Reconocido bróker de la City armó un portafolio para invertir $1 millón y reveló sus bonos elegidos

Una poderosa sociedad de bolsa de la City eligió ocho bonos argentinos para invertir en dólares y reveló cómo se podría repartir $1 millón

Los bonos argentinos volvieron a ocupar un lugar central entre los inversores de la City que buscan dolarizar sus ahorros y obtener una renta periódica. La oferta hoy es amplia e incluye títulos del Gobierno nacional, deuda emitida por las provincias y obligaciones negociables -ONs- de empresas, con diferencias importantes en volatilidad, rendimiento y capacidad de pago.

En ese escenario, una de las mesas más importantes de la City, Facimex Valores armó un portafolio de retorno total en dólares compuesto por ocho bonos. La mayor apuesta no recae sobre los soberanos, como podría suponerse, sino sobre los títulos provinciales, que reciben 40% del capital.

La sociedad de bolsa explicó que, en sus carteras hard dollar, "limitamos la toma de duration a las apuestas que buscan jugar el trade de normalización". En términos más sencillos, Facimex reserva los bonos de vencimiento largo para aquellas posiciones que podrían beneficiarse si baja el riesgo argentino y suben los precios de la deuda.

El portafolio también incorpora obligaciones negociables -ONs- de Banco Macro e YPF. En este caso de inversión, la mesa encuentra menos margen para una gran valorización -suba de precio en los activos- y prioriza el cobro de intereses con movimientos más moderados.

Cómo distribuir $1 millón entre bonos argentinos

El ejercicio permite trasladar los porcentajes publicados por Facimex a una inversión inicial de $1 millón. La sociedad de bolsa sostuvo: "Seguimos viendo adecuado mantener una exposición del 25% en soberanos, 40% en provinciales y 35% en corporativos".

Con ese capital, el reparto quedaría organizado de la siguiente manera:

$250.000 en soberanos, mediante GD35 y AE38.

en mediante y $400.000 en provinciales, con Córdoba 29 (CO27), Córdoba 35 (CO35), Santa Fe 34 (SFD34) y Mendoza 29 (PMM29).

en con Córdoba 29 Córdoba 35 Santa Fe 34 y (PMM29). $350.000 en corporativos, a través de Banco Macro 29 (BACGO) e YPF 31 (YMCXO).

El informe, en sí, solo define cuánto dinero destinar a cada categoría, no establece qué porcentaje debe recibir cada bono dentro de esos bloques. Por ese motivo, no corresponde dividir automáticamente los $250.000 en partes iguales entre GD35 y AE38, ni distribuir de manera uniforme los $400.000 entre los cuatro provinciales.

La asignación concreta dentro de cada grupo dependerá del perfil del inversor, su horizonte, el rendimiento disponible al ingresar y la tolerancia a las variaciones de precios. También influirán las cotizaciones de cada rueda, las comisiones y el tipo de cambio utilizado para comprar los instrumentos.

Los soberanos elegidos para buscar una recuperación

Facimex destina 25% del portafolio, equivalente a $250.000, a deuda del Gobierno nacional. Los bonos seleccionados son GD35 y AE38, dos títulos del tramo largo de la curva soberana.

La estrategia se apoya en una eventual mejora de la valuación argentina. En este sentido, la sociedad de bolsa señaló que mantiene estos papeles "apostando por un escenario de convergencia a los créditos B-, lo que dejaría mayores retornos en el tramo largo".

La idea es que, si el mercado comienza a exigirle a la Argentina un rendimiento más cercano al de otros emisores con calificación similar, los bonos largos tendrían mayor recorrido. Una baja del riesgo país podría traducirse en una suba más fuerte de sus precios debido a su elevada duration.

Cabe destacar que esa sensibilidad funciona en las dos direcciones ya que, ante un deterioro político, fiscal o financiero, GD35 y AE38 también podrían sufrir movimientos más pronunciados que los títulos de vencimiento corto. Facimex limita por eso la participación de los soberanos a una cuarta parte de la cartera.

