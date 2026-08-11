Qué son, cómo funcionan, que cubren y cuánto cuestan los seguros para mascotas

El seguro para mascotas viene ganando terreno tanto a nivel individual como un adicional en las pólizas de seguro del hogar. Que ofrecen

Asegurar a una mascota en Argentina cuesta actualmente entre $12.000 y $70.000 por mes, según el tipo de plan, la edad del animal y el nivel de cobertura contratado. Las pólizas para perros y gatos pueden incluir atención veterinaria por accidentes y enfermedades, cirugías, internación, medicamentos, vacunas, asistencia, responsabilidad civil y gastos por extravío o fallecimiento, con distintas sumas aseguradas y modalidades de reintegro.

La transformación del rol de las mascotas en el hogar argentino dejó de ser una tendencia cultural para convertirse en un factor económico concreto. Con más del 80% de las familias albergando un perro o un gato, la consolidación de la figura del "perrhijo" empujó una sofisticación del consumo que hoy va mucho más allá del alimento balanceado.

En un contexto donde un procedimiento veterinario de urgencia o un tratamiento crónico puede desequilibrar cualquier presupuesto mensual, las compañías de seguros y prepagas de salud animal encontraron un nicho en plena expansión. Lo que hasta hace unos años era un producto marginal —muchas veces ofrecido como un adicional casi imperceptible en la póliza del seguro de hogar— mutó hacia un mercado diversificado de cobertura específica.

Hoy, tanto aseguradoras tradicionales como entidades bancarias e insurtechs especializadas ofrecen coberturas diseñadas a la medida de las necesidades clínicas y legales de perros y gatos.

Qué son y cómo funcionan

Un seguro o prepaga para mascotas es un contrato de protección financiera frente a eventos imprevistos o gastos de mantenimiento vinculados a la salud y conducta del animal. A diferencia de la medicina prepaga humana convencional, el modelo de negocio en el sector veterinario opera mayoritariamente bajo el esquema de reembolso de gastos o mediante una red prestacional cerrada.

Modalidad de reintegro: El dueño asiste a su veterinario de confianza, abona la consulta, intervención o estudio, y luego presenta la factura y la historia clínica ante la aseguradora para recibir la restitución de los fondos, hasta el tope contratado en la póliza

El dueño asiste a su veterinario de confianza, abona la consulta, intervención o estudio, y luego presenta la factura y la historia clínica ante la aseguradora para recibir la restitución de los fondos, hasta el tope contratado en la póliza Red de prestadores: Funciona con centros veterinarios adhiriendo a la cartilla del prestador. El asegurado accede a turnos con copagos fijos o bonificaciones directas en el mostrador

El rango de aceptación para el alta de la póliza suele ubicarse entre los 3 meses y los 9 o 10 años de edad de la mascota. Para animales de mayor edad, algunas compañías aplican recargos en las cuotas o restan ciertas coberturas médicas complejas, manteniendo activas las protecciones por accidentes y daños a terceros.

Qué cubren las pólizas

La oferta del mercado actual se estructura en distintos niveles de cobertura que abarcan desde emergencias básicas hasta servicios de asistencia integral y responsabilidad legal:

Urgencias y atención médica (Accidentes y Enfermedades): Es el corazón de la póliza. Cubre consultas de urgencia, intervenciones quirúrgicas, anestesia, internación, estudios de diagnóstico (ecografías, radiografías, análisis de laboratorio) y medicamentos derivados de un accidente o patología repentina

Es el corazón de la póliza. Cubre consultas de urgencia, intervenciones quirúrgicas, anestesia, internación, estudios de diagnóstico (ecografías, radiografías, análisis de laboratorio) y medicamentos derivados de un accidente o patología repentina Responsabilidad Civil (RC): Representa una de las variables clave para muchos propietarios, en especial de perros de razas grandes o consideradas potencialmente peligrosas. La cobertura de RC protege al dueño ante reclamos judiciales o extrajudiciales por daños materiales o lesiones corporales que la mascota pueda causar a terceros o a otras mascotas

Representa una de las variables clave para muchos propietarios, en especial de perros de razas grandes o consideradas potencialmente peligrosas. La cobertura de RC protege al dueño ante reclamos judiciales o extrajudiciales por daños materiales o lesiones corporales que la mascota pueda causar a terceros o a otras mascotas Mantenimiento preventivo y estética: Los planes intermedios y elevados suelen sumar reintegros por la aplicación de la vacuna anual obligatoria, desparasitación, pipetas antipulgas y descuentos en castraciones o limpiezas dentales

