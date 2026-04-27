El BCRA multó por $18.000 millones a la financiera ligada a "Chiqui" Tapia y le prohibió operar

Se trata de la casa de cambios Sur Finanzas. Las multas son para Ariel Vallejo y su madre Graciela, dueños de la entidad investigada por presunto lavado

El Banco Central descargó un golpe contundente contra ARS Cambios, la casa de cambios que operaba bajo la marca Sur Finanzas. Multas por $18.000 millones, inhabilitación para operar y prohibición de trabajar en el sistema financiero fueron las sanciones que recibieron Ariel Vallejo y su madre Graciela, dueños de la entidad investigada por presunto lavado de activos y señalada como vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La decisión se aprobó el jueves de la semana pasada. El directorio de la autoridad monetaria dio luz verde a un expediente que venía investigando movimientos sospechosos durante todo 2023, cuando el cepo cambiario regía con fuerza y las reservas del Central estaban bajo extrema presión.

La sanción busca desmantelar un circuito que, según el BCRA, utilizó dólar oficial para abastecer el mercado paralelo y aprovechar la brecha cambiaria, que en ese período promedió 102%.

Cómo funcionaba la maniobra que detectó el BCRA

El sumario del Banco Central identificó un patrón claro. Entre enero y diciembre de 2023, ARS Cambios operó u$s25 millones en compraventa de divisas con otros operadores cambiarios, una cifra que llamó la atención porque las ventas a clientes finales fueron marginales.

Para los técnicos de la autoridad monetaria, esto reveló que la firma no actuaba como intermediario de demanda genuina. En cambio, funcionaba como un engranaje dentro de un circuito más amplio entre entidades.

El mecanismo configuró lo que el BCRA define como "pase de manos" de pesos y divisas sin justificación económica aparente. La casa de cambio habría canalizado fondos para que las divisas fueran retiradas del ámbito oficial y terminaran alimentando el mercado ilegal.

El documento oficial es tajante. La operatoria "tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo".

Con una brecha promedio de 102% durante ese año, la ganancia presunta de la maniobra habría sido de u$s25,8 millones.

Multas millonarias e inhabilitación de hasta 6 años

La sanción económica fue contundente. Ariel Vallejo recibió una multa de $5.400 millones, mientras que su madre Graciela Vallejo, accionista de la financiera, debe pagar $7.200 millones.

Pero el impacto va más allá del bolsillo. La inhabilitación les impide desempeñarse como socios, accionistas, promotores, fundadores, directores o administradores en cualquier entidad financiera o no financiera de crédito.

Esto incluye bancos tradicionales, billeteras virtuales y fintech. Para Ariel, la prohibición se extiende por 5 años. Para Graciela, por 6 años.

La pérdida de la autorización para operar significa que ARS Cambios queda definitivamente fuera del mercado cambiario regulado, sin posibilidad de reabrir bajo otro nombre o estructura societaria durante el período de inhabilitación.

Quién es Ariel Vallejo y qué relación hay con Claudio Tapia

ARS Cambios era el nombre de la entidad autorizada por el BCRA para funcionar como casa de cambios. Sur Finanzas era la marca comercial con la que esa financiera operaba en el mercado.

La empresa tenía sedes registradas ante el Central en el microcentro porteño, Monte Grande, Ezeiza y Canning. Pero su notoriedad pública llegó por otra vía: la investigación judicial por presunto lavado de activos.

En ese expediente, Sur Finanzas aparece señalada como vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, aunque hasta el momento no hay imputaciones formales contra el dirigente en relación con esta causa específica.

Lo que sí quedó establecido es que durante 2023, mientras el cepo cambiario apretaba y las reservas del BCRA estaban bajo mínimos históricos, ARS Cambios movió millones de dólares en un circuito que ahora la autoridad monetaria califica de irregular.