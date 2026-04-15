La paz cambiaria se hace cada vez más fuerte. El precio del dólar se consolida por debajo de la línea de $1.400 en el segmento oficial y la distancia respecto al techo de la banda de flotación asciende a 23%, aún con la fuerte demanda que ejerce el Banco Central con las compras de reservas. En el mercado creen que el peso seguirá apreciándose durante los próximos meses, potenciado por la oferta del agro con la liquidación de la cosecha gruesa. Los operadores, en tanto, recalculan los rangos en los que se movería la cotización.

En el mercado observan un "intenso" flujo de ingreso de dólares al país, por lo que se impone la oferta. A la vez, detectan escasa demanda de divisas por parte del sector privado, con poco incentivo a comprar debido a las bajas expectativas devaluatorias y la dolarización de los meses previos. La combinación de gran oferta y débil demanda de dólares fuerza la baja del tipo de cambio por debajo de $1.400. Si bien no podrían descartarse más rebotes a corto plazo, los analistas afirman que, en caso de darse, no serían significativos ni sostenibles.

La apreciación cambiaria se da a pesar de la aceleración de la inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó en marzo a 3,4% mensual, según informó el INDEC. El presidente Javier Milei afirma que, además de la estacionalidad y ajustes tarifarios, la aceleración se explica por efecto (con rezago) de la caída de la demanda de pesos que se dio previo a las elecciones legislativas, pero asegura que en los próximos meses "la inflación se va a derrumbar". Los economistas privados coinciden en que cederá, pero se muestran menos optimistas que el Presidente.

Nuevo piso y techo que prevén para el precio del dólar

"A corto plazo, se descuenta que la oferta de dólares seguiría al mando a partir de la fuerte liquidación estacional del sector agro, por lo cual va a depender principalmente del Banco Central definir el piso a través de la intensidad en las compras de reservas. Estimo que $1.300 debería actuar como un piso para el tipo de cambio oficial mayorista, teniendo en cuenta la apreciación cambiaria acumulada. En cuanto al techo, en el segundo trimestre no debería superar los $1.450", calcula el economista Gustavo Ber.

Auxtin Maquieyra, de Sailing Inversiones, estima que con el escenario actual, de fuerte ingreso de dólares tanto por exportaciones como por emisiones de deuda en el exterior, en el corto plazo el tipo de cambio podría encontrar un piso en torno a $1.330 y un techo cercano a $1.415. Afirma que estos niveles reflejan, por un lado, la persistencia de flujos financieros que contienen cualquier intento de rebote significativo y, por otro, la presencia del Banco Central en todas las jornadas con abultadas compras de reservas.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, calcula que en las próximas semanas el tipo de cambio se acomodará hasta encontrar un piso en la zona de $1.380 y un techo en torno a $1.480. De todas maneras, afirma, dependerá de cómo se comporten los agroexportadores con la liquidación de la cosecha gruesa con el tipo de cambio en estos niveles: podrían demorar parte de las ventas para esperar una eventual suba de la cotización, lo que reduciría la oferta y terminaría presionando al tipo de cambio.

"Un factor clave a monitorear es el precio de la urea, fundamental para cultivos como el trigo y el maíz. El conflicto en Medio Oriente impulsó fuertemente el costo de los fertilizantes, con subas de hasta 20%, lo que elevó los costos de producción y, en consecuencia, los precios de los commodities agrícolas. Si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y los costos se normalizan, los precios de los commodities podrían ceder. Esto impactaría en la decisión del campo de liquidar dólares y en la dinámica del tipo de cambio en los próximos meses", sostiene Lazzati.

El dólar está muy cerca de un piso, según los analistas

Santiago López Alfaro, titular de Dracma Investments, sostiene que el escenario cambiario para los próximos meses es muy positivo por la abultada liquidación de la cosecha gruesa del agro, que ahora está arrancando. Estima que la baja del tipo de cambio "debería parar más o menos por acá" y, en caso de un rebote, no sería contundente: como mucho, recuperaría la caída nominal en lo que va del año (-7%), pero prevé calma cambiaria hasta junio por la expectativa de una gran oferta de dólares por parte de las exportaciones del agro y energía.

"Hay un consenso en el mercado: durante los próximos dos meses (abril y mayo) y parte de junio, habrá mucho ingreso de divisas al país. Del agro, se esperan entre u$s8.000 millones y u$s10.000 millones. Todos los analistas creemos que de acá a dos meses el tipo de cambio oficial va a estar calmo porque habrá mucha oferta de divisas en el mercado. Si miramos lo que ocurre todos los años, el rebote del tipo de cambio podría darse en el segundo semestre", agrega Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

Para el analista Gastón Lentini, el piso de la cotización debería estar en torno a $1.400. Considera que los niveles actuales conceden una "oportunidad fenomenal" para los inversores interesados en comprar acciones de empresas tecnológicas que operan en el mercado estadounidense a través de Cedear. De esta manera, aprovecharían un tipo de cambio relativamente bajo y precios deprimidos en el segmento tecnológico tras varios meses de caídas.

"Ahora, la dinámica bajista del tipo de cambio está sostenida principalmente por el flujo positivo en la cuenta financiera. El ingreso de dólares vía emisiones de bonos aún es consistente y genera una oferta que supera a la demanda. Se suman la balanza comercial, aún positiva, y altos niveles en los precios del petróleo, que amplifican el efecto. A la vez, expectativas del mercado más ordenadas, en el que la nominalidad comienza a estabilizarse y reduce la presión sobre la cobertura cambiaria", añade Maquieyra.

Hacia adelante, de acuerdo con Maquieyra, la estacionalidad del sector agroexportador jugará un rol clave. El inicio de la cosecha gruesa agrandará el ingreso de dólares en el mercado de cambios, por lo que el crecimiento de la oferta debería extender la tranquilidad cambiaria. De sostenerse este escenario de flujo financiero positivo e ingreso de dólares comerciales, no prevé "factores claros para una suba relevante del tipo de cambio a corto plazo, pero sí mayor probabilidad de que se mantenga en la zona de entre $1.330 y $1.415, con sesgo levemente a la baja".