El informe menciona además operaciones relativas para pasar de GD46 a GD41, de AN29 a AO29 y de AL30 a AO28. La propia mesa aclara que esos bonos no se encuentran entre sus preferidos, por lo que aparecen como movimientos tácticos y no como el núcleo del portafolio.

La apuesta más fuerte del millón está en las provincias

El bloque principal se encuentra en los bonos sub-soberanos, en donde, Facimex les asigna 40% del capital, es decir, $400.000 sobre el millón utilizado como ejemplo.

La selección incluye Córdoba 29, Córdoba 35, Santa Fe 34 y Mendoza 29. La mesa combina vencimientos cortos con posiciones más largas y reparte el riesgo entre tres provincias, en lugar de depender de la capacidad de pago de una sola jurisdicción.

Dentro del tramo corto aparecen Córdoba 29 -CO27D- y Mendoza 29 -PMM29-, definidos por Facimex como "lo más atractivo en renta fija hard dollar en el tramo corto". Para extender plazos, la sociedad de bolsa elige Córdoba 35 -CO35- y Santa Fe 34 -SFD34-.

Los provinciales también reciben cinco estrellas, la máxima calificación dentro de la visión por clases de activos del informe. Facimex considera que el tramo largo de los emisores con buena calidad crediticia "permite jugar el trade de normalización partiendo de rendimientos muy similares al soberano".

La ventaja que observa la mesa está en la respuesta frente a momentos de tensión. Según el reporte del broker de la City, estos bonos permitirían participar de una mejora del mercado argentino, "limitando considerablemente el downside risk ante escenarios de estrés", tanto globales como propios del país.

Esa protección es relativa y no elimina el riesgo, ya que, las provincias cuentan con estructuras de ingresos, necesidades de financiamiento y cronogramas de vencimientos diferentes. El inversor debe analizar cada crédito antes de operar, más allá de que todos pertenezcan al universo sub-soberano.

El reparto deja una decisión bastante contundente: por cada $100 destinados a bonos argentinos, Facimex coloca $40 en provincias y $25 en deuda nacional. La mesa encuentra una relación más favorable entre el rendimiento ofrecido y la calidad crediticia en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Banco Macro e YPF completan la jugada

El 35% restante, equivalente a $350.000, se dirige a bonos corporativos. Las obligaciones negociables seleccionadas son Banco Macro 29 -BACGO- e YPF 31 -YMCXO-.

La lógica de este bloque es más mucho más defensiva y que, Facimex resumió con una frase concreta: "La estrategia pasa por devengar cupones con baja volatilidad". El atractivo se encuentra principalmente en cobrar los intereses de los bonos y reducir los movimientos bruscos dentro del portafolio.

La mesa advierte que la deuda corporativa argentina ya opera con spreads inferiores a los bonos high yield de Estados Unidos. A eso se suma una oferta abundante de nuevas obligaciones negociables y valuaciones que dejaron menos recorrido para otra compresión relevante de rendimientos.

Facimex sostuvo que "se necesitará un cambio de expectativas más estructural para poder pensar en una gran apreciación de capital". La posibilidad de obtener una fuerte ganancia por suba de precios aparece, por lo tanto, más acotada que en los soberanos o provinciales largos.

Cuánto podría ganar el inversor

El informe no establece un precio objetivo para cada bono ni proyecta un rendimiento total para el portafolio. Por ese motivo, no es posible calcular cuánto pasaría a valer el millón sin incorporar supuestos que Facimex no publicó.

Para estimarlo sería necesario conocer el rendimiento de entrada de cada título, la distribución interna dentro de los tres bloques, los cupones cobrados, el plazo de permanencia y el precio de venta. También habría que contemplar la evolución del dólar financiero si la inversión se realiza originalmente con pesos.

Por todo esto, el millón en bonos en dólares funciona como una forma práctica de dimensionar la estrategia: $400.000 en provinciales, $350.000 en obligaciones negociables y $250.000 en soberanos. La sociedad de bolsa es contundente en su postura al reservar la mayor porción para los créditos provinciales, utilizando GD35 y AE38 para capturar una eventual normalización argentina y al completar la cartera con los cupones de Banco Macro e YPF.