Después de las liquidaciones del agro y el apoyo de EE.UU., el dólar se ubica lejos del techo de la banda y renace el apetito por los bonos y acciones

El Gobierno estuvo muy activo la última semana: lanzó un programa de retención cero para granos hasta u$s7.000 millones, cupo que se completó en pocos días. La gran aceleración estuvo fundamentada en los dichos de Scott Bessent que indicaban que no estaba tan de acuerdo con esta medida, en momentos en que se levantaba la cosecha de soja en Estados Unidos, incrementando la oferta a escala mundial.

Los tiempos se aceleraron, y el mercado registró en las declaraciones juradas de venta al exterior una venta que termino cerrando dicho cupo. Estimaciones privadas indicarían que se entregaron 10 millones de toneladas de granos, y quedarían por comprar unos 10 millones de toneladas adicionales.

El campo quedó con mucha bronca con esta medida, porque no terminó de acomodarse y se cerró el cupo, no obstante, a la exportación le quedan por comprar muchas toneladas, y el precio de la soja se forma en un entorno de oferta y demanda, por ende, si los productores restringen las ventas, no sería descartable que los precios alcancen valores más elevados.

La soja posición noviembre valía el 19 de setiembre u$s304, el 22 de setiembre u$s360 y el viernes 26 de setiembre u$s340, no muy lejos de los máximos. No obstante, las organizaciones gremiales van a peticionar a las autoridades que se reabra el cupo para que más productores puedan aprovechar este beneficio.

El Banco Central debe aprovechar para incrementar sus reservas

Las liquidaciones de dólares de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior culminarían el día lunes, el Tesoro y el Banco Central deberían aprovechar para realizar compras en bloque e incrementar el stock de reservas, algo que de alguna manera comenzaron a hacer este viernes.

El fuerte ingreso de divisas del agro posibilitó que el dólar se ubique más lejos de la banda, el precio del dólar en el techo de la banda se ubica en $1.478,75, y en el mercado vale $1.330, no obstante, aún este lejos del piso de la banda que se ubica en $946,22.

El Banco Central compra en el piso de la banda, o bien puede comprar en bloque si hay una operación que puede llegar a distorsionar el normal desenvolvimiento del mercado, creemos que en esta oportunidad podría llegar a comprar.

El Tesoro cuenta con pesos abundantes para comprar dólares si fuera necesario, el poder de fuego en pesos le permitirá comprar más de u$s10.000 millones, contabilizando el dinero que tiene en el Banco Central y en bancos privados.

Qué bonos y acciones seguir de cerca en este escenario

Hemos pasado de un escenario de perdida de reservas, a un escenario en donde estaríamos ganando reservas, algo que debería llevar tranquilidad al mercado de bonos y acciones. Por otro lado, en el mercado de futuros del dólar, el Banco central recuperó el dinero perdido y paso a una posición ganadora, con lo cual está absorbiendo pesos en este escenario.

Los bonos soberanos están en un escenario de gran volatilidad. Para ejemplo, tomaremos el bono AL35D, que en enero logro un máximo de u$s73,0, y el 18 de setiembre cotizó en u$s42,0, ubicándose al momento de escribir esta nota en u$s57,0.

Creemos que, si el acuerdo con Estados Unidos se concreta, argentina tendrá un swap por u$s20.000 millones, un crédito adicional, y el Tesoro americano podría comprar bonos soberanos en el mercado primario y secundario. Esto le debería dar más dinamismo al mercado de bonos, si AL35D supera el nivel de u$s61,20 podría tomar impulso para superar los u$s72 en algún momento de los próximos meses.

Si esto ocurre, es probable que el riesgo país baje considerablemente a la zona de los 650 puntos. Para volver a un riesgo país de 550 puntos, como teníamos en enero 2025, este bono debería valer u$s7