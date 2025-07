Merval en rojo, tasas en picada y dólar futuro al alza: señales de alerta en Argentina

Los activos argentinos arrancan la semana con fuertes retrocesos, en línea con el malhumor que domina los mercados internacionales. Así, las acciones locales, los ADRs en Wall Street y los bonos soberanos en dólares muestran pérdidas generalizadas en toda la curva. Este lunes, el índice Merval cae un 1%, afectado por el deterioro del clima político local y la desconfianza que persiste sobre los fundamentos económicos. Entre las empresas que más bajan se destacan BBVA (-2%), Transportadora de Gas del Norte (-1,9%), YPF (-1,8%), Banco Macro (-1,7%) y Grupo Supervielle (-1,6%). La tendencia negativa se replica también en las acciones argentinas que cotizan en Nueva York.

En Wall Street, los ADRs muestran un rojo generalizado, arrastrados por la incertidumbre global y la falta de señales claras desde el frente local. YPF pierde 2%, BBVA baja 1,7%, Transportadora de Gas del Sur cae 1,6%, Ternium retrocede 1,5% y Cresud se hunde 1,3%. La falta de catalizadores positivos limita cualquier intento de rebote.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares también operan a la baja a lo largo de toda la curva. Las caídas llegan hasta 1,3% en el Global 2046, mientras que el Bonar 2041 cede un 1%. En contraste, los títulos en pesos ajustados por CER muestran leves avances, destacándose el TX26 con una suba de 0,2%.

Dólar futuro, tasas bajas y señales de intervención

El viernes se operaron unos u$s 2.260 millones en el mercado de futuros del dólar en el segmento A3. El interés abierto —una medida que refleja cuántos contratos siguen activos— creció en u$s 240,6 millones solo en esa jornada. Entre jueves y viernes, el aumento acumulado alcanzó los u$s 465 millones.

Aunque no hubo una confirmación oficial, el incremento en el volumen y en el interés abierto refuerza las sospechas de intervención por parte del Banco Central (BCRA). Este accionar buscaría contener la presión cambiaria que viene en ascenso, especialmente tras la eliminación de las Letras de Fijación (Lefi), que implicó la desaparición del piso de tasas para pesos.

Desde Max Capital explicaron que las tasas de corto plazo continuaron bajando, en un entorno donde el mercado aún se adapta a la ausencia de las Lefi. Las tasas garantizadas overnight cerraron en 12%, aunque el promedio de las operaciones se ubicó levemente por encima del 16%. Esta caída de tasas es uno de los factores que está impulsando la dolarización.

El nuevo esquema de política monetaria —basado ahora en las Lecaps— obliga al BCRA a intervenir mediante operaciones de mercado abierto para evitar una mayor volatilidad. De hecho, el contrato de dólar a un mes en el mercado de futuros mostró una leve caída el viernes, lo que podría ser otra señal de intervención oficial.

Wall Street, tenso por aranceles y datos de inflación

Los mercados globales arrancan la semana con una postura cauta, mientras los inversores se preparan para una agenda cargada de eventos sensibles. El S&P 500 retrocede 0,1%, el Nasdaq baja 0,3% y el Dow Jones cae 0,2%, en un contexto de creciente tensión comercial e incertidumbre macroeconómica.

El presidente Donald Trump anunció el fin de semana que Estados Unidos impondrá un arancel del 30% a productos provenientes de la Unión Europea y México a partir del 1° de agosto. Esta decisión sacude los cimientos del comercio internacional y amenaza con aumentar las presiones inflacionarias en la economía estadounidense.

En paralelo, bitcoin supera por primera vez los u$s 120.000, en medio de un rally alcista generalizado en el universo cripto. El apetito por activos alternativos crece ante la percepción de que los activos tradicionales enfrentan riesgos regulatorios, políticos y monetarios cada vez más severos.

Funcionarios de la UE y México intentan negociar para evitar la implementación total de los aranceles, pero los analistas advierten que el daño a las relaciones comerciales ya está hecho. El próximo dato clave será el índice de precios al consumidor (CPI) de junio en EE. UU., que se publicará esta semana y será clave para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal.

Presión sobre Powell y nerviosismo en la Fed

En otro frente que alimenta la volatilidad, la política monetaria estadounidense vuelve a ser blanco de ataques desde el poder ejecutivo. Dos de los principales candidatos para suceder a Jerome Powell cuestionaron públicamente el liderazgo del actual presidente de la Reserva Federal, en medio de una polémica por la remodelación del edificio central del organismo, valuada en u$s 2.500 millones.

Uno de los candidatos mencionó que la administración Trump está evaluando si tiene autoridad legal para remover a Powell de su cargo. El otro criticó duramente el proyecto de remodelación, señalando que es una muestra de cómo la Fed "ha perdido el rumbo".

Estas declaraciones refuerzan la presión política sobre la entidad monetaria justo en un momento clave, con definiciones sobre tasas de interés previstas en las próximas semanas. Los mercados estarán atentos al discurso de los funcionarios de la Fed para descifrar si estas tensiones internas alteran el sendero de política monetaria previsto hasta ahora.

Mientras tanto, el contexto externo continúa siendo hostil para los mercados emergentes, en especial para economías con desequilibrios como la argentina, donde la volatilidad global se ampli