El Banco Nación subió la tasa de su crédito hipotecario

El Banco Nación, que tiene la tasa más baja del mercado, aumentó un 0,7% la tasa de sus préstamos UVA para primera vivienda: estas son las condiciones

El escenario de los créditos hipotecarios en la Argentina registró una modificación clave en una de sus opciones más demandadas. El Banco Nación dispuso una actualización en los costos de su línea "+Hogares", elevando la Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 6% al 6,7% para los solicitantes de préstamos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) destinados a primera vivienda. A pesar de este incremento del 0,7%, la principal entidad financiera pública del país continúa sosteniendo una de las propuestas más competitivas del sistema bancario local para facilitar el acceso a la vivienda propia.

Los créditos están dirigidos a personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas, fijándose como edad límite para la cancelación total de las obligaciones los 85 años inclusive. Para facilitar la calificación crediticia y alcanzar el monto necesario, el BNA permite asociar hasta dos usuarios titulares y sumar hasta dos codeudores, quienes obligatoriamente deberán ser familiares directos en primer grado, es decir, padres, hijos o hermanos, y cumplir con los requisitos generales de la entidad.

Las líneas operan bajo la modalidad de capital actualizable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y se liquidan en forma mensual mediante el sistema de amortización francés. Con respecto a las comisiones por cancelación anticipada, ya sea total o parcial, el banco aplica un cargo equivalente al 4% del monto a cancelar; no obstante, esta penalidad queda sin efecto si ya transcurrió al menos la cuarta parte del plazo original del financiamiento o si pasaron más de 180 días corridos desde el otorgamiento (aplicándose de ambos plazos el mayor). Asimismo, para aquellos compradores que requieran acceder al mercado de dólar MEP para concretar la operación inmobiliaria, la entidad fijó una comisión del 0,5% sobre el monto solicitado en pesos.

Créditos hipotecarios del Nación: tasas diferenciadas, tope por salarios y limitaciones regionales

El nuevo esquema de intereses del Banco Nación establece condiciones específicas y segmentadas de acuerdo al perfil del solicitante, el destino de los fondos y el valor de tasación del inmueble:

Tasa del 6,7% TNA fija: Se aplica exclusivamente para la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente, siempre y cuando los solicitantes perciban sus haberes mensuales a través del BNA y el valor total de la propiedad sea igual o inferior a las 210.000 UVAs.

Se aplica exclusivamente para la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente, siempre y cuando los solicitantes Opción de tope por Coeficiente de Variación Salarial (CVS): Los beneficiarios de la tasa mínima pueden optar por contratar una prima especial que les permite resguardarse de la inflación. Esta cobertura les da el derecho de elegir mensualmente abonar una cuota ajustada por el CVS (salarios) en lugar de la UVA. El costo de esta prima surge de la diferencia entre la cuota calculada con la tasa pactada de la operación y una cuota testigo con un adicional de 2 puntos porcentuales anuales (p.p.a.).

Los beneficiarios de la tasa mínima pueden optar por contratar una prima especial que les permite resguardarse de la inflación. Esta cobertura les da el derecho de elegir mensualmente abonar una cuota ajustada por el CVS (salarios) en lugar de la UVA. El costo de esta prima surge de la diferencia entre la cuota calculada con la tasa pactada de la operación y una cuota testigo con un adicional de 2 puntos porcentuales anuales (p.p.a.). Tasa del 12,00% TNA fija: Esta tasa se aplica para el resto de las operaciones comerciales, que incluyen líneas de adquisición, cambio, construcción, ampliación, refacción o terminación de una segunda vivienda. También abarca a aquellos usuarios cuya propiedad a adquirir supere el valor de 210.000 UVAs, estableciéndose un tope máximo de financiamiento de hasta 350.000 UVAs.

Por último, el diseño de la línea crediticia "+Hogares" contempla restricciones geográficas particulares para el interior del país. Todas aquellas solicitudes que sean cursadas y tramitadas en las provincias de Misiones y de Tucumán se encuentran limitadas de forma exclusiva al destino de adquisición de vivienda única y de ocupación permanente. Asimismo, para los solicitantes de dichas jurisdicciones, se estableció como requisito obligatorio la adhesión contractual a la prima de topeo por Coeficiente de Variación Salarial (CVS).