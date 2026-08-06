Desde reconocida app de inversiones sugieren 4 Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) de empresas e índice de Brasil, pese a pelea Lula-Milei

IOL destacó Banco Bradesco, Ambev, Nubank y el ETF de Brasil (EWZ) por su potencial de crecimiento.

Los inversores que buscan invertir en Brasil tienen, según expertos de la City, 4 CEDEARs recomendados para tener en cartera, más allá de las tensiones políticas entre Lula da Silva y Javier Milei por los insultos cruzados y el retiro permanente del embajador brasilero de Buenos Aires, con el objetivo de anticiparse al impulso que pueden tener algunas empresas e índices sectoriales (ETF) luego de los resultados de las elecciones presidenciales del vecino país, que serán a principios de octubre que viene.

De esta manera, los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que se adquieren localmente en pesos y son fracciones de acciones de empresas o índices que cotizan originalmente en dólares en el exterior, que son seleccionados por los expertos de la firma de inversiones IOL y están vinculados al mercado brasileros, están vinculados a las finanzas y el consumo masivo.

Estos CEDEARs permiten diversificar los instrumentos de inversión porque su valor es muy inferior al que tiene una acción original, y también brindan cobertura cambiaria ya que su precio ajusta en base al dólar contado con liquidación.

Por el lado de la situación puntual de Brasil, se encuentra en una etapa fundamental en la política doméstica, debido a que faltan apenas dos meses para el 4 de octubre, fecha en la que serán los comicios presidenciales.

Al respecto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según las encuestas que circulan en el mercado, mantiene una ventaja de entre 4 y 7 puntos sobre Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje, favorecido por recientes controversias que salpicaron al entorno opositor.

Sin embargo, con un margen de error estrecho y un nivel significativo de electores indecisos, los analistas locales sostienen que el desenlace continúa abierto y mantiene en vilo a los inversores.

"La mayor economía de América Latina atrae las miradas de los inversores por la compresión de sus valuaciones y la búsqueda de diversificación geográfica", puntualiza Damián Vlassich, líder de equipo de Estrategias de Inversión en IOL.

En el frente económico brasilero, la inflación resistente quebró el límite superior del rango meta (proyectándose en 5,33% para 2026), lo que obliga al Banco Central de Brasil a sostener una política monetaria marcadamente restrictiva, con la tasa Selic estimada en torno al 14% hacia fin de año, y se evidencia una moderación en el crecimiento del PBI, que es proyectado en 1,99% para 2026.

Es decir, el costo de capital elevado frena el crédito, enfría la actividad privada y limita las proyecciones de la actividad para este año.

"Sin embargo, los antecedentes históricos de los ciclos de 2018 y 2022 confirman un patrón claro: el mercado financiero suele reaccionar con fuerza una vez que gana previsibilidad sobre el rumbo y la disciplina fiscal del gobierno entrante, abriendo ventanas de oportunidad tácticas antes y después del voto", detalla Vlassich.

Entonces, el frente fiscal no da tregua porque los estímulos preelectorales postergan el ajuste necesario y la deuda pública proyecta una trayectoria ascendente.

Para agregar este analista que, en este contexto de tasas elevadas y volatilidad latente, la selectividad de activos es "fundamental".

"A través de CEDEARs, los inversores pueden posicionarse en pesos desde el mercado local en alternativas clave para monitorear el mercado brasileño", concluye Vlassich.

4 CEDEARs para invertir en Brasil

Los 4 CEDEARs recomendados para invertir por IOL son los de Banco Bradesco (BBD), Ambev (ABEV), Nu Holdings / Nubank (NU) y el índice (ETF) representativo de empresas de Brasil (EWZ).

1.Banco Bradesco (BBD)

El Banco Bradesco (BBD) apela a la renta financiera y se ubica como una atractiva alternativa de valor para perfiles que buscan rebote táctico. Cotiza a múltiplos históricamente comprimidos frente a su valor libro (1,07x P/BV), ofreciendo un elevado potencial de apreciación en la medida en que avance en la reestructuración de su cartera de deudores y se reactive el crédito interno.

2. Ambev (ABEV)

El CEDEAR de Ambev (ABEV) representa una acción de consumo masivo defensivo, debido a que tiene un amplio portafolio de marcas líderes de bebidas, como las de cerveza Brahma, Skol, Antarctica, Budweiser, Stella Artois y Corona, entre otras, además de no alcohólicas, como Guaraná Antarctica y licencias de PepsiCo.

"La mayor elaboradora de bebidas de la región actúa como un resguardo defensivo de alta calidad. Apoyada en su liderazgo de mercado, un volumen récord de ventas operado en el inicio del año y un rendimiento por dividendos (Dividend Yield) cercano al 4,6% anual, ofrece una sólida generación de caja para amortiguar los picos de volatilidad política", resume Vlassich.

3. Nu Holdings / Nubank (NU)

Por el lado del CEDEAR Nu Holdings, también llamada Nubank (NU), es una de las plataformas de servicios financieros digitales y neobancos más grandes del mundo. Fundada en Brasil en 2013, opera como la empresa matriz que centraliza las operaciones en Brasil, México y Colombia, superando los 135 millones de clientes totales.

"Es la alternativa de mayor convicción para portafolios con sesgo de crecimiento. Tras una corrección del 30% desde sus picos que ofrece un precio de entrada atractivo, la firma mantiene niveles de eficiencia operativa récord, mora de largo plazo bajo control y una acelerada expansión regional en mercados clave como México", sostiene Vlassich.

4. ETF de Brasil (EWZ)

Para aquellos inversores que buscan diversificación de mercado brasilero, se puede invertir en el CEDEAR del índice (ETF) de dicho país (EWZ), que replica unas 55 empresas de gran y mediana capitalización en Brasil, diseñado para replicar aproximadamente el 85% de este mercado bursátil.

"Representa el vehículo por excelencia para capturar el movimiento general de la bolsa brasileña sin necesidad de seleccionar empresas individuales. Otorga exposición inmediata a las firmas de mayor capitalización del país y rinde un atractivo dividendo en dólares, siendo la herramienta ideal para diversificar riesgo geográfico de cara al desenlace electoral", indica Vlassich.

En este sentido, sostiene que tras el ajuste reciente en el índice Ibovespa y el EWZ, varios activos de escala regional cotizan a múltiplos de valuación atractivos frente a sus promedios históricos.

"Los ciclos electorales previos demuestran que la compresión de riesgo se gatilla cuando se despeja la incógnita fiscal del próximo gabinete, generando subas de alivio en la renta variable local y el real", resume Vlassich.

Por eso, ante el entorno de tasas de interés reales elevadas en Brasil y Estados Unidos, "la estrategia exige priorizar compañías con balances desapalancados, ingresos recurrentes en moneda dura y capacidad de pago de dividendos", es decir, que muestran calidad y solidez operativa.