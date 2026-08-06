El nuevo precio del dólar que esperan para los próximos meses 45 economistas de la City

En el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) los analistas también bajaron levemente las expectativas de inflación para 2026

El mercado advierte sobre un atraso cambiario acumulado, aunque el BCRA prioriza la acumulación de reservas y el control de la base monetaria.

Los analistas estiman para diciembre un tipo de cambio de $1.652 y una inflación mensual estancada en un piso del 2% tras el dato de julio.

El REM del Banco Central proyecta un dólar mayorista de $1.512 para agosto, manteniendo una tendencia de suba moderada frente a la estabilidad actual.

En pleno momento de calma cambiaria e inflación algo más alta a lo estimado, el Banco Central publicó su nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el que encuesta a 45 economistas locales, donde se revela que los pronósticos para el precio del dólar para los próximos meses continúan con tendencia de suba inferior a la esperada tiempo atrás.

Así, el valor promedio de billete mayorista previsto por el REM para agosto es de $1.512, por lo que indicaría una suba en todo el mes de 1,8%.

Esto refuerza la situación que muestra que el Gobierno estableció como límite actual para el precio del dólar oficial mayorista a la referencia en torno a los $1.500, cifra en la que se mantiene desde hace un mes, tras la escalada que tuvo en todo junio de más de 5%, y que inquietó a varios actores de la economía.

Aunque, si se analiza de fondo la situación, en todo el 2026 el billete estadounidense asciende 2,9%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período es de alrededor de 19%.

En resumidas cuentas, la preocupación del mercado fue por la abrupta escalada en junio respecto al resto de las variables, pero inquieta el atraso cambiario acumulado al analizar su movimiento en todo el año.

Por lo que, según las proyecciones de los analistas en el informe publicado por el BCRA, se prevé que el tipo de cambio comience a avanzar en línea a la inflación mensual.

Justamente, mientras el precio del dólar se encuentra estable, la inflación tuvo un ascenso respecto al mes anterior, y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) en julio se ubicó en 2%, por lo que registró un avance de 0,1 puntos porcentuales respecto al dato oficial del mes anterior (1,9%).

Por lo que el índice de precios al consumidor (IPC) tiene cierta reticencia de bajar del piso en torno al 2% mensual.

El precio de dólar mayorista previsto por el REM para diciembre es de $1.652

Precio de dólar esperado por economistas

Según el REM, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.512 por dólar para el promedio de agosto, lo que representa una baja de 40 centavos comparado con el REM anterior.

Y para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.652, lo que arroja una variación interanual esperada de 14,1% respecto de diciembre de 2025.

En tanto, para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.605.

Por lo pronto, en precio actual del dólar oficial mayorista es de $1.499,50, por lo que se encuentra en un nivel muy inferior (casi 24%) al máximo tolerado por la entidad monetaria, ya que el techo de la banda cambiaria de flotación, en la que el Banco Central no interviene en el mercado, ya que este límite permitido, que se actualiza de manera mensual al mismo ritmo que la inflación registrada dos meses atrás (t-2), hoy se ubica en $1.851,6.

El economista Daniel Marx, director de la consultora Quantum, ya había estimado semanas atrás que "no se prevé" que el tipo de cambio llegue al techo de la banda.

Desde lo convalidado por la City, el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), este jueves se negoció un precio de dólar mayorista, para fines de agosto a $1.517 y para el final de septiembre a $1.542,5. Cifras que marcan una tendencia más alta respecto a lo operado un mes atrás.

Y para fin de diciembre, el mercado de dólar futuro negoció un tipo de cambio mayorista de $1.629, unos 14 pesos menos de lo que se operaba hace un mes también para fines de 2026.

En cuanto al objetivo del Banco Central, este mismo jueves, publicó el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al segundo trimestre de 2026, donde detalla que "ha adoptado un régimen de control de los agregados monetarios como ancla de la evolución nominal de la economía, flexibilizando el mercado cambiario y de tasas. Esta decisión es consistente con experiencias exitosas de estabilización similares para economías en desarrollo", dentro del escenario de una economía caracterizada por "una transición postcrisis y altamente dolarizada", en la cual los mecanismos de transmisión de la tasa de interés, el tipo de cambio y la cantidad de dinero difieren de los observables en economías en estado estacionario.

Por lo que informó que, bajo este marco, la política monetaria buscará que "la oferta de dinero acompañe de cerca la recuperación de la demanda real de dinero. El BCRA considera que están dadas las condiciones para priorizar el abastecimiento de la demanda de dinero a través de la compra de divisas, facilitando el objetivo de acumulación de reservas internacionales".

En ese sentido, en un entorno donde las liquidaciones de exportaciones del campo se encuentran en temporada baja, este jueves compró u$s48 millones para las reservas, en agosto acumula compras por u$s95 millones y en todo el 2026 suma un total de 13.424 millones de dólares.

La inflación mensual prevista para julio pasado fue de 2%, mientras que se espera baja posterior.

Inflación: pronósticos de economistas

Por el lado de las proyecciones de inflación publicadas por el REM para los próximos meses, muestra cierta tendencia de estabilidad.

Para todo el 2026, prevé un índice de precios al consumidor de 29,8%, apenas 0,2 puntos porcentuales menos respecto a los previsto por el informe publicado el mes pasado.

En el séptimo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2% para julio, que es el mismo valor que el REM anterior.

"Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron una inflación de 1,9% mensual para julio, una baja de 0,1 punto porcentual que el REM previo", detalla el BCRA.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para julio en 1,8% , una disminución de 0,1 punto porcentual respecto del REM previo.

Y el Top 10 también estimó una inflación núcleo de 1,8% mensual para el séptimo mes del año, una caída de 0,2 p.p. en relación con el informe anterior.

En el mes a mes, para agosto se espera una inflación de 1,8%, misma cifra estimada para septiembre que viene.

Los datos publicados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) fueron recopilados entre el 29 y 31 de julio pasados, en una encuesta realizada a 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.