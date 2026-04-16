Ante el avance del endeudamiento familiar y tasas en aumento, conocé claves para identificar costos ocultos y evitar comprometer tu economía

Los préstamos personales se consolidan como una de las herramientas de financiamiento más utilizadas en Argentina, tanto para afrontar gastos imprevistos como para consolidar deudas o encarar proyectos. Sin embargo, en un contexto de creciente endeudamiento familiar y tasas elevadas, analizar en detalle cada condición antes de tomar un crédito se vuelve indispensable.

Distintos estudios y exposiciones en el Congreso advierten que 7 de cada 10 argentinos se endeudan para poder subsistir, utilizando créditos, tarjetas y billeteras virtuales para cubrir gastos básicos. En este escenario, elegir mal un préstamo puede profundizar una situación financiera ya comprometida.

Alerta por el endeudamiento: mora creciente y presión sobre los hogares

El fenómeno del crédito no puede analizarse de forma aislada. Durante una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados, especialistas en protección y rehabilitación de consumidores alertaron sobre el deterioro en la capacidad de pago de las familias.

Entre los datos más relevantes:

1 de cada 4 personas tiene mora con tarjetas de crédito o billeteras virtuales

con tarjetas de crédito o billeteras virtuales La deuda total de los hogares asciende a 39 billones de pesos , según datos del Banco Central

, según datos del Banco Central El endeudamiento ya no es ocasional: en muchos casos se destina a gastos esenciales como alimentos o servicios

Además, se señalaron problemas estructurales:

Falta de información clara sobre las deudas

Escasas instancias de negociación con entidades

Refinanciaciones con cuotas por encima de la capacidad de pago

Prácticas de cobranza consideradas abusivas

Este contexto refuerza la necesidad de evaluar cuidadosamente cualquier préstamo personal.

Qué es un préstamo personal

Un préstamo personal es un crédito otorgado por una entidad financiera —bancos, fintechs o cooperativas— que debe devolverse en cuotas periódicas bajo condiciones previamente establecidas.

A diferencia de los créditos hipotecarios o prendarios, no requiere una garantía específica. Esa facilidad de acceso explica su expansión, aunque también implica tasas más altas.

Qué analizar antes de tomar un préstamo

Antes de aceptar cualquier oferta, es fundamental comparar distintas opciones y revisar en detalle los siguientes aspectos:

Tasa de interés

Es el costo básico del dinero prestado y puede ser:

Fija: se mantiene constante durante todo el crédito

se mantiene constante durante todo el crédito Variable: puede modificarse según inflación u otros índices

Aunque es importante, no refleja por sí sola el costo total.

Costo Financiero Total (CFT)

Es el indicador más relevante porque incluye intereses, comisiones, gastos administrativos, seguros, impuestos e IVA. En términos simples: CFT = interés + comisiones + gastos + impuestos.

En un contexto donde muchas familias ya presentan dificultades para pagar, mirar solo la tasa puede llevar a subestimar el costo real.

Plazo y cantidad de cuotas

Un plazo más largo reduce la cuota mensual, pero incrementa el costo total. Esto puede generar una falsa sensación de accesibilidad, especialmente en hogares con ingresos ajustados.

Comisiones y cargos

Deben estar claramente informados. Existen cargos regulados que no pueden aplicarse, como ciertas penalidades por cancelación anticipada.

La importancia de leer el contrato

El contrato establece todas las condiciones del crédito. Antes de firmar, es recomendable:

Leer cada cláusula

Verificar monto, tasas y CFT

Revisar el cronograma de pagos

Analizar penalidades por mora

Guardar una copia es clave como respaldo ante cualquier reclamo.

Qué pasa si te rechazan un préstamo

Una solicitud puede ser rechazada por:

Ingresos insuficientes

Errores en la documentación

Historial crediticio negativo

En un contexto de alta morosidad, este último factor se vuelve cada vez más determinante.

Para verificar la situación financiera, se puede consultar la Central de Deudores del Banco Central.

Cómo corregir datos en la Central de Deudores

Si una deuda ya fue cancelada pero sigue figurando:

Reclamar ante la entidad que la informó (tiene 10 días hábiles para responder)

Si no hay solución, acudir al Banco Central con documentación respaldatoria

En bases privadas como Veraz o Nosis, el trámite debe hacerse directamente ante esas empresas.

Cómo funcionan las tasas: TNA, TEA y CFT

Tasa Nominal Anual (TNA): Es la tasa básica del préstamo, pero no refleja el costo real.

Tasa Efectiva Anual (TEA): Incluye la capitalización de intereses y permite comparar mejor distintas opciones.

Costo Financiero Total (CFT): Es el dato clave, refleja el costo total del crédito, incluyendo todos los cargos (TEA + gastos + comisiones + impuestos).

Cómo comparar préstamos correctamente

El CFT permite comparar opciones, pero solo si:

Se trata del mismo perfil de cliente

El monto es similar

El plazo es equivalente

Comparaciones fuera de estas condiciones pueden ser engañosas.

Tasas de préstamos personales en Argentina (abril 2026)

Las tasas actuales reflejan un escenario exigente:

Banco Nación: desde 68% TNA (TEA entre 93,76% y 151,67%)

desde 68% TNA (TEA entre 93,76% y 151,67%) Banco Santander: alrededor de 85% TNA (TEA 127,33%)

alrededor de 85% TNA (TEA 127,33%) Banco Hipotecario: desde 112,40% TNA (CFT hasta 266,98%)

desde 112,40% TNA (CFT hasta 266,98%) BBVA Argentina: hasta 132% TNA (TEA cercana al 249,85%)

En muchos casos, el CFT supera el 200%, lo que incrementa significativamente el costo final.

Alternativas: UVA, tasas escalonadas y fintech

Ante tasas fijas elevadas, existen otras opciones:

Préstamos UVA: ajustados por inflación

ajustados por inflación Tasas escalonadas: comienzan más bajas y aumentan con el tiempo

comienzan más bajas y aumentan con el tiempo Fintech: acceso rápido, pero con costos más altos (CFT superior al 300% o 400%)

Estas alternativas pueden resultar atractivas, pero también implican riesgos si no se comprenden sus condiciones.

Claves para evitar el sobreendeudamiento

En un contexto donde el crédito se utiliza cada vez más para cubrir necesidades básicas, tomar un préstamo requiere una evaluación cuidadosa: analizar el CFT y no solo la tasa, evaluar la capacidad real de pago, comparar distintas ofertas, leer el contrato completo y evitar refinanciaciones que extiendan la deuda sin resolver el problema de fondo.

El crecimiento de la mora y el endeudamiento familiar muestran que el acceso al crédito, sin información suficiente, puede transformarse en un factor de vulnerabilidad económica. Por eso, la clave está en decidir con información completa y criterios claros.