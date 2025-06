El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo paquete fiscal con el objetivo de incentivar la incorporación al circuito económico formal de los llamados "dólares del colchón", es decir, los billetes que los argentinos conservan fuera del sistema bancario. Aunque la propuesta genera un marco más favorable para los contribuyentes, no supone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) renuncie a su tarea de fiscalizar y reclamar tributos no declarados.

Uno de los puntos clave está en la modificación de la ley penal tributaria: el umbral para considerar una "evasión agravada" subiría a montos cercanos a los 100.000 dólares. Esto significaría que una gran mayoría de los ciudadanos podría blanquear sus ahorros en divisa sin quedar bajo la lupa de los organismos de control.

Cada argentino tendría en promedio u$s2.100 en efectivo, según el CENE

Según un informe del Centro de Estudios Nueva Economía (CENE), liderado por el economista Víctor Beker, en promedio, cada argentino tiene en su casa unos 2.100 dólares en efectivo.

"Se estima que hay unos u$s100.000 millones en billetes físicos dentro del país, que serían los famosos dólares del colchón que el gobierno aspira a poner en circulación", señala el estudio. Considerando que la población total es de algo más de 47 millones de personas —según datos del INDEC—, el monto no parece desproporcionado.

Desde ya, al tratarse de promedios, hay casos que pueden superar con creces los 100.000 dólares, aunque también es esperable que muchos estén por debajo de esa cifra.

Es importante recordar que, actualmente, el mínimo para ser considerado evasor agravado y enfrentar una posible pena de prisión ronda los 1.500 dólares, por lo que hoy cualquier contribuyente podría quedar bajo sospecha.

El CENE también detalla que "el INDEC estima periódicamente los activos propiedad de argentinos en el exterior", y que "el último dato, de fines de 2024, indicaba un total de u$s455.000 millones".

Sin embargo, parte de ese monto corresponde a activos del Banco Central y del Gobierno Nacional —unos 42.000 millones—, lo que "nos acerca al límite superior del cálculo del presidente: son u$s413.000 millones".

El informe aclara que dentro de esa cifra se encuentran activos con baja liquidez, como "inversiones directas y de cartera", que comprenden inmuebles, acciones y bonos. Esos instrumentos totalizaban, a fines de 2024, alrededor de 155.000 millones de dólares, y no pueden considerarse "dólares del colchón" por su limitada capacidad de repatriación inmediata.

Si se excluyen esos activos, "quedan así unos u$s258.000 millones. Sin embargo, ello incluye depósitos en entidades financieras del exterior que el INDEC estima en u$s13.000 millones y que difícilmente sean candidatos a una repatriación".

El estudio del CENE señala que "queda así un monto máximo de u$s245.000 millones que tendrían los argentinos en sus domicilios, en cajas fuertes, en cajas de seguridad o en cuentas offshore". Por lo que "se estima que hay u$s100.000 millones en billetes físicos".

"Si el Gobierno tuviera éxito en lograr que los dólares del colchón ingresen al circuito formal de la economía, habría atacado uno de los problemas centrales de la economía argentina", concluye el informe.

En relación con los aspectos más técnicos del proyecto, especialistas en materia tributaria advierten que, si bien la iniciativa del oficialismo resulta atractiva en términos generales, aún presenta debilidades jurídicas que podrían generar incertidumbre.

Según el esquema actual, quienes se adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias no serían objeto de fiscalización patrimonial por parte de ARCA durante un período de tres años.

No obstante, advierten que esa protección no sería absoluta: en casos donde existan indicios visibles de inconsistencias —como un bien de alto valor que no se condiga con los ingresos declarados— los inspectores estarían habilitados a investigar, lo que podría derivar en sanciones internas si omiten hacerlo.

Los cambios que incluye el plan de "Inocencia Fiscal" de Javier Milei

Entre los principales cambios que plantea el Proyecto de Ley de "Inocencia Fiscal" hay que destacar:

1) Delitos penales

Aumento significativo de los montos mínimos para configurar delitos penales tributarios. Por ejemplo, el umbral para fraude fiscal sube de $1.500.000 a $100.000.000, para apropiación indebida de tributos de $2.000.000 a $200.000.000, y para aprovechamiento indebido de beneficios fiscales de $100.000 a $10.000.000.

