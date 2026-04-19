Los depósitos bancarios del sector privado en dólares se mantienen en zona récord, cerca de los u$s39.000 millones. La cifra implica máximos históricos y representa casi el triple de lo que había previo a la asunción de Javier Milei, pero en los últimos meses se observa cierto estancamiento. La estabilidad se da a pesar de la Ley de Inocencia Fiscal, que se reglamentó en febrero. Aunque no es un blanqueo, los analistas afirman que el incentivo a "sacar los dólares del colchón" debió haberle dado más dinamismo a los depósitos en moneda extranjera.

"El Banco Central parece estar enfocado en sostener las reservas internacionales brutas, en un contexto en el que los depósitos privados en moneda extranjera se han mantenido estancados desde enero, con expectativas de que la Ley de Inocencia Fiscal permita una mayor expansión", afirma el equipo de research de Max Capital.

Javier Okseniuk, director de LCG, resalta que la Ley de Inocencia Fiscal "no prendió", teniendo en cuenta el estancamiento de los depósitos en el último mes: en marzo, las tenencias privadas en dólares del sector privado en los bancos creció apenas u$s65 millones hasta totalizar u$s38.387 millones. Estima que se debe a la cautela de los contribuyentes porque la Unidad de Información Financiera (UIF) "sigue recibiendo información que puede activar reportes".

Además, de acuerdo con Okseniuk, hubo un blanqueo reciente para montos mayores (entre 2024 y 2025, con grandes niveles de adhesión). En ese sentido, se pregunta por qué los contribuyentes declararían ahora grandes cantidades y no lo hicieron antes, durante la última convocatoria para el régimen de regularización de activos. En cuanto al "chiquitaje", estima que lo más probable es que no se necesite depositar y directamente usen las divisas cuando las personas las necesiten.

Poca confianza y temor de los contribuyentes

El abogado tributarista Diego Fraga, en cambio, considera que la relación no es tan lineal. Afirma que la iniciativa es positiva, pero falta confianza plena por parte de los contribuyentes para que el nuevo régimen impulse los depósitos en dólares: muchas personas mantienen el temor a que después aparezcan los bancos, ARCA, UIF o fiscos provinciales a pedir explicaciones sobre los montos. Estima que muchas personas prefieren esperar.

"La poca suba de los depósitos no prueba por sí sola que la medida haya fracasado del todo. Puede haber gente a la que la idea le haya parecido buena o útil, pero aún no se anima a bancarizar dólares por desconfianza. Hay varios elementos que no están reglamentados o interpretados. Hace poco anunciaron que va a salir un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos para dar un poco de certeza en varios temas dudosos", sostiene Fraga.

Puntos débiles de la Ley de Inocencia Fiscal

José Luis Ceteri, especialista en asuntos fiscales, afirma que la Ley de Inocencia Fiscal contiene varios "puntos débiles" que desincentivan la adhesión. Uno de los problemas más graves, señala, es que esta ley no elimina la obligación que tienen los sujetos obligados (escribanos, contadores, bancos e, incluso, la misma ARCA) a informar los movimientos de dinero cuando superen ciertos umbrales, según dispone la Ley 25.246, correspondiente a la prevención de lavado de dinero.

"Por ejemplo, si un contribuyente va hoy a un banco para depositar más de 40 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, la entidad no puede recibirlos directamente. Le tiene que pedir explicaciones sobre dónde viene ese dinero y cómo lo obtuvo, por más que la Ley de Inocencia Fiscal diga lo que diga. Este punto es el escollo más grande y aplica para todos los sujetos obligados, como un escribano, que tiene que saber el origen de los fondos en determinadas operaciones", resalta.

Ceteri afirma que otro punto débil es que aún no se ha derogado la Ley Penal Cambiaria (Ley 19.359), la cual sigue vigente y "no se sabe qué pasará más adelante". Además, sostiene, tampoco se sabe qué harán las provincias, porque algunas podrían exigir, por ejemplo, impuesto a los Ingresos Brutos por los montos que ingresen al sistema. Aclara que este último punto no es el más relevante, pero se suma a la lista de desincentivos.

"Otro punto que también desincentiva es lo referido a las facturas apócrifas. El régimen establece que si se detecta cualquier operación involucrada con un contribuyente que tiene una factura apócrifa, eso se cae, independientemente del monto. Este detalle es delicado, porque 'apócrifo' para ARCA no es sólo lo que dice la palabra, que sería una factura que intenta engañar para no pagar impuestos, sino que también muchas veces cuando el proveedor entra en incumplimientos se le considera una factura apócrifa", detalla.

Qué implica la Ley de Inocencia Fiscal

Balanz resalta que el nuevo régimen no es un blanqueo, pero facilita la formalización, ya que introduce un principio clave: el contribuyente se presume cumplidor, salvo que el Estado pruebe una evasión relevante y dolosa. Afirma que la normativa busca reducir la persecución penal por errores o inconsistencias menores, enfocar los recursos del Estado en la evasión verdaderamente grave y dar mayor seguridad jurídica a quienes trabajan, ahorran e invierten.

