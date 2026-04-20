Las mejores estrategias para proteger tus ahorros del dólar

Con tasas en pesos negativas, crece el interés por inversiones en dólares que combinan bajo riesgo y un interesante rendimiento anual

Frente a un contexto económico desafiante, la compra de dólares suele ser una de las estrategias más frecuentes por parte de los argentinos. Sin embargo, el simple hecho de comprar dólares y atesorarlos genera una pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación internacional. Por lo tanto, lo ideal es invertir esas divisas para mantener su poder de compra e incluso obtener ingresos extras.

¿Cuáles son las mejores inversiones conservadoras con cobertura en dólares?

Manuel Castro, Magíster en Finanzas y asesor financiero en LB Finanzas, explicó a este medio que las inversiones más conservadoras con cobertura en dólares son típicamente las Obligaciones Negociables (ONs) de ley extranjera, pagaderas en dólares (hard dollar).

"No obstante, en el contexto actual las consideramos caras, debido a que el inversor debe adquirirlas abonando el dólar Contado con Liquidación (CCL) convalidando una brecha superior al 3% respecto al dólar MEP, lo cual es alto en términos históricos", resaltó el especialista.

"Por eso preferimos Fondos Comunes de Inversión (FCIs) en dólares compuestos por ONs de ley local, que ofrecen exposición a activos corporativos en moneda dura sin costo de entrada, con buena liquidez y diversificación", agregó.

¿Invertir en pesos o en dólares? Qué conviene hoy y cuál es el escenario cambiario para este 2026

Según el experto, en estos momentos es más atractivo posicionarse con cobertura en dólares. Esto se debe a que los instrumentos en pesos del mercado de capitales, como LECAPs, bonos CER y FCIs en pesos presentan tasas reales negativas, es decir, rinden por debajo de la inflación.

En cambio, los instrumentos atados al dólar oficial o al MEP ofrecen retornos reales positivos de entre 3% y 7% anual en dólares, para horizontes de corto y mediano plazo. En este contexto, la relación riesgo/retorno favorece claramente la cobertura cambiaria por sobre la exposición en pesos.

Asimismo, resalta que este 2026 se caracterizará por presentar un escenario de relativa estabilidad cambiaria, sustentado en un ingreso robusto de divisas. "Por el lado del agro, se proyecta una cosecha récord que implicará un volumen significativo de liquidaciones", anticipó.

"A esto se suma el crecimiento sostenido de la explotación hidrocarburífera en un contexto internacional de precios elevados del petróleo y el gas natural, lo que potencia aún más el ingreso de dólares genuinos", añadió.

Este combo de exportaciones agrícolas y energéticas le da al Banco Central un colchón importante para sostener el esquema cambiario vigente. Por lo tanto, los factores que podrían "despertar" al dólar son esencialmente de orden político o externo: un deterioro en las negociaciones con el FMI, un shock externo que deprima los precios de las commodities, o una pérdida de confianza en el programa económico ante el ciclo electoral del año próximo.

¿Cómo empezar a invertir dólares en la bolsa de valores?

Existen dos formas de invertir en la bolsa de valores en nuestro país: por un lado, a través de un banco comercial y, por otra parte, creando una cuenta comitente en un bróker. En el caso de invertir a través de un banco, lo más común consiste en comunicarse con un representante de este para proceder a la apertura de una cuenta de inversiones.

Por el contrario, si se opta por registrarse en un bróker, el procedimiento puede variar levemente según la empresa que se elija en cuestión. No obstante, con algunas diferencias, el proceso de abrir una cuenta en la bolsa de valores es el siguiente:

Completar el formulario del bróker con tus datos personales

Completar pasos como la verificación de identidad

Ingresar datos básicos como ingresos aproximados, el porcentaje del dinero que se tiene pensado destinar a invertir, entre otros

Completar el "test del inversor", el cual será de vital importancia para recibir asesoramiento personalizado

Al finalizar, se debe leer las condiciones, prestar conformidad y aceptar las condiciones de contratación y términos legales.