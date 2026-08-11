El valor de la criptomoneda desciende 27% en lo que va del 2026 y vale la mitad de lo que cotizaba en octubre del año pasado. La mirada del mercado

Las malas noticias para el Bitcoin se suman. Hace más de dos meses que su precio se encuentra estancado por debajo de los u$s66.000, y hace pocos días algunas empresas comenzaron a desprenderse de esta moneda digital, algo que impactó negativamente en el mercado. Por lo que los ahorristas comienzan a preguntarse si sigue siendo "negocio" como inversión y qué hacer en este momento. Entonces, los expertos del sector consultados por iProfesional, resaltan la volatilidad del mercado y mantener posiciones solo si se piensa en el largo plazo y para diversificar una cartera.

Por lo pronto, en todo el 2026, el Bitcoin desciende 27% en dólares y quedó lejos de su máximo histórico de u$s126.000 de octubre del año pasado. Es decir, hoy vale la mitad, y el segmento cripto quedó impactado por este golpe, debido a que resultó más prolongado de lo esperado.

De hecho, en febrero pasado, con el recrudecimiento del conflicto de Medio Oriente y el retiro de capitales que habían apostado por el índice (ETF) Bitcoin (IBIT) que cotiza en Wall Street hacia posiciones más conservadoras, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, el precio de la criptomoneda se derrumbó 17% en un solo día para alcanzar los u$s60.000, que terminó siendo la nueva referencia hasta la actualidad.

A ello se le sumó otro golpe reciente para el sector, es que la firma Strategy vendió 1.690 de sus bitcoins por un monto total de u$s108,6 millones, con el fin de ordenarse financieramente y recomprar acciones preferentes de la empresa que estaban en manos de inversores.

Es decir, esta venta masiva generó temor en el mercado que tenga un efecto contagio en otras empresas que cuentan con este activo digital, y que genere una nueva caída en su valor y, por ende, temor entre los ahorristas criptos.

Por lo pronto, no ha ocurrido este "efecto manada" y el precio del Bitcoin hoy se ubica por debajo de los u$s64.000. Aunque esta cifra sigue muy lejos de los máximos que supo alcanzar hace pocos meses atrás y los inversores se preguntan qué conviene hacer con esta criptomoneda.

Qué recomiendan hacer los expertos con los bitcoins

En base a la consultas de iProfesional con diferentes referentes del mundo Bitcoin, la mayoría coincide que se trata de un activo que tiene volatilidad, por lo que es ideal para pensarlo como apuesta a largo plazo y de forma diversificada para conformar una cartera con otras alternativas de inversión.

Antes que nada, se debe aclarar que, por un lado, conceptualmente el Bitcoin tiene un valor de intercambio "universal", independiente y desregulado como moneda, debido a que permite mantener y transferir valor sin depender necesariamente de un banco, un gobierno o un intermediario. Aunque, por otra parte, tiene su lado especulativo, como inversión. Y allí es dónde está perdiendo.

"En términos generales, Bitcoin sigue siendo un activo muy volátil y, por eso, no lo considero adecuado para especular a corto plazo. Tampoco lo consideraba así antes. Mi visión es que se comporta, principalmente, como un activo monetario escaso, comparable en algunos aspectos con el oro, pero que todavía atraviesa un proceso de monetización y descubrimiento de precio. Por eso, creo que aún está lejos de alcanzar un punto de equilibrio y que ese proceso puede continuar durante muchos años", opina a título personal Manuel Ferrari, experto en criptomonedas, fundador de MimLabs e integrante de la ONG Bitcoin Argentina.

Entonces, para alguien que tenga capacidad de asumir volatilidad y un horizonte de ahorro de "4, 8 o 12 años, me sigue pareciendo un activo interesante para incorporar dentro de una cartera diversificada. No plantearía colocar todo en Bitcoin, ni dejaría de considerar otros activos, como el S&P 500. Pero sí creo que puede tener sentido destinarle una parte relevante de la cartera", completa.

Por su parte, Matías Bari, fundador de Satoshi Tango, acota: "Para muchos analistas y gestores la respuesta sigue siendo que sí, es buena inversión para el ahorrista con un horizonte de mediano a largo plazo que tolera la volatilidad. Ahí tiene sentido seguir posicionado en Bitcoin, e incluso ir sumando de a poco. O sea, después de un tiempo largo cerca de los u$s64.000 y con el mundo movido, mucha gente del sector sigue diciendo que sí, vale la pena estar posicionado, siempre que sea con cabeza, tamaño chico y mirada larga. No es para todo el mundo, ni para todo el capital, pero para quien le cabe el perfil, la recomendación no cambió".

En ello coincide Carolina Gama, country manager para Argentina de Bitget: "Para quienes tienen una visión de largo plazo, Bitcoin sigue siendo un activo de interés para considerar dentro de una cartera diversificada. Actualmente, cotiza alrededor de los u$s64.000, cerca de un 50% por debajo de su máximo histórico registrado en octubre de 2025, lo que mantiene al activo en niveles significativamente inferiores a su máximo reciente. Al mismo tiempo, continúa siendo un activo volátil, especialmente en un contexto de incertidumbre global. Por eso, la diversificación es un elemento importante a la hora de construir una cartera".

¿Hasta cuándo puede seguir el Bitcoin en este precio?

Ahora bien, respecto a la actualidad del precio del Bitcoin, los expertos del sector consideran que puede seguir un tiempo más en estos niveles bajos, y refieren no "jugarse" respecto a cuándo podría haber un rebote. Es que, si bien se encuentra en un valor atractivo para ingresar, si se tiene en cuenta que llegó a duplicarlo hace pocos meses atrás, este momento de volatilidad mundial lleva a los inversores a ser conservadores.

"La verdad es que no hay mucha explicación, creo que encontró un precio de consolidación mientras hay mil sucesos en el mundo, y se mantiene estable ahí, en los u$s64.000. Me parece que lo vamos a ver así por un tiempo más, pero nadie sabe qué puede ocurrir realmente", resume a iProfesional Julián Colombo, gerente general de Bitso.

Por su parte, Patricio Mesri, country manager de Bybit para América Latina, acota: "Bitcoin sigue siendo un activo de alta volatilidad, por lo que obviamente no significa que desde acá el precio solamente pueda subir. Si apuntamos al largo plazo, más que intentar adivinar el mínimo, lo importante es construir posición progresivamente y aprovechar las correcciones cuando aparecen".

Desde una mirada más distante, la economista Natalia Motyl reflexiona: "Actualmente no veo al Bitcoin como una alternativa atractiva para los inversores, ni por el lado de la cobertura, ni por el de la especulación. Para ser considerado una verdadera reserva de valor le falta madurez: necesita una mayor capitalización de mercado y una demanda robusta que hoy está estancada".

Al respecto, aclara que "tampoco está traccionando" como activo especulativo, debido a que su cotización se mantiene en niveles similares a los de 2021, mientras que las acciones corporativas han ofrecido rendimientos muy superiores en estos cinco años.

Entonces, ante la volatilidad internacional reciente, como la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, Motyl concluye que el "mercado validó al oro como el verdadero refugio, no al Bitcoin. Por lo que sin una adopción masiva genuina y bajo un marco regulatorio global cada vez más estricto, no veo un cambio de tendencia en el corto plazo".