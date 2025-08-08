Luis Caputo pidió "cambiar el chip" empresarial ante la volatilidad del dólar

El ministro de Economía aseguró que no habrá modificaciones en el régimen cambiario después de las elecciones. Su pedido al empresariado

En medio de la baja del dólar registrada en la última semana y de la expectativa por el impacto de la suba de julio en los precios, el ministro de Economía Luis Caputo reiteró que el plan económico oficial contempla medidas para evitar un rebrote inflacionario. Sin embargo, subrayó que "va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad piensen que se va a precios".

El funcionario pidió "cambiar el chip" luego de "muchísimos años de falta de competencia y desorden macroeconómico", con déficit financiado por emisión que derivaba en depreciación monetaria e inflación. Según explicó, el nuevo esquema busca romper con la lógica de décadas en las que "garpaba" especular con stocks, ya que ahora el consumidor cuenta con más opciones y precios más competitivos.

Competencia y precios internacionales

Caputo destacó el caso de supermercados que rechazan listas de proveedores argentinos con aumentos y optan por comercializar productos importados a menor precio. "No es que celebramos que una empresa argentina venda menos. Valoramos que haya competencia porque lo que nos importa es que la gente pueda acceder a productos de mejor calidad y menor precio", afirmó.

En ese contexto, ratificó que no habrá modificación del régimen cambiario, manteniendo la flotación administrada dentro de bandas: "El dólar flota, puede subir o bajar. En las últimas semanas subió, esta semana bajó. Es el acostumbramiento a un esquema nuevo. Sin déficit fiscal ni emisión monetaria, no hay convalidación monetaria".

Herramientas financieras en dólares

Durante su participación en el stream "Carajo", Caputo estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien anunció la habilitación de cuentas corrientes en dólares para operar exclusivamente con cheques electrónicos (ECHEQ).

Según explicó, esta medida busca ampliar las herramientas de pago en moneda extranjera, especialmente para pymes, dentro de la estrategia oficial de "competencia de monedas". Se espera que para el 1° de diciembre esté operativo el sistema para aceptar ECHEQ en dólares.

Bausili aclaró que se trata de un instrumento totalmente electrónico y que el objetivo es avanzar hacia la eliminación del cheque en papel, tanto en moneda extranjera como en pesos.

Inflación: proyecciones para agosto y el resto del año

La atención del mercado ahora se centra en cómo impactará la reciente volatilidad cambiaria en la inflación. En abril, en un contexto similar, la suba del dólar no se trasladó a precios y el IPC cayó por debajo del 3% por primera vez en la gestión de Javier Milei.

Las consultoras privadas señalan que agosto presenta baja presión estacional y que la demanda turística cederá tras las vacaciones de invierno. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, la inflación de julio habría sido de 1,8%, levemente por encima de junio (1,6%), pero en agosto se prevé que baje al 1,7%.

Para lo que resta de 2025, los pronósticos apuntan a que la inflación mensual se mantenga por debajo del 2%, consolidando una tendencia de desaceleración.