Dólar: el BCRA vende reservas y el mercado teme por mayor presión cambiaria antes de las elecciones

A días de la reunión Milei-Trump, en la City porteña esperan definiciones más claras que calmen la tensión y la presión sobre el tipo de cambio.

En la primera rueda de la semana, el dólar minorista se vende este lunes 6 de octubre sin cambios a $1.450, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia con tendencia alcista, a $1.430. En el segmento informal, el dólar blue opera en $1.440. En el segmento financiero, el contado con liquidación se negocia a $1.526 (+0,2%), mientras que el MEP se ubica a $1.499 (+0,2%).

El mercado argentino atraviesa una nueva fase de tensión cambiaria, marcada por el deterioro de las expectativas devaluatorias y una creciente búsqueda de cobertura en dólares. Los operadores advierten que la reciente calma se desvaneció con rapidez, impulsada por la presión sobre los tipos de cambio financieros, las intervenciones oficiales y un clima político que mantiene en vilo a los inversores.

El giro en el humor financiero se produce luego de que el Banco Central retomara con fuerza sus intervenciones para sostener el techo de la banda cambiaria, vendiendo más de u$s 1.000 millones en una sola semana tras meses sin hacerlo. Las tensiones volvieron a escalar incluso pese a los anuncios de eliminación de retenciones para exportaciones por u$s 7.000 millones y al mensaje político de apoyo emitido por Washington. Si bien esos elementos otorgaron cierto alivio momentáneo a los activos argentinos, el flujo de divisas extraordinario que ingresó al mercado resultó insuficiente para neutralizar las expectativas de devaluación que ganaron espacio en los últimos días.

Los analistas del mercado coinciden en que el equilibrio cambiario sigue siendo frágil. La suba de las tasas en pesos, la persistencia de una inflación elevada y la percepción de un tipo de cambio atrasado frente a la incertidumbre política contribuyen a un escenario de volatilidad creciente. A medida que se acerca la reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump, programada para el 14 de octubre, los inversores ajustan posiciones ante la posibilidad de cambios en la política cambiaria o nuevas señales desde el Tesoro estadounidense.

Los analistas observan un nuevo deterioro de las expectativas

Desde Delphos explicaron que, pese a los esfuerzos del equipo económico por anclar las expectativas, el deterioro fue notorio en apenas unos días. Los expertos del bróker señalaron que los tipos de cambio de indiferencia —calculados en función de la paridad de tasas— se movieron con fuerza, lo que refleja un cambio profundo en la percepción de estabilidad. En paralelo, el contado con liquidación marcó nuevos máximos y la brecha con el dólar mayorista se amplió a niveles que no se registraban desde hace semanas.

Para la sociedad de bolsa, el aumento simultáneo de los dólares financieros y de las tasas reales en pesos explica la intensidad del ajuste. Según sus estimaciones, el tipo de cambio real para diciembre de 2026 pasó de alrededor de $ 1.490 a $ 1.871, superando incluso los valores más altos del período de Mauricio Macri. Esa suba revela que el mercado ahora descuenta un escenario de mayor depreciación del peso y de tasas que seguirán elevadas durante los próximos meses.

Por su parte, los analistas de Grupo SBS advirtieron que el tipo de cambio se mantiene como el principal termómetro de la economía. Tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el peso tuvo una resistencia inicial, pero terminó tocando el techo de la banda, lo que obligó al BCRA a intervenir con fuerza. La autoridad monetaria vendió u$s 1.100 millones en la segunda semana posterior a la elección, una cifra que volvió a encender las alarmas sobre la capacidad del país para sostener su esquema de bandas sin comprometer reservas.

El bróker remarcó que, aunque el anuncio de apoyo estadounidense y la baja de retenciones generaron un breve rebote en los activos argentinos, el alivio fue efímero. Las expectativas devaluatorias se reinstalaron y los futuros en dólares comenzaron a reflejar nuevamente un escenario de mayor tensión, con rendimientos crecientes en los bonos ajustables por CER y una caída en los implícitos de inflación.

Reservas en foco y la fragilidad del esquema de bandas

Los especialistas de Grupo SBS destacaron que el Gobierno enfrenta un dilema entre sostener la estabilidad cambiaria y fortalecer las reservas internacionales. Según explicaron, el flujo extraordinario de dólares provenientes del campo no debería utilizarse para contener presiones temporarias, sino para consolidar la acumulación de reservas netas (RRNN). En su análisis, la clave para una baja sostenida del riesgo país está en lograr que el Banco Central pueda recomponer su posición externa de forma duradera.

El informe de la sociedad de bolsa detalló que el Tesoro ya habría adquirido unos u$s 2.200 millones, alrededor de un tercio del flujo total generado por las exportaciones con retenciones cero. Sin embargo, esa cifra resulta insuficiente para garantizar una caída persistente del riesgo país o una mayor confianza en el peso. Para el bróker, el desafío radica en pasar de intervenciones defensivas a una estrategia que privilegie la solidez estructural por encima de la contención coyuntural.

Desde Delphos, en tanto, coincidieron en que el mercado percibe con cautela la capacidad del