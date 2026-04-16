Créditos personales en crisis: la "letra chica" que tenés que mirar antes de firmar para evitar deudas impagables
Los préstamos personales se consolidan como una de las herramientas de financiamiento más utilizadas en Argentina, tanto para afrontar gastos imprevistos como para consolidar deudas o encarar proyectos. Sin embargo, en un contexto de creciente endeudamiento familiar y tasas elevadas, analizar en detalle cada condición antes de tomar un crédito se vuelve indispensable.
Distintos estudios y exposiciones en el Congreso advierten que 7 de cada 10 argentinos se endeudan para poder subsistir, utilizando créditos, tarjetas y billeteras virtuales para cubrir gastos básicos. En este escenario, elegir mal un préstamo puede profundizar una situación financiera ya comprometida.
Alerta por el endeudamiento: mora creciente y presión sobre los hogares
El fenómeno del crédito no puede analizarse de forma aislada. Durante una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados, especialistas en protección y rehabilitación de consumidores alertaron sobre el deterioro en la capacidad de pago de las familias.
Entre los datos más relevantes:
- 1 de cada 4 personas tiene mora con tarjetas de crédito o billeteras virtuales
- La deuda total de los hogares asciende a 39 billones de pesos, según datos del Banco Central
- El endeudamiento ya no es ocasional: en muchos casos se destina a gastos esenciales como alimentos o servicios
Además, se señalaron problemas estructurales:
- Falta de información clara sobre las deudas
- Escasas instancias de negociación con entidades
- Refinanciaciones con cuotas por encima de la capacidad de pago
- Prácticas de cobranza consideradas abusivas
Este contexto refuerza la necesidad de evaluar cuidadosamente cualquier préstamo personal.
Qué es un préstamo personal
Un préstamo personal es un crédito otorgado por una entidad financiera —bancos, fintechs o cooperativas— que debe devolverse en cuotas periódicas bajo condiciones previamente establecidas.
A diferencia de los créditos hipotecarios o prendarios, no requiere una garantía específica. Esa facilidad de acceso explica su expansión, aunque también implica tasas más altas.
Qué analizar antes de tomar un préstamo
Antes de aceptar cualquier oferta, es fundamental comparar distintas opciones y revisar en detalle los siguientes aspectos:
Tasa de interés
Es el costo básico del dinero prestado y puede ser:
- Fija: se mantiene constante durante todo el crédito
- Variable: puede modificarse según inflación u otros índices
Aunque es importante, no refleja por sí sola el costo total.
Costo Financiero Total (CFT)
Es el indicador más relevante porque incluye intereses, comisiones, gastos administrativos, seguros, impuestos e IVA. En términos simples: CFT = interés + comisiones + gastos + impuestos.
En un contexto donde muchas familias ya presentan dificultades para pagar, mirar solo la tasa puede llevar a subestimar el costo real.
Plazo y cantidad de cuotas
Un plazo más largo reduce la cuota mensual, pero incrementa el costo total. Esto puede generar una falsa sensación de accesibilidad, especialmente en hogares con ingresos ajustados.
Comisiones y cargos
Deben estar claramente informados. Existen cargos regulados que no pueden aplicarse, como ciertas penalidades por cancelación anticipada.
La importancia de leer el contrato
El contrato establece todas las condiciones del crédito. Antes de firmar, es recomendable:
- Leer cada cláusula
- Verificar monto, tasas y CFT
- Revisar el cronograma de pagos
- Analizar penalidades por mora
Guardar una copia es clave como respaldo ante cualquier reclamo.
Qué pasa si te rechazan un préstamo
Una solicitud puede ser rechazada por:
- Ingresos insuficientes
- Errores en la documentación
- Historial crediticio negativo
En un contexto de alta morosidad, este último factor se vuelve cada vez más determinante.
Para verificar la situación financiera, se puede consultar la Central de Deudores del Banco Central.
Cómo corregir datos en la Central de Deudores
Si una deuda ya fue cancelada pero sigue figurando:
- Reclamar ante la entidad que la informó (tiene 10 días hábiles para responder)
- Si no hay solución, acudir al Banco Central con documentación respaldatoria
En bases privadas como Veraz o Nosis, el trámite debe hacerse directamente ante esas empresas.
Cómo funcionan las tasas: TNA, TEA y CFT
Tasa Nominal Anual (TNA): Es la tasa básica del préstamo, pero no refleja el costo real.
Tasa Efectiva Anual (TEA): Incluye la capitalización de intereses y permite comparar mejor distintas opciones.
Costo Financiero Total (CFT): Es el dato clave, refleja el costo total del crédito, incluyendo todos los cargos (TEA + gastos + comisiones + impuestos).
Cómo comparar préstamos correctamente
El CFT permite comparar opciones, pero solo si:
- Se trata del mismo perfil de cliente
- El monto es similar
- El plazo es equivalente
Comparaciones fuera de estas condiciones pueden ser engañosas.
Tasas de préstamos personales en Argentina (abril 2026)
Las tasas actuales reflejan un escenario exigente:
- Banco Nación: desde 68% TNA (TEA entre 93,76% y 151,67%)
- Banco Santander: alrededor de 85% TNA (TEA 127,33%)
- Banco Hipotecario: desde 112,40% TNA (CFT hasta 266,98%)
- BBVA Argentina: hasta 132% TNA (TEA cercana al 249,85%)
En muchos casos, el CFT supera el 200%, lo que incrementa significativamente el costo final.
Alternativas: UVA, tasas escalonadas y fintech
Ante tasas fijas elevadas, existen otras opciones:
- Préstamos UVA: ajustados por inflación
- Tasas escalonadas: comienzan más bajas y aumentan con el tiempo
- Fintech: acceso rápido, pero con costos más altos (CFT superior al 300% o 400%)
Estas alternativas pueden resultar atractivas, pero también implican riesgos si no se comprenden sus condiciones.
Claves para evitar el sobreendeudamiento
En un contexto donde el crédito se utiliza cada vez más para cubrir necesidades básicas, tomar un préstamo requiere una evaluación cuidadosa: analizar el CFT y no solo la tasa, evaluar la capacidad real de pago, comparar distintas ofertas, leer el contrato completo y evitar refinanciaciones que extiendan la deuda sin resolver el problema de fondo.
El crecimiento de la mora y el endeudamiento familiar muestran que el acceso al crédito, sin información suficiente, puede transformarse en un factor de vulnerabilidad económica. Por eso, la clave está en decidir con información completa y criterios claros.