Los planes intermedios y elevados suelen sumar reintegros por la aplicación de la vacuna anual obligatoria, desparasitación, pipetas antipulgas y descuentos en castraciones o limpiezas dentales Asistencias complementarias y bienestar: Incluye servicios como telemedicina veterinaria 24/7, cobertura de estadía en guarderías en caso de que el dueño deba internarse por motivos de salud, reintegros por gastos de búsqueda e impresiones ante el extravío del animal, e incluso cobertura por fallecimiento y cremación

Cuánto cuestan: del plan básico a la cobertura premium

Los valores de la prima mensual varían de acuerdo al nivel de cobertura, la suma asegurada total y la edad o raza del animal.

Plan básico / esencial: el costo parte de los $12.000 a los $16.000, e incluye Responsabilidad Civil básica, accidentes imprevistos, consultas de urgencia y asistencia virtual.

Intermedio / Plus: desde $17.000 a $28.000. Consultas generales, reintegro de vacunas, radiografías, exámenes clínicos y mayor tope de Responsabilidad Civil.

Alta Gama / Premium: parte de los $30.000 y llega a $70.000. Coberturas integrales de cirugía, internación prolongada, limpiezas dentales, guardería, pipetas y límites elevados de reintegro anual.

Cabe consignar que la mayoría de las entidades bancarias aplican bonificaciones de entre un 10% y un 20% en la cuota para clientes que debiten el pago automáticamente o posean cuentas sueldo.

Qué ofrecen los diferentes prestadores

En el caso puntual de BBVA, para un gato los planes parten de unos $9.000 y llegan a los $26.000 mensuales, dependiendo del grado de cobertura que se elija. Así, por ejemplo, el más oneroso incluye: Asistencia veterinaria por accidente o enfermedad (hasta $700.000), residencia de mascotas por hospitalización ($100.000), muerte por enfermedad y/o accidente ($150.000), gastos de sacrificio o muerte accidental ($100.000).

A lo anterior se suman servicios de asistencia, como ser videollamada con un veterinario, guardería por vacaciones, baño de la mascota, castración, vacunación, etc.

Si se trata de un perro, en cambio, se incluye responsabilidad civil por hasta $4.000.000, con cuotas mensuales levemente superiores a las de los gatos.

Por su parte, Banco Hipotecario incluye en sus planes, que van de los $12.233 a los $17.746 mensuales, según surge de la página web de la entidad, entre otras, las siguientes asistencias bonificadas: consulta en veterinario, análisis y estudios en caso de accidentes y/o enfermedad, vacunas y/o antipulgas y antigarrapatas, intervención quirúrgica / Asistencia al parto, descuentos en compra de alimentos y accesorios en pet shops, etc.

En cuanto a la cobertura, esta considera los siguientes montos: Responsabilidad civil $4.000.000, fallecimiento por enfermedad: $400.000, fallecimiento por Accidente: $400.000, Robo de mascota $400.000, gastos veterinarios y/o farmacéuticos $800.000 y gastos por extravío $200.000.

Al ser un segmento del mercado que está en expansión, también pueden mencionarse otras compañías que ofrecen productos similares, como es el caso de Sancor Seguros, que incluye en sus pólizas Responsabilidad civil, asistencia veterinaria y planes integrales con mayores prestaciones.

Por el lado de MAPFRE, se cubren tanto gastos veterinarios por accidentes como indemnización por pérdida. En este caso la asistencia se extiende tanto para perros como gatos, con cobertura en todo el país. En cuanto a Galicia Seguros, las pólizas abarcan accidentes, robo, extravío, fallecimiento, responsabilidad civil, gastos veterinarios y beneficios para vacunación y castración, etc.

Un escudo frente a la inflación en salud veterinaria

El costo de mantener una mascota en Argentina viene experimentando subas continuas. Una consulta veterinaria básica, sumada a los esquemas de vacunación anuales y el costo de medicamentos, representa una erogación fija que pesa en los hogares. Sin embargo, el verdadero riesgo financiero surge ante una cirugía no programada o una internación de varios días, costos que fácilmente pueden superar los cientos de miles de pesos.

Frente a esta volatilidad, la contratación de un seguro para mascotas pasó de ser vista como un gasto prescindible a consolidarse como una herramienta de previsibilidad presupuestaria. Permitir que un imprevisto médico de la mascota no descalabre la economía familiar es la principal razón por la cual este instrumento registra una penetración cada vez mayor en el sistema financiero y asegurador nacional.