Hasta hoy en Argentina podían investigarte por evasor simple por diferencias de $1,5 millones. A partir de ahora estos límites aumentarán significativamente, dijo el titular de ARCA, Juan Pazo.

"Para ponerlo en números, significa que alrededor de 7.500 causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso unas 200", agregó.

2) Percepciones Indebidas

Se modifican los montos correspondientes a retenciones y percepciones indebidas, que suben de $2.000.000 a $200.000.000, y se actualizan las escalas de sanciones previstas en casi todos los artículos del régimen vigente. En el artículo 4, el mínimo se lleva de $100.000 a $10.000.000; en el artículo 5, de $200.000 a $7.000.000.

3) Extinción de la acción penal tributaria

Si el contribuyente, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, cancela las obligaciones evadidas e intereses, más un adicional del 50%, con la condición de que no se trate de montos provenientes de maniobras dolosas con documentación falsa.

No se podrá aplicar la extinción de la acción penal por el pago integral de la deuda en el Régimen Penal Tributario (cierra la puerta a acuerdos como la probation).

4) Exclusión de la denuncia penal

Cuando se trate de diferencias de criterio interpretativo, errores técnico-contables manifestados, o cuando la deuda sea producto exclusivo de presunciones legales sin evidencia adicional

5) Limitación a la denuncia penal

Si el contribuyente presenta declaraciones juradas originales o rectificativas antes de la notificación de inspección.

6) Reducción del plazo de prescripción tributaria

A tres años para los contribuyentes que presenten en término la declaración jurada y regularicen el saldo si no se detectan discrepancias significativas. Cinco años para el resto de los contribuyentes inscriptos, y diez para no inscriptos.

7) Creación de un régimen de Declaración Jurada Simplificada

Para personas humanas y sucesiones indivisas, con ingresos totales de hasta $1.000.000.000, patrimonio de hasta $10.000.000.000, no considerados grandes contribuyentes.

Además, se conoció que el Gobierno permitirá utilizar una especie de "tapón fiscal" para quienes adhieran al nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias en el nuevo proyecto de ley que envió al Congreso. La modificación propuesta implicará que ARCA solo podrá limitarse a fiscalizar a los contribuyentes de acuerdo a lo que diga su última declaración jurada.

Esto implica que más allá de que el plazo de prescripción de la evasión tributaria pase a ser de 3 años según el cambio propiciado en el proyecto de ley, el fisco no podrá examinar de manera retroactiva declaraciones juradas anteriores.

"Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada y es lo que llamamos presunción de exactitud: presumimos la buena fe de la gente y hasta que ARCA no determine que un contribuyente miente, se presume que es real la declaración jurada", comentaron fuentes cercanas a ARCA.

"El principal objetivo de la ley es cambiar el paradigma del régimen tributario argentino de pasar de ser un régimen persecutor a recaudador. Eso se ve en distintas medidas de la ley para el régimen general", explicó la fuente.

"Tus dólares, tu decisión. Lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar mostrando a cada rato de dónde lo sacaste". Esa fue la frase que lanzó el vocero presidencial y secretario de Medios, Manuel Adorni, para anticipar hace casi un mes la flexibilización del pago no solo en efectivo, sino en moneda extranjera.

En la presentación del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", realizado en mayo por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Juan Pazo, se anunció una serie de medidas destinadas a eliminar mecanismos de control fiscal que ambos calificaron como parte de una "exagerada burocracia".

Según dijeron, el organismo nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Además, dejaron en claro que a partir de estas nuevas medidas que comenzarán a aplicarse a pleno a partir del 1 de junio, el control fiscal e impositivo del organismo se centrará básicamente en los 11.000 CUIT de las empresas que más facturan en Argentina.

"Se trata de un plan donde hay un cambio en la matriz de fiscalización, donde el nuevo enfoque prioriza la lucha contra la informalidad con una reducción de plazos de prescripción a través de una reforma en la Ley de Procedimiento Tributario, el envío al Congreso de una ley para blindar el ahorro de los argentinos ante posibles cambios de gobierno o normativas fiscales futuras al que se suma un aumento en los montos de y un nuevo Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias", explicó la fuente.