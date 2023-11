Cuáles son las alternativas que tenés si te dieron dólares "cara chica": qué recomienda el mercado

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) remarca que los dólares "cara chica" valen lo mismo que las versiones más modernas. Pero, a principio de mes, en nuestro pais se repite una situación: se paga menos por ellos.

"El Directorio de la Reserva Federal reconoce que en algunos países puede haber diferentes tipos de cambio o políticas de aceptación de divisas, pero son los mercados, y no el gobierno de Estados Unidos, los que controlan estos tipos de cambio", aclararon hace unos meses en un comunicado.

Todo esto hace referencia a billetes de u$s100 lanzados antes de 1996, con la cara de Benjamin Franklin más pequeña que en las ediciones más actuales del papel, con el clásico color verde, pero que luego -en 2013- fueron reemplazados por la nueva versión con mayores medidas de seguridad.

Por otra parte, el US Currency Education Program (Programa de Educación en la Moneda, CEP por sus siglas en inglés) dijo en sus redes sociales, que "los diseños más antiguos de #UScurrency siguen siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido. ¡No es necesario cambiarlos!".

El CEP es un organismo responsable de garantizar que los usuarios de la moneda estadounidense en todo el mundo tengan acceso a la educación, la formación y la información sobre los billetes de la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos.

Older-designs of #UScurrency remain legal tender, regardless of when they were issued. It is not necessary to trade them in! For more information, visit https://t.co/vBv6MjExOr. pic.twitter.com/S2VADC3F2Y — U.S. Currency (@uscurrency) June 9, 2023