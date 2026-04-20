Con un pasivo comercial de u$s650 millones, las acciones de la empresa se desplomaron casi un 40% desde diciembre. La ,mirada del Banco Mundial

Mirgor atraviesa un momento crítico en el mercado: su acción se desplomó de $27.000 en diciembre a apenas $17.000 actuales, una caída del 37% que enciende todas las alarmas en la City porteña.

El derrumbe no es casualidad. Dos factores estructurales golpean simultáneamente a la compañía: un pasivo comercial de u$s650 millones en moneda extranjera y el cuestionamiento frontal del Banco Mundial al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

La ensambladora vinculada históricamente a Nicolás Caputo enfrenta hoy el dilema de sostener su rentabilidad en un escenario donde el paraguas estatal que la protegió durante décadas podría desaparecer.

La crítica del Banco Mundial al régimen de Tierra del Fuego

El Banco Mundial publicó un documento demoledor. El informe "Panorama económico de América Latina y el Caribe: revisitando la política industrial" calificó al modelo fueguino como una política fallida que impide el desarrollo tecnológico genuino.

Los números que aporta el organismo internacional son contundentes. El esquema de exenciones impositivas le cuesta al Estado argentino más de u$s1.000 millones por año, una cifra que supera ampliamente el valor de mercado actual de Mirgor.

Los técnicos del BM no dejaron lugar a ambigüedades en su diagnóstico. Aseguran que estos beneficios fiscales anularon la productividad real de las empresas del polo tecnológico.

El informe evidencia que las firmas sostienen sus márgenes de ganancia exclusivamente gracias a ventajas arancelarias que bloquean la competencia externa, sin generar innovación ni transferencia tecnológica real.

La publicación del documento coincidió exactamente con el inicio de la debacle bursátil de Mirgor. Los inversores interpretaron el mensaje: el modelo que alimentó las arcas de la compañía durante décadas está en la mira internacional.

El verdadero riesgo: u$s650 millones de pasivo en dólares

Más allá del debate sobre el régimen de Tierra del Fuego, analistas financieros identifican una amenaza aún más inmediata. Mirgor acumula una deuda comercial en moneda extranjera que alcanza los u$s650 millones.

La cifra se vuelve alarmante cuando se la compara con el patrimonio neto de la empresa. Los especialistas estiman ese patrimonio en apenas u$s350 millones a tipo de cambio oficial.

El usuario de redes sociales Juancito Nieve, reconocido referente en el ámbito de las finanzas locales, fue directo al grano. "El gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en moneda extranjera", advirtió el especialista.

La aritmética es simple y despiadada. Un salto cambiario significativo podría destruir la estructura financiera de la organización en cuestión de horas.

Es cierto que parte del pasivo cuenta con el respaldo del stock de mercadería que las fábricas ajustan a nuevos precios tras una devaluación. Pero los analistas coinciden: "el golpe inicial es fuerte" y marca el factor más determinante detrás de la actual huida de inversores.

La combinación es letal. Patrimonio de u$s350 millones contra pasivo de u$s650 millones. El mercado no necesita calculadora para entender el peligro.

La estrategia de supervivencia que no convence a la City

El directorio de Mirgor diseña contrarreloj un plan para retener accionistas. La corporación promete abandonar la figura de mera ensambladora de electrónica y diversificar urgentemente sus fuentes de ingreso.

La estrategia abarca varios frentes. Expansión hacia ventas minoristas, retorno a la fabricación de autopartes, y construcción de un puerto logístico en Río Grande.

El problema: varios de estos proyectos carecen de avances materiales concretos. Los analistas de la bolsa cuestionan abiertamente la capacidad de supervivencia de la organización sin la protección del Estado.

Un operador bursátil resumió el escepticismo del mercado en una frase lapidaria. "El mercado exigirá evidencia concreta de que Mirgor puede competir en entornos menos protegidos, con márgenes sostenibles sin depender de ventajas fiscales", señaló.

La clave, coinciden los especialistas, estará en demostrar si la empresa puede sostener su rentabilidad en un entorno con menor protección estatal y mayor competencia internacional, dos condiciones que nunca antes enfrentó en su historia.

El debate que divide a los inversores

La caída del 37% en la cotización generó posiciones encontradas en el mercado financiero. Algunos ven una oportunidad de compra por subvaluación. Otros advierten sobre un riesgo estructural que recién comienza a manifestarse.

Los optimistas argumentan que el precio actual no refleja los activos reales de la compañía. Confían en que la diversificación anunciada se concrete y que el régimen de Tierra del Fuego sobreviva con modificaciones menores.

Los escépticos señalan dos factores que justifican la desconfianza. Primero, la delicada posición financiera ligada al pasivo en dólares. Segundo, la dependencia histórica de incentivos estatales que hoy están bajo cuestionamiento internacional.

El mercado observa cada movimiento de Mirgor con lupa. La próxima publicación de balances será clave para determinar si la hemorragia bursátil continúa o si la empresa logra recuperar algo de credibilidad.

Por ahora, los títulos de la compañía siguen perforando pisos en las pantallas de la City. Y la pregunta que sobrevuela el mercado es simple pero inquietante: ¿cuánto más puede caer antes de que aparezca un piso firme?