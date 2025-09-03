La venta de dólares fue mayor a la prevista y el Gobierno promete intervenir hasta octubre

Una Alyc cercana a la Casa Rosada aseguró que las ventas totalizaron 140 millones de dólares el día del debut de la nueva estrategia

A diferencia del Banco Central, que reporta sus estadísticas a diario, el Tesoro no informa sus datos. Tampoco el volumen de ventas de dólares, que comenzaron oficialmente ayer, tras el anuncio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En los bancos, habituales operadores en el mercado único de cambios, la estimación fue que en su primera intervención oficial, el Tesoro había vendido cerca de u$s100 millones.

Sin embargo, la Alyc Bull Market -de la familia Marra, cercana a la Casa Rosada- divulgó hoy en su informe a clientes que esa intervención trepó a los u$s140 millones.

"El Tesoro comenzó a intervenir explícitamente en el MULC (vendió u$s140m con aval FMI). El dólar spot cerró en $1.361 tras poca oferta del agro (u$s40m). Y el BCRA casi no vendió futuros; bancos podrían haber cerrado posiciones y comprado spot", dijo BullMarket en su informe, al que tuvo acceso iProfesional.

Bandas cambiarias

"No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", dijo el secretario Quirno.

La idea, sugirió, es que este nuevo esquema de intervenciones prosiga hasta las elecciones de octubre próximo.

Poder de fuego

En un párrafo aparte, destinado a observar el "poder de fuego" del Gobierno en la nueva estrategia, BM puntualizó:

El BCRA mantiene: Encajes y pases (absorción a 45% TNA).

u$s5.300 millones vendidos en futuros, con USD 3.700m de margen restante.

u$s14.000 millones del FMI disponibles en el techo de la banda ($1.460).

El Tesoro suma u$s1.560 millones (quedaba con depósitos en BCRA al 29 de agosto:u$s1.686 millones).

Nuevo partido

En total, el Tesoro tiene unos u$s1.500 millones para intervenir. Son los dólares que había comprado durante el mes de julio. De este global, unos u$s100 millones ya se fueron ayer.

En el mercado no pasó desapercibido los movimientos cambiarios de los últimos días. El Gobierno, a través del Tesoro, ya vendió al menos parte de lo que había adquirido durante el mes anterior, con el objetivo de mantener a raya al tipo de cambio.

De hecho, el último viernes, los financistas notaron operaciones "extrañas" en el mercado spot del dólar, donde operan los grandes jugadores del mercado.

Sólo durante el último día hábil antes del fin de semana, el Tesoro habría vendido u$s50 millones, en un momento en que se secó la oferta de divisas y la cotización del dólar amagaba con dispararse.

De hecho, la cotización mayorista terminó el lunes con tendencia alcista, a pesar de que ese mismo día, el Banco Central tomó medidas para evitar sobresaltos.

Con vista a lo que viene, ayer empezó un nuevo "partido" en el mercado de cambios. Con todo el mercado siguiendo el resultado electoral pero también los números finos de la ecuación cambiaria, donde al Gobierno -lejos de sobrarle dólares- en esta segunda etapa del año le faltan. Y encima se exacerbó la dolarización de portafolios.