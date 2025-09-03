Cómo detectar un billete de dólar falso a simple vista o con el celular

En los de antigua emisión, el riesgo es que es "más fácil de falsificar" y se hace muy difícil diferenciar entre un billete real y otro que no lo es

Los argentinos volvieron a comprar gran cantidad de dólares tras la salida del cepo. Aquellos que buscan billetes físicos deben tener en cuenta que hay una diferencia entre las distintas versiones del billete de u$s100. Las entidades financieras y sus clientes prefieren operar con los modelos más actualizados del billete, si bien el Gobierno de Estados Unidos aclaró varias veces que el "cara chica" es de curso legal. Muchos ahorristas tienen miedo de que les entreguen billetes falsos o "truchos", pero ahora existe la posibilidad de constatar si la serie es orginal y con una serie de claves, se puede constatar con el tacto si se trata de uno auténtico.

En el mercado informal, las "cuevas" suelen cobrar un porcentaje de descuento por recibir billetes de dólar de antigua emisión, de entre el 1% y el 3%. El riesgo es que es "más fácil de falsificar" y, a veces, se hace muy difícil diferenciar entre un billete real y otro que no lo es.

¿Podés detectar dólares falsos con el celular?

El número de serie es una característica crucial para detectar billetes falsos. Además de verificar el número mediante una aplicación, es esencial que los números estén espaciados correctamente y sigan el estilo adecuado. En los billetes falsos, el color del número de serie suele diferir del tono del sello del Tesoro y tiende a ser de calidad inferior.

El Gobierno de los Estados Unidos desarrolló una aplicación conocida como "Cash Assist" tanto para Android como iOS. La misma cuenta con una extensa base de datos que abarca todas las series de la moneda estadounidense, por lo que al ingresar el número del billete que recibiste te notificará si este corresponde a una serie genuina.

Es importante que tengas en cuenta que esta aplicación puede detectar series falsas, pero no garantiza la autenticidad del billete en sí. En otras palabras, la aplicación descarta la posibilidad de que un billete sea falso basándose en su numeración: si esta no concuerda, entonces el billete es una réplica.

Sin embargo, no puede eliminar la posibilidad de que el número de serie haya sido copiado de un billete legítimo y posteriormente falsificado. Por lo tanto, es necesario que lleves a cabo pruebas adicionales para confirmar que el billete que recibiste es original.

¿Cómo puedo detectar un billete falso con solo verlo o tocarlo?

Uno de los primeros indicios de un billete falso es su color. La falsificaciones más comunes suelen tener colores pálidos, a diferencia de los dólares auténticos que presenta un tono muy similar al ámbar. Además, en el caso del último billete de u$s100, es importante observar los contrastes y el brillo, ya que las falsificaciones tienden a crear un color celeste plano y uniforme.

Otro factor que puede ser un claro indicio de un billete falso es su textura. Si bien es necesario tener el billete en la mano para hacer este tipo de distinción, es muy común que las falsificaciones tengan menos relieve y estén cubiertas por una especie de "capa cerosa".

En esta línea, si notas este tipo de capa deberás rasparla ligeramente con la uña, ya que si se desprende, es altamente probable que el billete sea falso. Esto se debe a que los falsificadores suelen aplicarle este tipo de cera para evitar la detección del billete falso con los típicos fibrones que detectan papel moneda. De esta forma, el fibrón "resbala" y no lo marca como falso.

Otra de las formas de identificar a un billete falso es la marca de agua. Al sostener el billete a contraluz podrás detectar la marca de agua con el rostro del personaje histórico correspondiente. En las falsificaciones, esta marca suele estar impresa directamente en el papel y verse sin necesidad de exposición a contraluz.

Por otra parte, la calidad de imagen del personaje en el billete es crucial. En un billete auténtico, el retrato se ve "vivo" y se destaca claramente del fondo, mientras que en las falsificaciones este carece de profundidad con respecto al fondo.

Los bordes del billete también son importantes. En los billetes auténticos, las líneas finas tienen un aspecto claro y están conectadas, mientras que en las falsificaciones son difusas y no se distinguen claramente.

Además, es importante mencionar que algunos billetes cuentan con un hilo de seguridad, que puede ser un método adicional de autenticación. Por ejemplo, el billete de $100 "azul" tiene un hilo de seguridad 3D que, al moverlo, muestra campanas que se transforman en números, mientras que en el billete "cara grande" se ve únicamente a contraluz.

La técnica de frotación también puede ser útil. Consiste en doblar el billete con el dedo índice en la zona del dibujo y el color, y frotarlo sobre un papel blanco. Si deja una marca verde oscuro pero no raspa el área frotada, es probable que el billete sea auténtico.

Finalmente, la luz ultravioleta es una de las técnicas más confiables y es accesible para las personas, ya que hay en el mercado pequeños dispositivos que emiten este tipo de luz y permiten verificar características como la conservación de color al exponerlo a esta.