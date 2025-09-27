El Banco Central reinstala restricciones sobre el dólar oficial, generando brecha cambiaria y limitaciones para invertir en bonos y acciones.

Después del desconcierto inicial por la reversión en la apertura del cepo cambiario anunciada el viernes, los operadores financieros comenzaron a identificar los primeros "efectos secundarios" del regreso de la denominada "restricción cruzada", que limita la compra y venta de dólares oficiales.

Desde el viernes se comenzó a notar un aumento de la brecha cambiaria, y los ahorristas tendrán restricciones: los dólares adquiridos oficialmente no podrán usarse para comprar bonos ni acciones en dólares.

Limitaciones en el uso de dólares oficiales

El Banco Central determinó que quienes compren dólares oficiales deberán esperar 90 días antes de utilizarlos en el mercado financiero. En concreto, no podrán comprar títulos ni acciones que liquiden en dólares, el mecanismo habitual para acceder al dólar MEP y al contado con liquidación.

El objetivo de la medida es cortar el "rulo" que se formó luego de la baja del dólar oficial, impulsada por la eliminación de retenciones agrícolas y la ayuda financiera de Estados Unidos.

Impacto del aluvión de dólares del agro

Las empresas cerealeras registraron declaraciones juradas de exportación por u$s7.000 millones y deberán liquidar el 90% en tres días. Los u$s3.000 millones restantes podrían completarse entre lunes y martes, ejerciendo presión a la baja sobre el dólar oficial.

Según reveló la consultora Outlier a Clarín, la norma permite al Tesoro realizar compras más amplias —como los u$s1.350 millones del viernes— y mantener controlada la demanda privada en un período preelectoral caracterizado por baja oferta.

La brecha vuelve a subir

Según los analistas, "el costo de la medida en términos de mayor brecha fue prácticamente inmediato". El dólar mayorista terminó la sesión en $1.326, con el contado con liquidación en $1.470, lo que provocó una brecha del 10%, récord desde el 14 de abril.

Según la consultora LCG, el Ejecutivo optó por permitir que la brecha se ampliara en lugar de intervenir sobre el dólar oficial. Según señaló el economista Fernando Marull en su cuenta de X: "Si vuelve la brecha, vuelven los rulos. El exportador liquida menos. El importador cancela más. Porque así es hace 50 años". También podría impactar sobre precios e inflación.

Restricciones para invertir en bonos y acciones

El segundo efecto de la medida del Banco Central es que los dólares comprados oficialmente no podrán ser utilizados para adquirir valores negociables, salvo la suscripción a cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión.

"Quienes compren dólares en el MULC enfrentarán limitaciones", señalaron especialistas del sector. Aseguraron que no podrán utilizarlos para adquirir títulos en dólares del mercado de capitales. Si quieren comprar bonos, acciones u ONs, lo recomendable es hacerlo con pesos. "Esos dólares permanecerán en el banco por al menos 90 días".

Cómo funciona el "rulo" del dólar

El "rulo" es una operación para aprovechar el arbitraje entre los distintos precios del mercado cambiario. En los últimos días, en medio de la fuerte volatilidad cambiaria, la cotización oficial del se distanció de los precios financieros, dando lugar a un retorno incipiente de la denominada "brecha cambiaria". Este fenómeno llevó a numerosos operadores a preferir compras a través del MEP o del contado con liquidación, métodos más ágiles y menos burocráticos que el mercado oficial.

Estas diferencias de precios impulsaron los llamados "rulos", operaciones de arbitraje en las que se adquiere la divisa donde resulta más barata para luego venderla donde cotiza más caro. Para el Banco Central, estas maniobras no implican costos directos, salvo en los días en que debe vender reservas en el mercado oficial.

Este tipo de situaciones se potenció en los momentos de mayor tensión cambiaria, cuando el BCRA debió vender reservas para mantener al dólar mayorista dentro de las bandas.