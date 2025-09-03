Las acciones argentinas en Nueva York y los bonos en dólares se recuperan, tras anuncios de intervención del dólar

Con el dólar en la mira, el Tesoro anuncia ventas en el MULC, y los ADRs y los bonos argentinos logran un respiro en Nueva York. Que alertan en la City.

Los mercados financieros argentinos viven este miércoles una jornada de alivio. Luego de días de tensiones, caídas pronunciadas y señales de incertidumbre política, tanto las acciones locales como los bonos en dólares muestran signos de recuperación. El optimismo se siente tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, donde los ADRs de compañías argentinas operan con mayoría de subas.

El Merval avanza un 0,5% este miércoles, logrando un rebote técnico en medio de un clima de negocios favorable en Nueva York. La expectativa se centró en el anuncio del Gobierno del martes, cuando se confirmó que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario para contener al dólar y evitar que supere los $1400.

Así, en el panel líder de la bolsa porteña: Sociedad Comercial del Plata trepa 2,3%, Transener sube 1,4% y se suman avances en BYMA (+1,3%), Metrogas (+1,2%) y Transportadora de Gas del Norte (+1%). La mejora es leída en el mercado como una señal de respiro, luego de jornadas de fuerte presión.

En Wall Street, el optimismo alcanza a los ADRs argentinos. Irsa encabeza las alzas con una suba de 1,8%, seguida por Telecom (+1,4%), Corporación América (+1,3%), Cresud (+1,2%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,1%).

Los bonos también logran revertir las pérdidas

El segmento de renta fija se suma al clima de recuperación. Los bonos soberanos en dólares operan mayormente al alza, con el Global 46 destacándose con una suba del 3,5%. El Global 35 acompaña con un incremento de 1,5%, lo que marcó un cambio respecto de las fuertes caídas registradas a inicios de la semana.

El repunte fue interpretado por analistas como un rebote técnico que, sin embargo, depende de la evolución política y cambiaria en los próximos días. El mercado aún digiere las señales de intervención oficial y las dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia cambiaria.

Los inversores mantienen la atención puesta en la dinámica cambiaria y en las señales de la política económica. El anuncio de que el Tesoro estará dispuesto a vender dólares en el mercado funcionó como un ancla de corto plazo, aunque las dudas persisten sobre cuánto puede sostenerse esta estrategia.

La volatilidad de los bonos Globales en particular refleja esa tensión. Los tramos largos, que fueron los más castigados en las caídas recientes, avanzaron hasta 1% en el arranque del día, pero todavía acumulan pérdidas relevantes en lo que va de septiembre.

Temores electorales y ventas masivas

Más allá del efecto inmediato de la intervención oficial, los analistas coincidieron en que el trasfondo de las ventas masivas en las últimas ruedas fue político. Desde la sociedad de bolsa Max Capital señalaron que la presión sobre los activos respondió al peso creciente de los temores electorales.

Algunas encuestas recientes mostraron una mejora en el desempeño del peronismo en la provincia de Buenos Aires, lo que generó inquietud entre los inversores. A ello se sumó la posibilidad de que se difundan escuchas ilegales a funcionarios del Gobierno, un hecho que podría incrementar la tensión política y generar un mayor impacto en el mercado.

Según cálculos de Max Capital, cruzando el tipo de cambio y los precios de los bonos, la "continuidad" del oficialismo se encuentra valuada en 68% hacia 2027. Ese número se alinea con un escenario en el que el oficialismo podría lograr una ventaja de tres puntos en las elecciones nacionales de octubre, pero perder por entre cuatro y cinco puntos en la provincia de Buenos Aires. Esa provincia, clave para cualquier elección, pasó a ser interpretada como un territorio "neutral".

La lectura es llamativa: mientras las encuestas muestran mejores perspectivas para el Gobierno, los inversores parecen desconfiar. El temor a la debilidad económica, las sospechas de corrupción y los recientes indicadores de menor apoyo social al oficialismo pesan más en las decisiones financieras que los sondeos políticos.

Oportunidades en bonos y lectura de los analistas

Paradójicamente, la cautela de los inversores puede abrir una ventana de oportunidad. Max Capital sostuvo que la percepción de una elección reñida vuelve atractivos a los títulos en dólares, que hoy cotizan con fuertes descuentos. La lógica es que, con precios tan deprimidos, cualquier señal de gobernabilidad o continuidad política podría disparar una recuperación en la cotización de los bonos.

En la misma línea, Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que el desempeño actual no sorprende en un escenario de elevada incertidumbre política. La atención inmediata está puesta en las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, donde se espera un resultado que podría redefinir las expectativas del mercado.

Los analistas de PPI recordaron que, además de la intervención del Tesoro, hubo señales adicionales que marcaron la jornada. Una de ellas fue la Comunicación "A" 8311, que sorprendió al mercado de futuros. Otra fue la confirmación de que el Tesoro efectivamente comenzó a vender dólares, algo ratificado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de sus redes sociales.

El impacto de estas medidas se reflejó rápidamente en los activos. "A pesar de la fuerte sangría del martes, hoy los Globales arrancaron con un tono más positivo. En particular, los tramos largos, los más castigados ayer, avanzan hasta 1%", remarcaron desde la sociedad de bolsa.

¿Rebote o cambio de tendencia?

La gran incógnita que persiste es si este repunte puede consolidarse o si, por el contrario, se trata solo de un alivio momentáneo. Los analistas insisten en que habrá que esperar para ver si el mercado logra recuperar parte del terreno perdido o si, como ocurrió al inicio de septiembre, la tendencia bajista vuelve a imponerse.

El margen de maniobra del Gobierno también está en discusión. La decisión de intervenir en el MULC implica usar recursos fiscales para controlar la cotización del dólar, lo que abre interrogantes sobre la sostenibilidad de la medida en un contexto de reservas limitadas.

Además, los factores políticos juegan un rol determinante. La elección en la provincia de Buenos Aires es vista como un termómetro decisivo, no solo por su peso electoral sino también por la señal que dará sobre la competitividad del oficialismo a nivel nacional.

En paralelo, el clima de negocios se mantiene tenso. La desconfianza hacia la economía, la debilidad de la actividad y la volatilidad cambiaria continúan presentes, lo que limita la posibilidad de una mejora sostenida.

Expectativas de corto plazo

En este escenario, la conclusión de los analistas es clara: la recuperación de este miércoles ofrece un respiro, pero no despeja la incertidumbre. El mercado sigue pendiente de la dinámica política, de la estrategia cambiaria del Gobierno y de la evolución de los precios internacionales.

El hecho de que tanto acciones como bonos hayan reaccionado de manera positiva indica que aún existe apetito por activos argentinos, aunque se mantiene condicionado por un nivel de riesgo elevado. La "sangría" de días anteriores dejó en claro la fragilidad de la plaza local y la dependencia de señales externas e internas.

La próxima semana será clave. Si el resultado en Buenos Aires muestra un escenario ajustado, el mercado podría volver a descontar volatilidad. Por el contrario, si se percibe mayor estabilidad política, los bonos en dólares podrían consolidar una recuperación más firme.

Lo cierto es que, por ahora, el alivio llegó gracias a la intervención oficial. El Tesoro logró frenar momentáneamente la presión sobre el dólar y dar aire a los activos financieros. Pero la pregunta central es cuánto tiempo durará ese efecto y si la estrategia será suficiente para calmar a un mercado que, en los últimos meses, no dio tregua.