Lamentablemente, la situación económica en el país no es la mejor actualmente, tanto en esta época como en anteriores, siempre hay problemas económicos, desigualdades, pobreza, escasez, etc. Es por esto que sucede que nos indignamos cuando escuchamos que alguien cobra muy poco por su trabajo o que no le alcanzan los ingresos para subsistir o mantener a su familia, pero sin embargo sigue pasando. Actualmente, es muy complicado saber cuál es el sueldo promedio para cada puesto ya que hay puestos que se pagan mucho menos de lo que se debería o que la paga por hora es muy poca, por lo que es casi imposible darse una idea sobre cuál es un buen sueldo hoy en día según el oficio o profesión.

Es por esto que la famosa cuenta de TikTok @estoestabú hizo un video con los sueldos que se están ganando en el Barrio Padre Mugica y generó mucho revuelo entre los usuarios: "¿De qué laburás? ¿Te gusta? ¿Te alcanza? Pasamos por el Barrio Mujica junto a @hacemospopurri, y charlamos con los vecinos sobre su día a día: el trabajo, los sueños y las cuentas que hay que pagar. Y a vos, ¿te alcanza lo que ganás? ¿Cuánto tiene que ganar alguien para llegar a fin de mes?", es lo que escribieron en el pie.

Cuánto gana un carnicero de la Villa 31

En el video, consultan a distintas personas que trabajan en el Barrio Padre Mugica, más conocido como la Villa 31, a qué se dedican y cuánto están ganando actualmente. Entre esas personas, le preguntaron a un carnicero de la zona, que fue de los que más dio que hablar en los comentarios sobre los sueldos. "Los oficios y laburos peor remunerados son los que más mueven la economía. Sin embargo, se gana una miseria", "Muy bajos todos los rubros", fueron algunos de los comentarios.

"Trabajo de carnicero, vos laburás más o menos al día, podés llegar a ganar $1.000.000, $800.000, un poquito más, no tengo un sueldo fijo", explicó el carnicero en el video cuando fueron a consultarle.

Cuánto se gana con otros oficios en el Barrio Padre Mugica

Además, en el mismo video le preguntaron a otras personas de la Villa 31 de qué trabajaban y cuánto estaban ganando por día o por mes. Esto fue lo que respondieron: "Ahora mismo trabajo en un taller de ropa, gano por mes $500.000, $600.000 y trabajás 8 horas", comentó una trabajadora del rubro textil. Luego, un zapatero expresó: "Hace años que laburo en esto, nunca trabajé en una empresa, desde chico trabajaba en este oficio. Puedo ganar $30.000, $40.000 por día, y si me enfermo o algo nadie me cura más que mis propios medios".

"Yo ahora estoy desempleado, pero me dedico a la construcción. Depende del oficio, pero algunos ganan $2.000.000, $3.000.000. Lo básico es $1.000.000 y algo", indicó un trabajor de la construcción. "Yo soy electricista, trabajo en luminaria pública dentro del barrio y estaría ganando aproximadamente unos $750.000, $800.000. Trabajo 8 horas de lunes a viernes. Me gusta mi trabajo, de hecho lo estudié, hice un curso y traté de entrar varias veces, lo conseguí y estoy contento", comentó un vecino de la zona que se dedica al rubro de la electricidad.

"Trabajo de esto, vendo pan, a veces dulces, alfajores. Me gusta vender lo que está disponible a mis manos, a mi alcance y a mis fuerzas, eso me gusta. Me queda en incógnita cuánto gano, lo importante es que tenga el trabajo diario", expresó una vendedora ambulante.

El video dejó en evidencia el problema de sueldos que hay actualmente en Argentina ya que no se está ganando lo suficiente en muchos rubros.