En ese sentido, aclara que el régimen no perdona impuestos ni legaliza delitos, pero elimina la presunción automática de evasión basada sólo en el patrimonio o el consumo de las personas. En la práctica, explica, esto hace más sencillo usar ahorros no declarados de bajo monto, invertir sin miedo a que una operación financiera dispare una causa penal y pasar de guardar dinero por fuera del sistema a canalizarlo por el mercado de capitales. Por este motivo, se habla de "dólares del colchón", pero "técnicamente la ley va más allá de ese concepto".

Uno de los cambios más importantes es el fuerte aumento de los montos para considerar una evasión como un delito penal. El bróker sostiene que el resultado práctico es que ahora la mayoría de los incumplimientos comunes se resuelven en ARCA y no en la justicia penal:

El umbral para el delito de evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones

El de evasión agravada pasó de $15 millones a $1.000 millones

En facturas apócrifas, pasó de $1,5 millones a $100 millones

El de evasión previsional pasó de $200.000 a $7 millones

Además, la ley establece el Régimen Simplificado de Ganancias, el cual es opcional. Está pensado para personas humanas residentes que cumplan requisitos como ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y no ser gran contribuyente nacional. Balanz detalla que funciona así: ARCA propone una declaración jurada, el contribuyente puede aceptarla y pagarla y, al aceptar, obtiene un "efecto liberatorio". Bajo este régimen, afirma, no se fiscalizan consumos personales, no se exige justificar variaciones patrimoniales y sólo se revisan diferencias significativas.

"En síntesis, la Ley de Inocencia Fiscal cambia el enfoque del control tributario argentino, reduce la criminalización del contribuyente promedio, aporta previsibilidad y seguridad jurídica y mejora el clima para invertir sin resignar control sobre evasión grave. En un país en el que el miedo al error fiscal muchas veces desalienta el ahorro y la inversión, este cambio de paradigma puede marcar una diferencia real para quienes quieren dar el paso e invertir con reglas más claras", resalta.

Más seguridad jurídica, pero falta coordinación con las provincias

"La aprobación de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, marca uno de los movimientos más significativos en décadas dentro del sistema tributario argentino. La norma abandona la lógica histórica según la cual todo contribuyente es, en potencia, un evasor, y adopta una presunción de buena fe, acompañada por un sistema de control más focalizado, moderno y proporcional", afirma Alberto Mastandrea, socio de impuestos en BDO Argentina.

Mastandrea señala que la reforma se construye sobre cuatro ejes principales:

La actualización del Régimen Penal Tributario , en el que los umbrales de punibilidad se multiplican entre 35 y 100 veces para adecuarse a un contexto inflacionario

, en el que los umbrales de punibilidad se multiplican entre 35 y 100 veces para adecuarse a un contexto inflacionario La actualización de sanciones en la Ley de Procedimiento Fiscal al corregir la desproporción generada durante años de atraso normativo

al corregir la desproporción generada durante años de atraso normativo La reducción del plazo de prescripción para contribuyentes cumplidores, que pasa de cinco a tres años , aunque sólo se mantiene mientras no exista una "discrepancia significativa"

, aunque sólo se mantiene mientras no exista una "discrepancia significativa" La creación del Régimen Optativo de Declaración Jurada Simplificada, que elimina la obligación de informar patrimonio y consumos para determinados contribuyentes

"La ley también establece escenarios concretos en los que ARCA no deberá formular denuncia penal, especialmente cuando existan controversias interpretativas o ajustes basados únicamente en presunciones. A la vez, se endurecen las condiciones para utilizar la denominada 'bala de plata' cuando el presunto infractor opta por sustraerse del proceso luego de que ARCA formule la denuncia penal, encareciendo así el acceso a este mecanismo excepcional de cierre del conflicto", agrega.

El cuarto eje otorga un "potente beneficio": presunción absoluta de exactitud para todas las declaraciones de ejercicios no prescriptos, similar a un "tapón fiscal" dinámico. Esto "brinda seguridad jurídica, reduce la litigiosidad y simplifica la carga administrativa, aunque su eficacia dependerá de la coordinación con los fiscos provinciales, especialmente sobre Ingresos Brutos".

"Además, la ley incorpora un sistema de actualización automática por UVA a partir de 2027, así como reglas claras sobre vigencia temporal de sanciones y una invitación explícita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a armonizar criterios. En conjunto, la Ley de Inocencia Fiscal no sólo moderniza el sistema tributario, sino que redefine el vínculo entre Estado y contribuyente. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación administrativa y del grado de adhesión de las jurisdicciones subnacionales, verdadero talón de Aquiles de la nueva arquitectura fiscal argentina", afirma Mastandrea.