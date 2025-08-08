Efecto Milei: Correo Argentino redujo 30% su personal y pasó del tener déficit a superávit

La empresa estatal sostiene que el ajuste responde a un proceso de "modernización" para ofrecer "un servicio postal acorde a estándares internacionales"

Desde que comenzó la administración de Javier Milei, Correo Argentino tuvo una caída del 85% en las transferencias del Tesoro y proyecta cerrar el año con superávit, mientras avanza en un plan de modernización y sigue en la lista de posibles privatizaciones.

Además, redujo su planta un 29,1% y prevé más bajas en 2025. Pasó de 16.897 trabajadores antes de la asunción del actual gobierno a 11.981 en junio de este año, según datos del Indec. El recorte de personal incluyó 3.600 retiros voluntarios y 377 despidos en 2024.

La política de reducción de dotación continuará durante 2025. La empresa informó a La Nación que proyecta cerrar diciembre con 11.758 empleados, lo que supone otras 480 bajas respecto de los 12.238 que tenía a comienzos de año.

Correo Argentino: menos transferencias del Tesoro y superávit

De acuerdo con el Ministerio de Economía, Correo Argentino recibirá en 2025 $31.000 millones en transferencias del Tesoro, una caída del 85% respecto a los $223.684 millones del año pasado.

A diferencia de lo observado en el caso de Trenes Argentinos, cuyo plan de acción fue publicado ayer, Correo Argentino proyecta finalizar el año con un superávit operativo de $54.791.586.039 y un resultado financiero positivo de $67.093 millones..

"Para 2025 se proyecta una recolección, clasificación, transporte y distribución de ciento treinta y ocho millones seiscientos mil (138.600.000) de piezas postales (cartas y paquetes) que generará un nivel de producción superior al alcanzado en 2024", sostuvo la empresa en el documento presentado al Ministerio de Economía.

En contraste, en 2024 el superávit financiero de $119.010 millones dependió de la asistencia estatal: sin esos fondos, el ejercicio habría cerrado en déficit.

La empresa estatal sostiene que el ajuste responde a un proceso de "modernización" para ofrecer "un servicio postal acorde a los mejores estándares internacionales" y lograr equilibrio económico. El plan prevé el manejo de 138,6 millones de piezas postales (cartas y paquetes) en 2025, superando la producción del año anterior.

Correo Argentino figura en la lista de empresas "privatizables" incluidas en la Ley Bases.