Sobre llovido, mojado: a los magros resultados electorales, Milei le suma una mala nueva que viene de Wall Street

Las flojas elecciones provinciales que hizo La Libertad Avanza en provincias como Santa Fe y Formosa este fin de semana, sumaron a última hora del domingo una mala nueva proveniente de Wall Street.

A los lobos de la inversión no se los puede acusar de kirchneristas, ni mucho menos, pero en las últimas horas les recomendaron a sus clientes reducir los niveles de riesgo en la Argentina. "Desensillar hasta que aclare", sería un resumen adecuado para explicar lo que aconsejó la entidad en lo vinculado con su exposición a activos argentinos.

Si bien dijo tener una "posición constructiva" para la Argentina en el mediano plazo, y destacó la baja de la inflación como un gran logro, el JP Morgan recomendó recortar, al menos hasta las elecciones, la exposición inversora en la deuda en pesos del país.

"Preferimos reducir el riesgo por ahora", dijo la entidad, la misma que elabora el riesgo país, que ya se ubicaba por encima de los 700 puntos.

JP Morgan destaca los avances del Gobierno, pero le preocupa el corto plazo

No obstante, el informe destacó los avances del gobierno de Javier Milei en cuanto a reformas económicas. JP Morgan ponderó que en la Argentina "el proceso de desinflación ha sido sólido, con la inflación de mayo rompiendo decisivamente el umbral del 2%".

Además, elogió la flexibilización de los controles de capital y dijo que eso "eliminó algunos riesgos clave del programa de estabilización". La entidad destacó "el esfuerzo fiscal firme, con un superávit fiscal primario acumulado en el año del 0,8% del PBI".

A pesar de estos elogios, el banco consideró prudente aconsejar a los inversores ajustar la estrategia ante factores de corto plazo, en alusión a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

"Con la situación estacionalmente positiva por terminar y las elecciones en el horizonte, preferimos tomar ganancias y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos en el mercado local de bonos en pesos", dijeron los analistas del JP Morgan.

En este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha manifestado a inversores y al FMI que al menos hasta las elecciones mantendrá la postura de no comprar reservas, para no mover el tipo de cambio y tener que emitir, con la mira puesta en cuidar el principal capital libertario: la baja de la inflación.

A Milei le empieza a preocupar la caída del consumo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que el consumo sigue estancado en el país, a pesar de consolidación de las promociones y la reaparición de los planes de financiación.

"El consumo no repunta después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída", dijo Salvador Femenia, vocero de la entidad.

Explicó que los comerciantes sostienen sus ventas a fuerza de promociones, como descuentos de hasta el 50%, incluso en productos de temporada y planes de hasta 12 cuotas, pero eso no alcanza.

"La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero con márgenes muchos más chicos", explicó.

También remarcó que la situación se agrava porque los consumidores tienen menos disponibilidad económica. "Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso es lo que está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo", concluyó.

¿Habrá alivio de la presión impositiva?

Por último, se refirió a la promesa del Gobierno nacional de aliviar la presión impositiva: "Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo. Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo", sentenció.

A su vez, el economista Cristian Folgar dijo que el índice de precios del INDEC "ya no refleja la realidad del consumo cotidiano. Hoy los servicios tienen más peso en lo que realmente gastamos, y eso no está bien representado en la canasta que se usa para medir el índice". Y dijo que el gobierno está demorando la actualización del costo de vida por "razones políticas". El dato se conocerá el 14 de julio próximo.

Durante la semana, dos datos golpearon las puertas de la Casa Rosada. Mientras el 50% de los argentinos no llega a fin de mes, se registra un récord de venta de pasajes al exterior. El país está partido en materia económica. Cayeron las ventas de alimentos y bebidas, calzado y marroquinería, textil e indumentaria, farmacia, perfumería, ferretería, materiales eléctricos y de construcción. En cambio, crecieron la compra de bienes durables como autos, turismo emisivo e importación de bienes, dirigidos a personas de alto poder adquisitivo.

Ante ese escenario complejo, iProfesional pudo saber que en el seno del equipo económico el tema se viene monitoreando cada con mayor intensidad, y que el presidente Javier Milei habría manifestado algunas consultas sobre las razones por las que el consumo no remonta como se esperaba, cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones nacionales.

Otro miembro del Gabinete habría admitido que la cuestión es motivo de consulta en continuado por parte de las más altas esferas del poder, y que a pesar de que Milei y su hermana Karina dedicaron parte del domingo a aparecer por sorpresa en un canal de streaming junto a sus perros, el jefe de Estado también dedicó parte de la jornada a atender este frente inesperado, que se podría agudizar en las próximas semanas.