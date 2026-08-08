Entender cómo las entidades clasifican tu historial crediticio es clave para acceder a préstamos y anticipar la evaluación financiera en Argentina

Si tenés un préstamo, una tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de financiación, podés consultar qué situación crediticia figura a tu nombre en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). El registro clasifica los atrasos en seis categorías, desde la situación 1, considerada normal, hasta la situación 6, denominada irrecuperable por disposición técnica. Conocer qué significa cada situación permite identificar cómo aparece registrado tu comportamiento de pago y qué información pueden consultar las entidades financieras al evaluar una solicitud de crédito.

La consulta también puede ser útil si estás por pedir un préstamo, solicitar una tarjeta de crédito, aumentar el límite de una tarjeta o acceder a otra forma de financiación.

Central de Deudores del BCRA: qué información aparece

La Central de Deudores del Sistema Financiero reúne información sobre financiaciones otorgadas por entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y otros proveedores de crédito alcanzados por el régimen informativo.

La consulta online se realiza con CUIT, CUIL o CDI y permite conocer la situación crediticia registrada a nombre de una persona.

El sistema muestra información correspondiente a los últimos 24 meses y permite identificar, entre otros datos, la entidad que informó la financiación, el monto registrado y la situación asignada.

Por eso, si tenés un préstamo personal, una tarjeta de crédito u otro producto financiero, podés consultar cómo figura tu comportamiento de pago.

Situación 1 del BCRA: qué significa

La situación 1, denominada normal, corresponde a quienes mantienen un comportamiento de pago regular o registran atrasos de hasta 31 días.

Si una cuota venció recientemente y todavía no transcurrieron más de 31 días, el registro puede permanecer dentro de esta categoría.

Situación 2: atraso de más de 31 días

La situación 2, denominada con seguimiento especial, corresponde a atrasos superiores a 31 días y de hasta 90 días.

Si encontrás esta clasificación en tu consulta, podés verificar qué entidad informó el registro, a qué producto corresponde y cuál es el período informado.

Situación 3: qué pasa cuando el atraso supera los 90 días

La situación 3, denominada con problemas, comprende atrasos de más de 90 días y hasta 180 días.

En este caso, la obligación permanece impaga durante varios meses. La consulta permite identificar qué entidad informó la financiación y cuál es el monto registrado.

Situación 4: más de 180 días de atraso

La situación 4 corresponde a un alto riesgo de insolvencia y comprende atrasos superiores a 180 días y de hasta un año.

Si esta clasificación aparece en tu historial, podés consultar el detalle de la obligación y contactar a la entidad que informó la financiación para conocer las alternativas disponibles para regularizarla.

Situación 5: qué significa estar como irrecuperable

La situación 5, denominada irrecuperable, corresponde a atrasos superiores a un año.

En este caso, la obligación registra un período prolongado de incumplimiento. La consulta permite conocer qué entidad informó la deuda y cuál es el monto registrado.

La regularización debe gestionarse directamente con el acreedor correspondiente.

Situación 6: qué significa "irrecuperable por disposición técnica"

La situación 6, denominada irrecuperable por disposición técnica, corresponde a determinados casos vinculados con deudas de entidades que ya no existen.

No representa simplemente un período de atraso superior al de la situación 5, sino una categoría específica contemplada por el sistema.

Si aparece una situación 6, es necesario revisar la información registrada para determinar el origen de la financiación.

Veraz y BCRA: cuál es la diferencia

El Veraz, elaborado por Equifax, y la Central de Deudores del BCRA son dos fuentes de información crediticia diferentes.

La Central de Deudores reúne información reportada por entidades financieras y otros proveedores de crédito alcanzados por el régimen del Banco Central. El informe Veraz, en cambio, puede incorporar información crediticia y comercial proveniente de distintas fuentes.

Por eso, consultar la Central de Deudores no equivale a consultar el Veraz.

El informe del BCRA permite conocer, entre otros datos, qué entidad informó una financiación, el monto registrado y la situación crediticia asignada. El reporte de Veraz puede incluir además los siguientes registros:

Información comercial de distintas fuentes

Cheques rechazados

Otros registros según corresponda

Si estás por solicitar un préstamo, una tarjeta o cualquier producto que requiera una evaluación crediticia, consultar ambas fuentes permite conocer qué información aparece registrada a tu nombre.

