Cuánto se gana con el plazo fijo del Banco Provincia si se invierten $2 millones

Las colocaciones en pesos le dan pelea como inversión al dólar, y también siguen de cerca a la inflación. Cuánto se puede ganar con $2 millones en 30 días

El plazo fijo tradicional busca volver a seducir a los ahorristas, en un marco en que la inflación se mantiene en torno al 2% mensual y que el precio del dólar se encuentra estable en los últimos días. Por eso, iProfesional calculó cuánto se gana ahora en Banco Provincia, que cuenta con más de 13 millones de cajas de ahorro activas, que, en la actualidad, brinda una de las tasas de interés más altas entre las entidades más relevantes del sistema financiero argentino.

De esta forma, se consideró un depósito de un monto inicial de $2 millones, durante un lapso de inversión de 30 días, que es el periodo mínimo requerido para el encaje de los fondos por este instrumento.

Qué tasa paga un plazo fijo en el Banco Provincia

La tasa nominal anual (TNA) que hoy paga el Banco Provincia por realizar un plazo fijo tradicional es la más alta de las ofrecidas por las principales entidades del país, ya que tanto para clientes como para no clientes, brinda, hace unos dos meses, un 21% de TNA, solamente a través del canal de la página web del BAPRO, en el denominado "plazo fijo inclusión", y requiere estar registrado previamente con una dirección de email.

En consecuencia, la ganancia obtenida con esta tasa especial es de 1,76% en 30 días.

Esta cifra quedó muy cercana a la inflación registrada por el Indec en junio pasado, que fue de 1,9%. Aunque el punto que genera incertidumbre es que en julio, por cuestiones estacionales, se prevé que el índice de precios al consumidor (IPC) fue mayor, ya que en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado hace días atrás por el Banco Central, sustentado en una encuesta a unos 44 economistas privados de consultoras, se prevé que fue de 2% en julio pasado, el mismo valor que el previsto en el informe anterior para el mes pasado.

Y para el corriente agosto se proyecta una inflación de 1,8%, misma cifra estimada para septiembre que viene.

Así, la renta del plazo fijo busca alcanzar a la inflación, pero, al mismo tiempo, busca ganarle al movimiento del precio del dólar, que está siendo controlado por el Gobierno y, por el momento, el techo para el tipo de cambio oficial mayorista parece ser de $1.500. Por ende, en todo agosto avanza 0,9%.

En tanto, en los mercados de opciones y futuros se está operando una suba del billete norteamericano equivalente a 1,8% en todo agosto, por lo que, prácticamente, igualaría a la mejor renta ofrecida para un depósito en pesos.

Ahora bien, los clientes de Banco Provincia que buscan hacer un plazo fijo tradicional por otros canales, podrán obtener 19,5% de TNA destinada a personas humanas en el canal digital, a través de Banca Internet Provincia (BIP) y de la Tasa Automática de Servicios (TAS), durante un lapso de 30 a 59 días, por un monto depositado que debe ser entre un mínimo de $1.000 hasta un máximo de $20 millones.

Esta tasa también es una de las más altas encontradas entre las principales entidades del sistema financiero, y se mantiene en ese nivel desde el último mayo, y equivale a generar una renta de 1,60% en 30 días (19,5% TNA).

Para el ahorrista que busca hacer un plazo fijo digital a un tiempo mayor, a un período de 60 a 119 días, una colocación para personas humanas, por medio de BIP o TAS, pagará 20,5% de TNA.

Y en caso de buscar hacer un plazo fijo tradicional minorista de manera presencial, se puede tramitar desde los cajeros automáticos (ATM), pero en ese caso la tasa recibida será inferior en un punto porcentual respecto al canal digital, por lo que se ganará allí 18,5% de TNA de 30 a 59 días.

Plazo fijo Banco Provincia: cuánto ganás con $2 millones

Para conocer cuánto se puede ganar en un plazo fijo tradicional digital a través de la app de Banco Provincia con una inversión inicial de $2 millones, como ejemplo, durante un lapso mínimo de 30 días, la respuesta es que después de ese lapso se obtendrá un total de $2.032.055.

En resumen, se obtendrán unos 32.055 pesos extras con la mencionada inversión, que equivale a una renta de 1,60% mensual, o 19,5% de TNA.

El plazo fijo tradicional en Banco Provincia puede ser armado desde el home banking o a la Banca Internet Provincia (BIP), o la aplicación para dispositivos móviles (app), que tiene un token integrado, de la entidad.

Por otro lado, en caso de aprovechar la tasa más alta propuesta por medio de recurrir a constituir un plazo fijo web, al que pueden acceder también los no clientes, con el mismo monto inicial, luego de 30 días, se generará un total de $2.034.520. Por ende, 34.520 pesos adicionales en un mes, casi $2.500 más que en los otros canales.

El mismose puede efectuar desde la página web oficial del BAPRO, que es el único canal en el que se paga la tasa especial más alta de 21% de TNA. Desde allí se tiene que ingresar al menú principal en el segmento "Personas", y luego seleccionar "Inversiones". Después, se necesita elegir la opción "plazo fijo" y, paso seguido, optar por tildar para hacer "Nuevo Plazo Fijo".

Luego, para terminar con el depósito, hay que indicar la modalidad del certificado (tradicional u otra), la moneda seleccionada, la cuenta asociada al mismo, la cantidad de dinero a invertir y los días de la colocación, o una fecha de vencimiento, superior a los 30 días.

El requisito solicitado es que el monto mínimo a invertir, que es simbólico, debe ser mayor a los $1.000.

Paso posterior, tocar el botón "Continuar", donde se precisa revisar los datos ingresados para evitar haber cometido errores en alguno de las postas previas. Se concluye la colocación del plazo fijo al "Confirmar".

Para los ahorristas, el plazo fijo tradicional sigue siendo una alternativa interesante, debido a que, por el momento, está brindando una renta similar al movimiento del precio del dólar y muy cercana al índice de inflación mensual.