Cuánto se gana con un plazo fijo en el Banco Galicia al invertir $2 millones con la nueva tasa

Las tasas de interés de las colocaciones en pesos tuvieron una leve baja en las últimas semanas. Cuánto se gana ahora con $2 millones en 30 días

Es una opción conservadora que busca minimizar la pérdida de poder adquisitivo del peso, acercándose al movimiento del dólar.

Este rendimiento del 1,52% mensual es inferior a la inflación proyectada (2%), pero equipara la suba del dólar, que avanza menos del 1%.

Un plazo fijo tradicional en Banco Galicia de $2 millones a 30 días rinde $30.411 (1,52% mensual) con una TNA del 18,5%.

El plazo fijo tradicional está buscando captar la atención del ahorrista no por pagar mejor tasa de interés, sino por la estabilidad que tiene el precio del dólar desde hace unas semanas. En ello juega en contra que la inflación haya frenado su tendencia descendente para estabilizarse en torno al 2% mensual.

Entonces, para saber cuánto se puede ganar hoy con un depósito bancario, se consideró el ejemplo de Banco Galicia, que se posiciona dentro de las entidades privadas con más cantidad de clientes en el sistema financiero argentino. Por lo que se tomó en concreto el rendimiento de una colocación inicial de $2 millones a 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje de los fondos obligatorio establecido para este instrumento.

Como dato a tener en cuenta, tras la suba de tasas de junio, desde julio hasta ahora hubo una leve caída de la renta de los depósitos en pesos.

Hoy la tasa nominal anual (TNA) que está pagando el Banco Galicia para un plazo fijo tradicional, a través del canal digital, es de 18,5% para clientes minoristas humanos para las colocaciones a 30 días. Cifra que representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto a lo ofrecido hace un mes atrás. A pesar de ello, es uno de los niveles más elevados encontrados entre las entidades líderes.

En definitiva, la tasa ofrecida equivale a ganar una renta de 1,52% cada 30 días.

Esta cifra sigue quedando debajo de la inflación mensual proyectada para julio pasado, debido a que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que confecciona el Banco Central en base a una encuesta realizada con 45 economistas, en dicho mes se ubicó en 2%. Por lo que registró un avance de 0,1 puntos porcentuales respecto al dato oficial del mes anterior (1,9%).

Y las perspectivas, en base a este informe, son que el índice de precios al consumidor (IPC) se mantenga en los próximos meses en torno a ese nivel, debido a que para agosto se espera que sea de 1,8%, misma cifra estimada para septiembre que viene.

El incentivo para el ahorrista que busca hacer un plazo fijo tradicional es que la tasa en pesos ahora está equiparando al movimiento del dólar, que se encuentra estable en el mes, debido a que avanza menos de 1%. Y si se toma en consideración el precio promedio de billete estadounidense mayorista previsto por el REM para fin de agosto, que es de $1.512, indicaría una suba de 1,8% en dicho período.

Por el lado puntual del plazo fijo tradicional en Banco Galicia, en caso de realizarlo a un período más extenso, la tasa pasa a ser de 17% para depósitos a 60 días. Y en caso de fijarlo a 90 días la tasa pasa a ser de 18%.

Plazo fijo Banco Galicia: cuánto ganás con $2 millones

A la hora de realizar los cálculos, si se constituye un plazo fijo tradicional en Banco Galicia, con un capital inicial de $2 millones, durante un tiempo mínimo de 30 días, se generará un monto total de $2.030.411 tras ese lapso de inversión.

Entonces, se ganarán 30.411 pesos extras a solo un mes de haber realizado el depósito, que equivale a obtener una renta de 18,5% de TNA, o que es lo mismo a decir 1,52% de tasa efectiva mensual (TEM).

Los canales habilitados para constituir un plazo fijo tradicional en esta entidad, pueden ser tanto de formato virtual, como son los casos del home banking web, aplicación móvil para celulares y tablets. O bien, también se puede recurrir de manera presencial, mediante cajeros automáticos habilitados.

En resumen, el paso a paso solicitado para poder constituir un plazo fijo tradicional en pesos en Banco Galicia requiere cumplir los siguientes procesos:

Ingresar a la app del Banco con tu usuario y clave. En el menú principal, seleccionar "Más", ubicada en el extremo inferior derecho de la pantalla. Luego, en la sección "Inversiones", ir a la opción "Plazos fijos" y seleccionar "Constituir". En la pantalla aparecerá en el centro una ventana chica emergente, en la que se deberá hacer clic en "Plazo fijo". Entre el menú que aparece de distintos tipos de colocación, elegir "Tradicional en pesos", y presionar "Continuar". El paso posterior será el de "Elegir monto", donde se requiere indicar la cantidad de pesos a invertir. El mínimo simbólico que es solicitado es de $100. Para poder avanzar, deberás tener dinero disponible en tu cuenta. A su vez, se precisa indicar el tiempo deseado de colocación para hacer rendir los pesos: pueden ser a 30, 60, 90 días, u otra opción dentro de los 365 días. El proceso siguiente es colocar como opción del modo de liquidación al vencimiento el que dice "Acreditación en cuenta", y continuar. Por último, se precisa revisar los datos cargados, para detectar posibles errores en los números ingresados. En caso de no presentarse errores, confirmar la operación para concluir con la inversión del depósito.

El plazo fijo tradicional siempre es una opción conservadora para achicar las distancias y perder el menor poder adquisitivo posible para los pesos. En este caso, si bien queda abajo respecto a la tasa de inflación, la distancia es breve. Además, permite acercarse al movimiento del precio del dólar.