Los mecanismos para reclamar un dato incorrecto también son diferentes. Si el problema corresponde a la Central de Deudores, primero hay que reclamar ante la entidad que informó la información y, si no se obtiene una respuesta satisfactoria, recurrir al BCRA.

Cuando el dato incorrecto corresponde a una base privada de información comercial, el reclamo debe dirigirse a la empresa responsable de esa base.

¿Cómo puede afectar tu situación crediticia al pedir un préstamo?

La situación que figura en la Central de Deudores del BCRA puede ser uno de los datos que las entidades financieras y otros proveedores de crédito consideran al evaluar una solicitud de préstamo, una tarjeta de crédito o una ampliación del límite.

No todas las situaciones tienen el mismo nivel de gravedad. La clasificación refleja el tiempo transcurrido desde el incumplimiento: cuanto mayor es la categoría, mayor es el período de atraso registrado.

Las más comprometidas son la situación 5, irrecuperable y la 6, irrecuperable por disposición técnica, que responde a una circunstancia específica vinculada con entidades que ya no existen.

Por lo tanto, las situaciones 1 y 2 son las de menor gravedad relativa dentro de la clasificación, mientras que las situaciones 3 y 4 reflejan períodos de mora más prolongados y las situaciones 5 y 6 corresponden a las categorías más complejas.

Esto no significa que una determinada situación determine por sí sola si una persona podrá obtener un préstamo. Las entidades financieras pueden considerar además sus ingresos, nivel de endeudamiento, historial de pagos, monto solicitado, garantías y otros criterios propios de evaluación.

Si estás por solicitar financiamiento, consultar previamente tu situación en la Central de Deudores permite conocer qué información estará disponible para la entidad que evalúe tu solicitud y detectar eventuales errores o datos desactualizados.

Morosidad: cuántas personas están en situación irregular

El aumento de la morosidad también se refleja en la información crediticia registrada en el sistema financiero.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la irregularidad del sector privado alcanzó el 7,6% en mayo de 2026, mientras que entre las familias llegó al 12,3%.

El informe señala que había 20,9 millones de deudores en el sistema, de los cuales 5,8 millones se encontraban en situación de mora.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraron una parte importante de los saldos irregulares. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%, mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 12,5%.

El trabajo también registró un aumento de la irregularidad entre las billeteras virtuales, donde la mora pasó del 7,3% al 29,6% durante el período analizado.

Cómo saber qué situación tenés en el BCRA y qué hacer si hay errores

La consulta de la Central de Deudores del Banco Central se realiza online. Para acceder, se debe ingresar el CUIT, CUIL o CDI solicitado por el sistema.

Una vez realizada la consulta, el informe permite identificar las financiaciones registradas, la entidad que informó cada operación y la situación crediticia correspondiente.

Si encontrás un dato que no reconocés, que ya fue cancelado o que considerás incorrecto, el primer paso es reclamar ante la entidad que informó la información al BCRA.

El Banco Central interviene como segunda instancia cuando la persona ya realizó el reclamo ante la entidad y no obtuvo una respuesta satisfactoria.

En ese caso, se puede solicitar la rectificación o supresión del registro mediante el trámite online correspondiente.

¿Qué pasa si ya pagaste la deuda?

Pagar o regularizar una deuda no implica necesariamente que el registro se modifique de manera inmediata.

La Central de Deudores se actualiza periódicamente y la información correspondiente a cada mes se publica hacia los últimos días del mes siguiente.

Por eso, si cancelaste o regularizaste una deuda después del último período publicado, puede ser necesario esperar la próxima actualización antes de reclamar por falta de actualización.

Si, una vez transcurrido el período correspondiente, la información continúa siendo incorrecta, se puede reclamar ante la entidad que informó el dato y presentar la documentación que acredite el pago o la regularización.

Antes de solicitar un nuevo préstamo o producto financiero, consultar la Central de Deudores y, cuando corresponda, el Veraz permite conocer qué información crediticia figura a tu nombre y verificar si los datos registrados se encuentran actualizados.