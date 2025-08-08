Caputo marca la cancha: dólar, tasas y un mensaje directo a los grandes empresarios

Cómo seguirá el régimen cambiario tras las elecciones. Salieron los primeros datos sobre la inflación de este mes. ¿Son preocupantes?

El ministro de Economía aprovechó la noche del jueves para mandar distintas señales, tanto a inversores y financistas por el tema dólar, como a grandes empresarios, sobre el posible traspaso a precios por la reciente suba del dólar.

Según el ministro de Economía, el esquema cambiario que rige hoy en día -con bandas con techo y piso- tendrá su continuidad aun después de las elecciones de octubre.

"No habrá ningún cambio, no va a pasar nada", aseguró el ministro cuando en el streaming de "Carajo" le preguntaron sobre la continuidad del esquema actual.

"Nosotros decimos exactamente lo que vamos a hacer", enfatizó, incluso mostrándose algo molesto por la pregunta de su compañero en la mesa del streaming, el asesor económico Felipe Núñez.

Mensaje a empresarios

Ahí, el titular del Palacio de Hacienda aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los grandes empresarios, que tienen responsabilidad en la fijación de los precios.

"Va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad que se va a precios", dijo el ministro.

"Fueron décadas en donde ‘garpaba’ hacer esto. Te podías sentar en el stock porque sabías que, a la larga, el consumidor iba a terminar avalándote los precios. Este es un sistema totalmente diferente y opuesto", concluyó.

Tras el deslizamiento del tipo de cambio del 14% durante julio, se abrió la polémica: ¿cuál sería el "pass through" -el traspaso a los precios- de esa suba del dólar?

Los primeros relevamientos de las consultoras especializadas dan algunos indicios: LCG, por caso, midió una suba de los precios del 2,0% promedio durante la primera semana del mes. Fue la mayor suba semanal desde el mes de mayo.

Economía más fría

Ayer mismo, el Indec dio cuenta de un hecho trascendental a la hora de analizar el escenario económico: la industria mostró una contracción del 1,2% en junio respecto de mayo.

A lo largo del primer semestre del año hubo tres meses positivos y otros tres negativos. Así, la mejora del 7,1% interanual durante la primera parte del año no llegó a compensar el desplome del 16,1% del primer semestre de 2024.

La industria, con este retroceso, volvió a los niveles de marzo pasado.

En el sector de la construcción tampoco hay demasiado aire: en julio, el Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una baja del 0,47% mensual desestacionalizada. La comparación interanual del índice registró una suba de 0,10%.

Esta contracción podría marcar un pozo en la dinámica del sector. El Indec anunció ayer que en junio hubo una leve mejora, del 0,9% versus mayo. ¿Ya será historia vieja ese alza?