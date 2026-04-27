Mientras persisten las compras de reservas, la cotización minorista se mueve y la brecha respecto al circuito informal se mantiene acotada

El dólar oficial hoy lunes 27 de abril suma $20 y cotiza a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa vuelve a subir tras abandonar la tendencia bajista la semana pasada.

El oficial cerró la semana previa con un aumento de $30. Con la suba de hoy, acumula un salto de $50 en esta nueva disparada. Se encuentra $35 por encima del valor al que cerró marzo ($1.405).

El dólar mayorista opera en $1.382,2 para la compra y $1432,1 para la venta. Queda lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1.698,36.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $1.865,5. Se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones impositivas.

El dólar blue, por su parte, suma $5 y cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. Pese a esto, desde que arrancó 2026, el paralelo acumula una baja de $105 (contra $1530 para la venta).

La brecha entre el oficial y el informal es de -1,04%, lo que significa que el dólar blue cotiza ligeramente por debajo del oficial, una situación inusual que refleja la actual calma cambiaria.

Cómo operan las bandas cambiarias tras el cambio de sistema

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

En lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cotiza en $1453,58. El contado con liquidación (CCL) se ubica en $1518,25, según operadores del mercado.

Más allá de la suba de la rueda, el comportamiento acumulado del tipo de cambio sigue mostrando un dólar contenido. Durante abril, el mayorista registra un avance de $10 (+0,7%).

Sin embargo, desde el inicio de 2026 acumula una baja de $63, equivalente a una caída de 4,3%. En términos reales, la cotización se mueve en niveles comparables a los observados entre mayo y junio de 2025.

Esto reactivó entre analistas el debate sobre la sostenibilidad del esquema actual de bandas cambiarias.

Por qué el BCRA sigue comprando dólares sin parar

El Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. El viernes la entidad adquirió u$s80 M en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s6990 M en 62 ruedas consecutivas, lo que permite sostener el actual nivel de reservas sin generar tensiones en la cotización.

De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.843 M. El número marca un avance sostenido en el stock de divisas disponibles para enfrentar compromisos futuros.

Qué factores mantienen la calma en el mercado cambiario

Uno de los principales factores detrás de la estabilidad cambiaria sigue siendo el ingreso de divisas del sector agroexportador.

Esto le permite al BCRA comprar reservas sin generar tensiones en la cotización. A esto se suma una demanda privada más moderada en comparación con meses anteriores.

En una reciente exposición ante inversores en Estados Unidos, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que la compra de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo.

El dato es relevante porque durante la segunda mitad de 2025, en plena tensión electoral, las personas físicas habían sido uno de los principales canales de salida de divisas del sistema, retirando u$s5458 M entre julio y octubre, monto que cayó a u$s2362 M en los cuatro meses posteriores.

También colaboran con la oferta cambiaria las colocaciones corporativas en dólares. El ingreso estacional de la cosecha gruesa suma presión a favor de la acumulación de reservas.

Estos factores combinados explican por qué el mercado cambiario transita un período de relativa estabilidad. La pregunta que se hacen los analistas es hasta cuándo podrá sostenerse este equilibrio sin ajustes más profundos en el tipo de cambio oficial.