Banco Central y Veraz: cómo podés saber si tenés deudas y tu situación crediticia paso a paso

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece a los ciudadanos y empresas una herramienta gratuita y online para conocer su situación crediticia. A través de la Central de Deudores del BCRA, cualquier persona puede verificar si tiene deudas vigentes, cheques rechazados o atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, utilizando únicamente su DNI, CUIT o CUIL.

¿Qué es la Central de Deudores del Banco Central?

La base de datos de deudores del BCRA reúne información sobre personas físicas y jurídicas que mantienen compromisos financieros con entidades reconocidas por el Estado. Allí se reflejan:

Deudas por préstamos bancarios.

Consumos con tarjetas de crédito.

Cheques rechazados.

Financiaciones otorgadas por entidades financieras o fideicomisos.

Es importante destacar que en esta central no figuran las deudas privadas obtenidas por canales informales, sino únicamente aquellas registradas en el sistema financiero formal.

Cómo consultar deudas en el Banco Central paso a paso

El acceso es libre, gratuito y online. Para ingresar:

Ingresar al sitio oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Buscar la sección "Central de Deudores". Ingresar el número de CUIT o CUIL correspondiente. Descargar el informe crediticio disponible.

En pocos segundos, el sistema muestra el estado crediticio actualizado y clasifica al deudor según el nivel de riesgo.

Banco Central Deudores: calificaciones y perfiles

El BCRA clasifica a los deudores en una escala del 1 al 6, según el grado de atraso en los pagos:

1. Normal: atraso menor a 31 días.

2. Riesgo bajo: atraso de 31 a 90 días.

3. Riesgo medio: atraso de 91 a 180 días.

4. Riesgo alto: atraso de 181 días hasta un año.

5. Irrecuperable: atrasos superiores a un año.

6. Irrecuperable por disposición técnica: deuda con una entidad que ya no existe, lo que requiere gestión con el administrador correspondiente.

El informe también detalla desde qué fecha la persona o empresa se encuentra en determinada categoría, lo que facilita demostrar si la situación se encuentra próxima a regularizarse.

¿Cómo salir de la Central de Deudores del BCRA?

Para dejar de figurar como deudor es necesario cancelar la deuda con la entidad financiera que reclama el pago. Una vez realizada la regularización, la información se actualiza mensualmente y puede tardar hasta 60 días en reflejarse en la base del Banco Central.

Sin embargo, el historial crediticio conserva los registros de los últimos 24 meses. Esto significa que, aunque la deuda se haya pagado, quedará asentado que en el pasado existió un atraso.

¿Cómo saber si soy moroso con mi DNI?

La consulta se puede hacer directamente en la Central de Deudores del BCRA, ingresando con CUIT o CUIL. También es posible recurrir a empresas privadas como Veraz, que ofrecen versiones gratuitas y pagas de informes crediticios.

En caso de deudas fiscales, como las vinculadas con la AFIP, lo recomendable es consultar a un contador público para verificar la situación tributaria.

¿Por qué es importante revisar el informe del Banco Central de Deudores?

Conocer la propia situación crediticia permite:

Evitar inconvenientes al solicitar préstamos o tarjetas.

Regularizar atrasos antes de que escalen a mayores riesgos.

Contar con un respaldo formal ante instituciones financieras.

El Banco Central Deudores se ha convertido en una herramienta clave para personas y empresas que necesitan demostrar su solvencia o acceder a financiamiento en el sistema financiero argentino.

El Veraz se nutre de información proporcionada por bancos, entidades financieras, comercios, organismos públicos y clientes que hacen uso de sus servicios.

Comprender el valor del Veraz radica en su influencia directa en la capacidad de acceder a créditos, tarjetas y otros productos financieros. En términos sencillos, un historial crediticio positivo amplía las posibilidades de obtener condiciones favorables y tasas de interés competitivas. En contraste, un historial crediticio negativo puede resultar en dificultades para asegurar financiamiento o en la obligación de enfrentar intereses más altos.

Guía para consultar el Veraz con tu DNI

Acceder al Veraz con el DNI en mano es una tarea posible y relativamente sencilla. La página oficial de Veraz ofrece una plataforma para este propósito. Dentro de la sección de "Individuos", los usuarios encuentran la opción "Mi Veraz". Completar los datos personales es el siguiente paso. El informe resultante proporciona un panorama detallado que incluye:

Verificación de datos personales

Relaciones comerciales con terceros, como el estado civil en el caso de individuos o detalles sobre sociedades

Historial financiero relacionado con la adquisición o cancelación de productos y deudas en bancos asociados a la base de datos del Veraz

Información sobre el cumplimiento de obligaciones reportadas por el Banco Central, la AFIP y los propios clientes de Veraz

Detalles sobre cheques rechazados en los últimos 24 meses

Datos concernientes a procesos judiciales y extrajudiciales

Información sobre pedidos de quiebra, juicios, concursos o deudas comerciales

Si el deseo es obtener el informe del Veraz de manera gratuita, se puede lograr mediante una llamada al número 011 5352-4800.

Veraz gratis: cómo acceder

El amparo de la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 establece que todas las personas tienen el derecho de acceder a su información de manera gratuita cada seis meses. Para realizar esta consulta, se pueden seguir estos pasos:

Comunicarse telefónicamente al (011) 5352-4800, en horario laboral. La contestadora indagará si la consulta es para el propio solicitante o para un tercero.

Se solicitará el género, el número de DNI y otros datos personales. Estos datos serán repetidos por la contestadora, y su confirmación será necesaria.

A continuación, se plantearán tres preguntas aleatorias para verificar la identidad del solicitante. Estas pueden abarcar la fecha de nacimiento, la existencia de cuentas o tarjetas en bancos específicos, entre otros.

Seguidamente, se indagará si se desea ejercer el derecho de acceso a la información crediticia, requiriendo una respuesta afirmativa.

El sistema proporcionará un código que deberá ser anotado o solicitado por mensaje de texto. Dicho código se ingresará en la sección "Acceder a su Derecho de Acceso" en la página de Veraz.

Alternativamente, se puede realizar el procedimiento en línea, proporcionando los mismos detalles en el sitio web de Veraz. En ambos casos, solo es posible obtener un informe gratuito cada seis meses.