco Central sin provocar un salto cambiario desestabilizante para la economía.

"¿Encontrará el Gobierno la forma de aumentar las reservas netas del Banco Central como para poder remover el cepo al final de 2025?", bajo ese título el exministro de Carlos Menem da la puntada inicial a su largo texto. Y arranca: "Yo coincido en que un salto devaluatorio que desestabilice el clima de desinflación que el Gobierno ha logrado instalar en la economía argentina puede poner en crisis el apoyo popular al gobierno del presidente Milei. Por eso, es importante que se encuentre la forma de evitar una devaluación desestabilizante".

"El gobierno parece negar que exista un problema con el esquema cambiario actual. Pero entonces ¿Por qué el equipo económico insiste en usar divisas de exportación para acotar la brecha del dólar oficial con el CCL?", se preguntó.

"Planteo este tema porque si no se liberaliza al menos el CCL y se sigue utilizando las divisas del superávit comercial para controlar el tipo de cambio en este mercado, el anuncio de la eliminación del cepo al final de 2025 va a llevar a que los inversores esperen un salto devaluatorio significativo, aun cuando para entonces se haya producido un desembolso importante del FMI", añadió.

"Si este fuera el caso, afectaría de manera negativa todo lo bueno que el gobierno está logrando con la desregulación, la reforma del estado y la apertura de la economía", subrayó.

En este contexto, para Cavallo, "los mecanismos más eficaces para aumentar las reservas netas en las actuales circunstancias sin un salto cambiario en el mercado oficial son: a) la eliminación del dólar blend para las exportaciones, de tal forma que el 100% de los ingresos por exportaciones sean vendidos al Banco Central; b) el aumento de los incentivos fiscales a las exportaciones, es decir una acentuación del proceso ya iniciado de reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de las economías regionales; c) el aumento de los reembolsos de impuestos internos a la exportación de manufacturas; y d) disponer que el pago de servicios turísticos y las importaciones de bienes de consumo final considerados no esenciales se deban pagar por el contado con liquidación y no requieran divisas del Banco Central".

"La brecha entre el tipo de cambio CCL y el tipo de cambio oficial manejado por el crawling peg tenderá a aumentar a causa de que ya no entrarán en ese mercado el 20% de los ingresos por exportaciones y aumentará la demanda para pagos de las importaciones no esenciales", sumó Cavallo. Y agregó: "Se debería permitir que los capitales destinados a financiar inversiones extranjeras directas puedan ser ingresados a través del mercado CCL (o del mercado libre que lo reemplace). Muchos potenciales inversores extranjeros que están demorando inversiones hasta que se elimine el cepo, podrían aprovechar esta prerrogativa y contribuir a que se vaya cerrando la brecha de una manera genuina y sin drenar las reservas del Banco Central".

Inflación y clima de estabilidad: qué sucederá, según Domingo Cavallo

"¿Podrá mantenerse hasta las elecciones el clima de estabilidad que se ha logrado instalar al inicio de 2025?", se preguntó el exministro de Economía. "Esta es la pregunta que me hice al final del informe al 31 de enero. Mi respuesta entonces fue: Creo que sí, porque aun cuando una brecha cambiaria que se resiste a bajar obligara a aumentar el ritmo del crawl, la verdadera ancla nominal de una economía que ya ha derrotado a la inercia inflacionaria es el ajuste fiscal que permite el control monetario y no el tipo de cambio".

Sobre la inflación, el creador del Plan de Convertibilidad indicó que la tasa mensual está dejando de ser determinada por el ritmo del crawling peg (el ajuste gradual del tipo de cambio). "La reducción del crawl al 1% no parece estar ayudando a bajar la tasa mensual de inflación por debajo de lo que ya venía cayendo cuando el crawl era del 2%", explicó.

Según Cavallo, la inflación es determinada fundamentalmente por el curso de las cuentas fiscales y el control monetario, por lo que un aumento de las reservas no debería generar un incremento de los precios. "La tasa del crawl está dejando de ser determinante para la tasa mensual de inflación", señaló.

A modo de conclusión, Domingo Cavallo subrayó: "Si se persiste con el actual manejo cambiario crece el riesgo de lo que el propio Gobierno quiere y debe evitar, que es un salto devaluatorio desestabilizante del proceso de desinflación".