Tras la revisión técnica, el organismo internacional accedió a liberar nuevos fondos para el país a cambio de compromisos macroeconómicos

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel técnico en la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). El país accederá a u$s1.000 millones una vez que el Directorio del organismo apruebe formalmente el entendimiento.

El anuncio llegó después de que el Congreso argentino aprobara el Presupuesto 2026 y un paquete de leyes vinculadas a la agenda económica del Gobierno. Estos avances legislativos fueron condición clave para destrancar la revisión.

El acuerdo técnico es solo el primer paso: el staff del FMI dio su visto bueno, pero falta que el Directorio Ejecutivo del organismo lo ratifique en una reunión formal para que los fondos se desembolsen efectivamente.

Ambas partes coincidieron en un conjunto de políticas orientadas a sostener el proceso de desinflación, fortalecer la estabilidad externa y promover el crecimiento económico. Entre las medidas figuran normas para regular la tenencia de activos financieros por parte de residentes, cambios en el mercado laboral, ratificación de acuerdos comerciales y facilidades para inversiones en sectores como la minería.

El Banco Central acumuló u$s5.500 millones en lo que va del año

Según el comunicado del FMI, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró compras de divisas por más de u$s5.500 millones en lo que va del año. Este proceso fue señalado como un factor que incide en la capacidad del país para enfrentar variaciones en el contexto internacional.

El organismo también destacó que empresas radicadas en Argentina volvieron a repatriar dividendos. Esto ocurrió en un contexto de cambios en las condiciones financieras que el informe técnico valora como positivos para la normalización del mercado cambiario.

Las compras de divisas fueron posibles gracias a modificaciones en el marco monetario y cambiario que implementó el Gobierno en las últimas semanas. Esta acumulación inicial de reservas fue uno de los puntos que el staff del FMI evaluó favorablemente durante la revisión.

Qué metas fiscales fijó el Gobierno para el año en curso

El acuerdo contempla como eje central el equilibrio financiero en base caja. Argentina proyecta un superávit primario de 1,4% del PBI para el año en curso, acompañado por políticas de control del gasto público y la continuidad de programas de asistencia social focalizada.

El objetivo fiscal apunta a demostrar que el país puede sostener cuentas públicas ordenadas sin comprometer el gasto en sectores vulnerables, un balance que el FMI considera clave para la estabilidad macroeconómica de largo plazo.

Además, se prevén modificaciones graduales en los sistemas tributario, previsional y fiscal. Estas reformas estructurales buscan ampliar la base imponible y mejorar la recaudación sin generar presión adicional sobre el sector privado formal.

Cómo será la política monetaria y cambiaria en los próximos meses

El documento del FMI señala que se implementarán medidas para reforzar la operatoria del sistema financiero. El objetivo es reducir la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria al resto de la economía.

La política monetaria se mantendrá con un sesgo restrictivo. Esto implica que el BCRA seguirá priorizando la baja de la inflación por sobre otros objetivos, como la expansión del crédito o el estímulo al consumo.

En materia cambiaria, se continuará con un esquema de bandas ampliadas. El organismo mencionó que se publicarán informes trimestrales sobre el cumplimiento de los objetivos monetarios, como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Argentina debe sumar u$s8.000 millones a las reservas durante 2026

El acuerdo establece como meta un incremento de al menos u$s8.000 millones en las reservas internacionales netas durante 2026. Esta cifra representa casi el doble de lo que el país acumuló en lo que va del año.

Para alcanzar ese objetivo, se prevé la obtención de financiamiento en moneda extranjera y la continuidad de compras de divisas por parte del Banco Central. El piso estimado de compras es de u$s10.000 millones durante el año.

Estas metas implican que Argentina deberá mantener un superávit comercial robusto y evitar salidas de capitales que erosionen la acumulación de reservas. El FMI considera este colchón como fundamental para enfrentar eventuales choques externos.

Qué instrumentos usará el país para refinanciar deuda en dólares

El esquema de financiamiento incluye distintas herramientas para refinanciar obligaciones en moneda extranjera. Entre ellas se mencionan la emisión de deuda en dólares bajo legislación local, la venta de activos estatales, acuerdos de recompra del Banco Central y la obtención de préstamos externos.

Estos mecanismos buscan diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia de un único instrumento, con posible participación de organismos financieros internacionales además del FMI.

La estrategia apunta a que Argentina pueda acceder al mercado de capitales en condiciones más favorables a medida que mejoren sus indicadores macroeconómicos. El objetivo es que, en algún momento de 2026, el país vuelva a emitir bonos a tasas competitivas.

Qué reformas estructurales prevé el programa del FMI

El informe del staff del FMI indica que las reformas en curso se orientan a sectores como el empleo formal, el desarrollo del mercado de capitales local, la inversión privada y la productividad. También se hace referencia al potencial de actividades como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento.

Estas medidas buscan equilibrar los objetivos de desinflación, estabilidad externa y crecimiento. El FMI estima que un marco regulatorio más previsible facilitará el acceso al financiamiento en los mercados de capitales en condiciones más favorables.

El organismo destacó que el fortalecimiento del marco monetario y cambiario contribuyó a la mejora en las reservas internacionales. Esto ocurrió en un contexto en el que Argentina mantiene su condición de exportador neto de energía, un factor que el informe valora como positivo para la generación de divisas.

Qué sigue ahora con la revisión del FMI

El Gobierno argentino manifestó su intención de continuar con los objetivos del programa y de adoptar medidas adicionales en caso de ser necesario. Esto quedará sujeto a la evolución de las condiciones económicas locales e internacionales.

El organismo señaló que Argentina continúa afrontando el impacto del contexto internacional, incluyendo el conflicto en Medio Oriente. Estos factores externos podrían requerir ajustes en la estrategia si las condiciones cambian de manera significativa.

Una vez completadas las medidas pendientes, la revisión será elevada al Directorio Ejecutivo del FMI para su evaluación final. Solo después de esa instancia se concretará el desembolso de los u$s1.000 millones acordados a nivel técnico.