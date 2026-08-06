Volvieron a caer los bonos, mientras suben tasas y el dólar, y el BCRA intentó dar un mensaje de normalidad financiera. Además, rechazó asistir a morosos

El mercado expresa alta preocupación por la iliquidez de pesos y la suba del dólar, pese al optimismo del Banco Central (BCRA).

El contraste entre el mensaje de tranquilidad que transmite Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA), y la incertidumbre que impera en el mercado está subiendo aceleradamente. Mientras el BCRA publicó un informe en el que se manifiesta optimista sobre la baja de la inflación, la suba en la demanda de dinero, la estabilidad de las tasas de interés y la recuperación del crédito, los operadores del mercado se desprenden de los bonos de deuda y siguen preocupados por la falta de liquidez.

La jornada del jueves nuevamente estuvo plagada de rumores, algo que además se exacerbó por la suba del dólar -que cerró apenas 50 centavos debajo del "techo" informal de $1.500- y por otra caída generalizada en las cotizaciones de los bonos, especialmente los de vencimiento más largo.

La falta de pesos siguió siendo la tónica de las conversaciones entre los operadores. Y, para fundamentar la gravedad de la "sequía", los analistas muestran gráficos como los del stock diario que toma el BCRA en modalidad "repo". Con $0,5 billones, marcó un mínimo de siete años, según estimó la consultora 1816. Ese stock suele subir cuando los bancos tienen mayor liquidez de la que necesitan, y cae en la medida en que deben usar lo pesos.

Como la semana pasada, el Tesoro absorbió $3,7 billones por encima del monto de deuda que debía renovar, abundan las críticas a la política contractiva del ministro Toto Caputo. La contracara de la falta de liquidez es la volatilidad de las tasas para los préstamos de cortísimo plazo, que rondan el 23% contra el 19% de hace una semana.

La principal sospecha del mercado es que toda la turbulencia es el resultado de la obsesión de Caputo por dejar pesos "sueltos" que puedan presionar la inflación o la cotización del dólar.

Y esa inestabilidad genera inquietud, por el temor de que se pueda recrear la situación del año pasado, cuando la volatilidad llevó a un virtual congelamiento de los préstamos al sector productivo.

El Gobierno busca desinflar el apetito dolarizador

Una de las versiones que circulan es que la estrategia oficial es forzar un empinamiento de la curva de tasas, de modo de que se torne más atractivo para los inversores colocarse en los títulos de vencimiento más largo -los que pagan después de la elección presidencial de 2027-. Y la advertencia de los expertos es que, por más que suban las tasas de largo plazo, los bancos estarán limitados por el hecho de que sus depositantes en plazo fijo seguirán con un foco en el futuro inmediato.

Respecto de si la iliquidez puede disminuir el riesgo de una dolarización, un informe de la consultora Outlier observa "cuestiones que no cierran".

"Si se quiere minimizar el impacto en actividad, lo que hay que hacer es bajar el impacto en tasas activas y eso se logra desarmando la integración diaria de encajes, algo en lo que hace rato no hay avances", apunta la consultora de Gabriel Caamaño. Y fundamenta su escepticismo en el hecho de que, en crisis anteriores, se vio que si los depositantes deciden dolarizarse, los bancos no tendrán otra alternativa que vender los bonos

"En ese momento, el Tesoro y el BCRA van a tener que decidir si dejan que las tasas suban en toda la curva o intervienen proveyendo liquidez para aplacar la suba en todos los plazos o en algunos de ellos. Con lo cual, el 'secar la plaza' habrá llegado a su fin o habrá que aceptar que la tasa suba y, probablemente, llegado ese punto que también lo haga el tipo de cambio", agrega.

Bancos con "estrés post traumático", el mensaje de Santiago Bausili

En contraste con ese ambiente de nerviosismo, Bausili llamó a una conferencia de prensa, en la que lució sereno y repitió los pronósticos optimistas del informe publicado por el BCRA.

Respecto de lo que está ocurriendo en el mercado, dijo que había un componente de "estrés post traumático" por parte de los operadores, que temen que pueda recrearse una crisis parecida a la del año pasado.

Pero aseguró que no hay comparación posible entre ambos momentos, y reconoció que sí hay un desequilibrio, pero que se corregirá en el corto plazo. Su explicación sobre la volatilidad de los últimos días fue que el rollover de la licitación del Tesoro -de 144,5%- sorprendió al mercado y generó un temor de iliquidez. Un temor que, según Bausili, es injustificado, porque el BCRA está preparado para intervenir y proveer liquidez temporaria.

"Como el año pasado, en un contexto totalmente distinto, habíamos tenido una postura muy agresiva al respecto, creo que muchos participantes del mercado temieron que eso volviera a pasar. En realidad, eso no se manifestó, pero si mirás el detalle de los volúmenes y las tasas de jueves y viernes, se nota que primero hay una aceleración de preocupación, y cuando se dan cuenta que el mercado no se va a desequilibrar, entonces se vuelcan para el otro lado y se exagera, y entonces las tasas del viernes terminaron en el piso al cierre del mercado", fue la explicación del presidente del BCRA.

Y, en una insinuación de que la crisis ya está superada, pidió que "ojalá haya servido para ganar un casillero más de credibilidad".

"En algún lado están los pesos"

De momento, esa confianza que pide Bausili no se evidencia en el sistema financiero. Mientras el informe del BCRA habla sobre una tendencia a la recuperación de la demanda de dinero y afirma que se profundizará la "remonetización de la economía", los analistas se quejan de que las medidas del Gobierno parecen ir en el sentido opuesto.

"El BCRA compró más de 13.300 millones de dólares, emitió 17,7 billones de pesos para comprar esos dólares. Pero retiró casi $10 billones con compras de dólares que el Tesoro le hizo al Central y otros $9 billones vía rollover de deuda en pesos y otras operaciones", describe el analista Amílcar Collante.

Tras remarcar que el dinero -cualquiera sea el agregado monetario elegido- tiene variación negativa, concluye que la acumulación de dólares en el BCRA no se hizo junto con la remonetización prometida, sino con una desmonetización de la economía.

Además, un condimento que calentó más el debate fue la confusión respecto de cuál fue el destino del dinero que el ministro Caputo había absorbido en la licitación del Tesoro, y que no se vieron en la cuenta que tiene en el BCRA.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre los pesos faltantes, Bausili se permitió bromear sobre el tema: "No creo que hayan desaparecido, puede ser que no los hayan traído acá, pero estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastante como para no encontrarlos", dijo con una sonrisa.

La presunción que circuló en el mercado es que parte de ese monto de $3,7 billones que se había absorbido se canalizó a la banca pública, precisamente para atenuar el problema de iliquidez.

El BCRA descartó ayudar a los morosos: "Es una cuestión entre privados"

En otro tramo de la conferencia, Bausili descartó una ayuda a los morosos. Al igual que Milei, sostuvo que se trata de una "cuestión entre privados" y que cuando el Estado se mete, generalmente "es torpe y acarrea consecuencias no deseadas".

"Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estamos atendiendo. Estamos escuchando y analizando; por ahora esta nos parece que es la mejor alternativa. Ojalá los números de junio vayan confirmando esta reversión en la tendencia", señaló.

"Es raro que los ratios de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas", agregó el titular del BCRA.

Y concluyó:: "El monto en pesos del aumento en morosidad perdió significancia o dejó de ser un monto que lastima de una manera significativa a la masa del crédito otorgado. Eso siguió reduciéndose hasta los últimos números que tenemos".